MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN-2023

|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201401201401
|0015
|0015
|2022112866VFN0000004
|2022112814VFZ0000019
|11828,35
|0390303154
|31669690134
|ANIL AKTAN
|ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR
|201809201809
|0015
|0015
|2021110366VFF0000008
|2021110314VFR0000196
|11955,48
|0390303162
|31660690416
|UĞUR CAN AKTAN
|ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR
|201809201809
|0015
|0015
|2021111166VFF0000003
|2021111114VFR0000032
|11955,48
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201402201402
|0015
|0015
|2022112866VFN0000004
|2022112814VFZ0000022
|14337,5
|0390303154
|31669690134
|ANIL AKTAN
|ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR
|201712201712
|0015
|0015
|2021110366VFF0000008
|2021110314VFR0000200
|15166,8
|0390303162
|31660690416
|UĞUR CAN AKTAN
|ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR
|201712201712
|0015
|0015
|2021111166VFF0000003
|2021111114VFR0000036
|15166,8
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201311201311
|0015
|0015
|2022112866VFN0000003
|2022112814VFZ0000014
|16899,35
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201310201310
|0015
|0015
|2022112866VFN0000003
|2022112814VFZ0000011
|17613,94
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201306201306
|0015
|0015
|2022112866VFN0000003
|2022112814VFZ0000016
|18239,37
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201403201403
|0015
|0015
|2022112866VFN0000004
|2022112814VFZ0000031
|19300,4
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201404201404
|0015
|0015
|2022112866VFN0000004
|2022112814VFZ0000032
|20323,98
|0390303154
|31669690134
|ANIL AKTAN
|ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR
|201810201810
|0015
|0015
|2021110366VFF0000008
|2021110314VFR0000191
|21084,11
|0390303162
|31660690416
|UĞUR CAN AKTAN
|ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR
|201810201810
|0015
|0015
|2021111166VFF0000003
|2021111114VFR0000027
|21084,11
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201309201309
|0015
|0015
|2022112866VFN0000003
|2022112814VFZ0000004
|21656,16
|9000545507
|14672518688
|KAAN UZDOĞAN
|SİNANPAŞA MAH. AKMAZÇEŞME SK. YAPIKUR APARTMANI B BLOK Kapı No:27 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|201507201507
|9211
|9011
|2022062166VFO0000002
|2022062114VFa0000002
|21913,87
|4121071041
|SERDARGULY GURBANNAZAROV
|MEBUSEVLERİ MAH. ERGİN SK. Kapı No:33 Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201501201512
|9166
|9166
|2022022366VFJ0000003
|2022022314VFV0000057
|25053,38
|8280667481
|38470171944
|HAKAN TAŞKIN
|İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR
|201408201408
|0015
|0015
|2022112866VFN0000004
|2022112814VFZ0000026
|26361,74
|9000545507
|14672518688
|KAAN UZDOĞAN
|SİNANPAŞA MAH. AKMAZÇEŞME SK. YAPIKUR APARTMANI B BLOK Kapı No:27 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|201507201507
|9211
|9211
|2022062166VFO0000002
|2022062114VFa0000002
|43719,53
|1- Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğünün yukarıda adı soyadı ve unvanı belirtilen mükellefler adına tanzim edilen ödeme emirleri bilinen adreslerine tebliği edilememiştir.
|2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Menderes Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacaktır.
|3- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|
Basın No: ILN01930821
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