İZMİR İLİ BORNOVA İLÇESİ ERZENE MAHALLESİ 477 ADA 397 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZA AİT DAİRELERİN KAT İRTİFAKI İLE SATIŞI İLANI

İZBETON

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRT.VE DĞT.TESİSLERİ SU KANAL. TİC. VE SAN. A.Ş.

İzmir İli Bornova İlçesi Erzene Mahallesi 477 Ada 397 Parselde Bulunan Taşınmaza Ait DAİRELERİN Kat İrtifakı ile satışına ait Kapalı Zarf Usulü satışı ilan metni

1. İdarenin

a ) Adresi : ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN-BORNOVA/İZMİR



b) Telefon- Faks Numarası : 0 232 4790909 – 0 232 4791745



c ) Elektronik Posta Adresi : izbeton@izbeton.com.tr



d) İlgili Personelin Adı-Soyadı: Arzu GÜNER Kentsel Yapı Şefi 0 232 479 09 09 (4290 dahili)



2. Satış konusu hizmetin;

SIRA KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM MUHAMMEN BEDEL KDV HARİÇ 1 BODRUM 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 6.900.000,00 TL 2 BODRUM 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.190.000,00 TL 3 ZEMİN 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.005.000,00 TL 4 1 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 6.805.000,00 TL 5 2 9 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.440.000,00 TL 6 3 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 7.180.000,00 TL 7 3 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.180.000,00 TL 8 4 15 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.720.000,00 TL 9 4 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 7.180.000,00 TL 10 5 19 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 7.430.000,00 TL 11 5 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.455.000,00 TL 12 6 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.595.000,00 TL 13 7 25 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 7.555.000,00 TL 14 8 27 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 9.280.000,00 TL 15 8 29 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.730.000,00 TL 16 9 32 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 8.595.000,00 TL

3. Satışın

3.1 . Yapılacağı Yer : Ankara Asfaltı No:385 Naldöken-Bornova/İZMİR

3.2. Satış Tarihi : 21/11/2023 Salı Günü Saati: 14:00

4. Satışa katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

İsteklinin Tüzel veya gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösterir dilekçe.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

İsteklinin Şahıs olması durumunda;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösterir dilekçe

b) E-DEVLET'ten alınmış ikametgah ilmuhaberi (yerleşim belgesi)

c) E-DEVLET'ten alınmış onaylı nüfus cüzdanı örneği

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Satış dokümanı Ankara asfaltı No:385 Naldöken-Bornova/İZMİR adresinde görülebilir. Ancak Satışa teklif verecek olanların Satış dokümanını almaları zorunludur.

7. Satış doküman satış bedeli 20.000,00.-TL' dır.

8. Satış kısmi teklife açık olup; İstekliler tekliflerini kısmi olarak verebileceklerdir.

9. İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 10 'undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir. Geçici Teminatlar VAKIFBANK İZMİR TİCARİ ŞUBESİ TR28 0001 5001 5800 7287 556185 no' lu iban numarasına yatırılacak ve makbuzu teklif ekinde sunulacaktır.

10. İstekli tarafından teklif edilen ve SATICI tarafından kabul edilen toplam tutar + KDV bedeli SATICI Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmasını takiben 5 iş günü (C.tesi,Pazar ve Resmi Tatiller hariç) içerisinde İstekli (ALICI) Taşınmazların devir işleri başlayacaktır. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN kaynaklanan ve/veya eksik evrak vb. kendisinden doğmayan nedenler sonucu oluşacak gecikmelerden ALICI sorumlu değildir.

SATIŞ 4734 SAYILI VE 2886 SAYILI KAPSAMDA DEĞİLDİR.



Basın No: ILN01929359



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