GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1-Belediyemizin mülkiyetinde bulunan, İzmir İli Güzelbahçe İlçesi Payamlı Mahallesi, tapunun 1122 Ada 12 Parselinde kayıtlı 2082,72 m2'lik palamut ağaçlı tarla vasıflı taşınmazın Kiralama İhalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile, 06.06.2023 Salı Günü Saat 14:00 'de Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2-Kiraya verilecek yerin yıllık muhammen bedeli 2.775,00 TL olup, geçici teminat 1 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 tutarı ise 83,25 TL'dir.

3-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler için;

a) T.C Kimlik Belgesi Fotokopisi

b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

c) Tebligat İçin Adres Beyanı

d)Gerçek kişinin kendisinin, vekil edilen kişinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

e) Vekil tayin edilenler için usulüne uygun vekaletname ile imza sirküleri

f) İhale tarihi itibariyle, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

g) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

h) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz

ı)Geçici teminatın verildiğine dair belge

i) Ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş "Ortaklık Yetki Belgesi"

j) Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek Kararı, Yetki Belgesi, Noter onaylı imza sirküleri, nüfus cüzdanı sureti,

Derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge.

Tüzel Kişiler için;

a)Tebligata Esas Adres Beyanı

b) İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Belgesi

c) Vergi Kimlik Numarası

d) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

e) İhaleye yetkili kılınan Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş usulüne uygun vekaletname aslı veya örneği ile nüfus cüzdanı örneği

f) Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi (Tüzel kişiliğin ortakları)

g) İhale tarihi itibariyle, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

h) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

ı) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz

i) Geçici teminatın verildiğine dair belge.

4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar

ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.

5- İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname Bedeli 100,00 TL'dir.

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

7- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

Ö.Mustafa İNCE

Belediye Başkanı

Basın No: ILN01834606



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