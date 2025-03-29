Her gün 560 kişiye sıcak yemek dağıtıldı

TÜRK Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. Türk Kızılay Manisa, Ramazan ayı boyunca Magnesia arkasında kurulan iftar çadırında her gün 350 kişiye iftar dağıttı. Şehzadeler Kaymakamlığı ile imzalanan protokol ile 210 vatandaşın evine sıcak yemek götürüldü. Böylece 560 kişiye iftar yemeği dağıttı. Aynı zamanda 270 vatandaşa nakdi yardım yapılırken, 700'ü aşkın haneye Ramazan erzak kolisi dağıttı.

TÜRK Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, "Her akşam 350 kişiye iftar yemeği verdik. Bugün ihtiyaç sahibi olarak görmediğimiz bir kişi yarın ihtiyaç sahibi olabiliyor. Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak son sürat çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.