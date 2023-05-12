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Resmi İlan İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UZUNDERE TOPLU KONUTLARI SATIŞ BEDELLERİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UZUNDERE TOPLU KONUTLARI SATIŞ BEDELLERİ

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cilt No Sayfa No Cinsi Arsa Payı / Paydası Bağ. Böl. No Kat Hisse Oranı Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi
1 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1405 Mesken 1/168 46 11.Kat Tam 1.928.019,74TL 192.802,00TL DOLU 25.05.2023
2 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1406 Mesken 1/168 47 11.Kat Tam 1.943.783,07TL 194.378,00TL DOLU 25.05.2023
3 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1407 Mesken 1/168 48 11.Kat Tam 1.872.776,01TL 187.278,00TL BOŞ 25.05.2023
4 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1408 Mesken 1/168 49 12.Kat Tam 1.778.115,96TL 177.812,00TL DOLU 25.05.2023
5 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1409 Mesken 1/168 50 12.Kat Tam 1.849.123,02TL 184.912,00TL DOLU 25.05.2023
6 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1410 Mesken 1/168 51 12.Kat Tam 1.864.902,36TL 186.490,00TL DOLU 25.05.2023
7 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1411 Mesken 1/168 52 12.Kat Tam 1.793.895,31TL 179.390,00TL BOŞ 25.05.2023
8 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1412 Mesken 1/168 53 13.Kat Tam 1.778.115,96TL 177.812,00TL BOŞ 25.05.2023
9 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1413 Mesken 1/168 54 13.Kat Tam 1.849.123,02TL 184.912,00TL BOŞ 25.05.2023
10 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1414 Mesken 1/168 55 13.Kat Tam 1.864.902,36TL 186.490,00TL BOŞ 25.05.2023
11 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11259 2 14 1415 Mesken 1/168 56 13.Kat Tam 1.793.895,31TL 179.390,00TL DOLU 25.05.2023
12 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5868 Mesken 1/560 2 Zemin Tam 1.066.626,00TL 106.663,00TL BOŞ 25.05.2023
13 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5869 Mesken 1/560 3 Zemin Tam 1.102.014,00TL 110.201,00TL DOLU 25.05.2023
14 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5870 Mesken 1/560 4 Zemin Tam 1.046.360,00TL 104.636,00TL DOLU 25.05.2023
15 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5871 Mesken 1/560 5 1.Kat Tam 1.036.268,00TL 103.627,00TL BOŞ 25.05.2023
16 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5872 Mesken 1/560 6 1.Kat Tam 1.091.915,00TL 109.192,00TL BOŞ 25.05.2023
17 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5873 Mesken 1/560 7 1.Kat Tam 1.127.296,00TL 112.730,00TL DOLU 25.05.2023
18 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5874 Mesken 1/560 8 1.Kat Tam 1.071.658,00TL 107.166,00TL DOLU 25.05.2023
19 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5875 Mesken 1/560 9 2.Kat Tam 1.086.858,00TL 108.686,00TL DOLU 25.05.2023
20 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5876 Mesken 1/560 10 2.Kat Tam 1.142.539,00TL 114.254,00TL DOLU 25.05.2023
21 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5877 Mesken 1/560 11 2.Kat Tam 1.177.926,00TL 117.793,00TL DOLU 25.05.2023
22 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5878 Mesken 1/560 12 2.Kat Tam 1.122.289,00TL 112.229,00TL BOŞ 25.05.2023
23 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5879 Mesken 1/560 13 3.Kat Tam 1.112.131,00TL 111.213,00TL BOŞ 25.05.2023
24 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5880 Mesken 1/560 14 3.Kat Tam 1.167.785,00TL 116.778,00TL BOŞ 25.05.2023
25 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5881 Mesken 1/560 15 3.Kat Tam 1.203.207,00TL 120.321,00TL DOLU 25.05.2023
26 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5882 Mesken 1/560 16 3.Kat Tam 1.147.544,00TL 114.754,00TL BOŞ 25.05.2023
27 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5883 Mesken 1/560 17 4.Kat Tam 1.188.032,00TL 118.803,00TL BOŞ 25.05.2023
28 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5884 Mesken 1/560 18 4.Kat Tam 1.243.674,00TL 124.367,00TL DOLU 25.05.2023
29 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5885 Mesken 1/560 19 4.Kat Tam 1.281.594,00TL 128.159,00TL BOŞ 25.05.2023
30 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5886 Mesken 1/560 20 4.Kat Tam 1.223.438,00TL 122.344,00TL DOLU 25.05.2023
31 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5887 Mesken 1/560 21 5.Kat Tam 1.188.032,00TL 118.803,00TL BOŞ 25.05.2023
32 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5888 Mesken 1/560 22 5.Kat Tam 1.243.674,00TL 124.367,00TL BOŞ 25.05.2023
33 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5889 Mesken 1/560 23 5.Kat Tam 1.281.587,00TL 128.159,00TL BOŞ 25.05.2023
34 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5890 Mesken 1/560 24 5.Kat Tam 1.223.438,00TL 122.344,00TL BOŞ 25.05.2023
35 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5891 Mesken 1/560 25 6.Kat Tam 1.188.032,00TL 118.803,00TL DOLU 25.05.2023
36 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5892 Mesken 1/560 26 6.Kat Tam 1.243.674,00TL 124.367,00TL BOŞ 25.05.2023
37 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5893 Mesken 1/560 27 6.Kat Tam 1.281.586,00TL 128.159,00TL BOŞ 25.05.2023
38 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5894 Mesken 1/560 28 6.Kat Tam 1.223.438,00TL 122.344,00TL DOLU 25.05.2023
39 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5895 Mesken 1/560 29 7.Kat Tam 1.188.032,00TL 118.803,00TL BOŞ 25.05.2023
40 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5896 Mesken 1/560 30 7.Kat Tam 1.243.674,00TL 124.367,00TL DOLU 25.05.2023
41 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5897 Mesken 1/560 31 7.Kat Tam 1.281.587,00TL 128.159,00TL BOŞ 25.05.2023
42 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5898 Mesken 1/560 32 7.Kat Tam 1.223.438,00TL 122.344,00TL BOŞ 25.05.2023
43 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5899 Mesken 1/560 33 8.Kat Tam 1.188.032,00TL 118.803,00TL DOLU 25.05.2023
44 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5900 Mesken 1/560 34 8.Kat Tam 1.243.674,00TL 124.367,00TL DOLU 25.05.2023
45 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5901 Mesken 1/560 35 8.Kat Tam 1.281.587,00TL 128.159,00TL BOŞ 25.05.2023
46 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5902 Mesken 1/560 36 8.Kat Tam 1.223.438,00TL 122.344,00TL DOLU 25.05.2023
47 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5903 Mesken 1/560 37 9.Kat Tam 1.188.032,00TL 118.803,00TL BOŞ 25.05.2023
48 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5904 Mesken 1/560 38 9.Kat Tam 1.243.674,00TL 124.367,00TL DOLU 25.05.2023
49 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5905 Mesken 1/560 39 9.Kat Tam 1.281.587,00TL 128.159,00TL DOLU 25.05.2023
50 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5906 Mesken 1/560 40 9.Kat Tam 1.223.438,00TL 122.344,00TL DOLU 25.05.2023
51 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5907 Mesken 1/560 41 10.Kat Tam 1.150.102,00TL 115.010,00TL BOŞ 25.05.2023
52 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5908 Mesken 1/560 42 10.Kat Tam 1.205.737,00TL 120.574,00TL DOLU 25.05.2023
53 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5909 Mesken 1/560 43 10.Kat Tam 1.241.146,00TL 124.115,00TL BOŞ 25.05.2023
54 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5910 Mesken 1/560 44 10.Kat Tam 1.185.501,00TL 118.550,00TL BOŞ 25.05.2023
55 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5911 Mesken 1/560 45 11.Kat Tam 1.150.102,00TL 115.010,00TL BOŞ 25.05.2023
56 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5912 Mesken 1/560 46 11.Kat Tam 1.205.737,00TL 120.574,00TL BOŞ 25.05.2023
57 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5913 Mesken 1/560 47 11.Kat Tam 1.241.146,00TL 124.115,00TL DOLU 25.05.2023
58 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5914 Mesken 1/560 48 11.Kat Tam 1.185.501,00TL 118.550,00TL BOŞ 25.05.2023
59 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5915 Mesken 1/560 49 12.Kat Tam 1.137.453,00TL 113.745,00TL DOLU 25.05.2023
60 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5916 Mesken 1/560 50 12.Kat Tam 1.188.392,00TL 118.839,00TL DOLU 25.05.2023
61 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5917 Mesken 1/560 51 12.Kat Tam 1.228.489,00TL 122.849,00TL DOLU 25.05.2023
62 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5918 Mesken 1/560 52 12.Kat Tam 1.172.842,00TL 117.284,00TL BOŞ 25.05.2023
63 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5919 Mesken 1/560 53 13.Kat Tam 1.086.877,00TL 108.688,00TL DOLU 25.05.2023
64 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5920 Mesken 1/560 54 13.Kat Tam 1.142.539,00TL 114.254,00TL BOŞ 25.05.2023
65 İzmir Karabağlar Yaşar Kemal 11260 1 55 5922 Mesken 1/560 56 13.Kat Tam 1.122.298,00TL 112.230,00TL BOŞ 25.05.2023
1- Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark içi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/ İZMİR adresindeki Hol-2 Binasında 2 No'lu Toplantı Salonunda, komisyon huzurunda 25.05.2023 perşembe günü yapılacaktır.
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 500,00 (Beşyüz)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce 24.05.2023 Çarşamba günü en geç saat 12:00 'ye kadar Mesken Şube Müdürlüğü' ne teslim etmeleri ve İhaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacak olanların ihale günü en geç saat 14:00'de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleler ihale tarihinde saat 14:00'de başlayıp, her bir bağımsız bölüm için 5'er dakika ara ile yapılacaktır.
İhalede İstenecek Belgeler
a) Yasal yerleşim yeri belgesi
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) İhale dökümanı içinde bulunan "İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir" taahhütnamesi.
h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.
4- 15.05.2023 ile 18.05.2023 tarihlerinde 10:00/12:00-14:00/16:00 saatleri arasında Mesken Şube Müdürlüğü iletişim numaralarından randevu oluşturularak fiili durumu boş olan daireler gösterilecektir.
5- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 293 12 28 - 293 41 25 İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01825641
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