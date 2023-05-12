İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UZUNDERE TOPLU KONUTLARI SATIŞ BEDELLERİ

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce 24.05.2023 Çarşamba günü en geç saat 12:00 'ye kadar Mesken Şube Müdürlüğü' ne teslim etmeleri ve İhaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacak olanların ihale günü en geç saat 14:00'de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleler ihale tarihinde saat 14:00'de başlayıp, her bir bağımsız bölüm için 5'er dakika ara ile yapılacaktır.