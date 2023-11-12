DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

|
|S.NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|M2
|MUHAMMEN
|HİSSE
|GEÇİCİ
|ŞARTNAME
|İHALE
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|NİTELİK
|BEDEL
|NİSPETİ
|TEMİNAT
|BEDEL
|TÜRÜ
|1
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|151
|1
|497,61
|1,741,000.00-TL
|TAM
|52.230.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|09:00
|ARSA
|2
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|151
|2
|510,29
|1,786,000.00-TL
|TAM
|53.580.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|09:10
|ARSA
|3
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|151
|3
|466,94
|1,634,290.00-TL
|TAM
|49.028.70-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|09:20
|ARSA
|4
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|151
|4
|406,08
|1,421,000.00-TL
|TAM
|42.630.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|09:30
|ARSA
|5
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|151
|5
|511,97
|1,791,000.00-TL
|TAM
|53.730.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|09:40
|ARSA
|6
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|151
|6
|452,68
|1,584,000.00-TL
|TAM
|47.520.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|09:50
|ARSA
|7
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|151
|7
|479,33
|1,677,000.00-TL
|TAM
|50.310.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|10:00
|ARSA
|8
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|151
|8
|515,35
|1,803,000.00-TL
|TAM
|54.090.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|10:10
|ARSA
|9
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|1
|433,77
|1,518,000.00-TL
|TAM
|45.540.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|10:20
|ARSA
|10
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|2
|462,18
|1,617,630.00-TL
|TAM
|48.528.90-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|10:30
|ARSA
|11
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|3
|451,9
|1,581,000.00-TL
|TAM
|47.430.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|10:40
|ARSA
|12
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|4
|464,2
|1,624,700.00-TL
|TAM
|48.741.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|10:50
|ARSA
|13
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|5
|465,1
|1,627,850.00-TL
|TAM
|48.835.50-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|11:00
|ARSA
|14
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|6
|449,78
|1,574,000.00-TL
|TAM
|47.220.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|11:10
|ARSA
|15
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|7
|454,14
|1,589,000.00-TL
|TAM
|47.670.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|11:20
|ARSA
|16
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|8
|465,94
|1,630,000.00-TL
|TAM
|48.900.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|11:30
|ARSA
|17
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|152
|9
|359
|1,256,500.00-TL
|TAM
|37.695.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|11:40
|ARSA
|18
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|154
|1
|438,7
|1,535,450.00-TL
|TAM
|46.063.50-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|11:50
|ARSA
|19
|İZMİR
|DİKİLİ
|KATIRALANI
|154
|2
|442,57
|1,548,990.00-TL
|TAM
|46,469.70-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|12:00
|ARSA
|20
|İZMİR
|DİKİLİ
|YENİCE
|131
|8
|949,52
|500,000.00-TL
|TAM
|15,000.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|12:10
|ZEYTİNLİK
|21
|İZMİR
|DİKİLİ
|YENİCE
|130
|94
|835,52
|400,000.00-TL
|TAM
|12,000.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|12:20
|ZEYTİNLİK
|22
|İZMİR
|DİKİLİ
|BAHÇELİ
|143
|1
|2.986,00
|2,986,000.00-TL
|TAM
|89,580.00-TL
|1.000 TL
|AÇIK
|23.11.2023
|12:30
|TARLA
|1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
|45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Gazipaşa mahallesi Şehit Sami Akbulut Cd. No:177 adresindeki Belediye Konferans ve
|Düğün Salonunda Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
|2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
|3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
|A-Gerçek Kişilerden;
|a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
|c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)
|d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)
|e-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
|f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
|g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
|B-Tüzel Kişilerden;
|a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
|c-) Nüfus Cüzdanı Sureti
|d-) Kanuni tebligat adresi
|e-)İmza Sirküsü (Noterden)
|f-) Vekaleten katılıyor ise 2023 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
|g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
|h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
|ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan
|ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
|4-İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
|5-Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına 'yatırılacaktır.
|6-Şartname 1.000TL karşılığında 22.11.2023 tarihi mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
|7-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte
|belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
|8-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
|9- İhale için talipli gelmediği taktirde 30.11.2023 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
|10-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
|11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,
|resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
|12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez
|ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
|13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|
İlan Olunur
|DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Basın No: ILN01921532
#ilangovtr