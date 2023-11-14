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Resmi İlan MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN-2023

MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN-2023

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201401201401 0015 0015 2022112866VFN0000004 2022112814VFZ0000019 11828,35
0390303154 31669690134 ANIL AKTAN ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR 201809201809 0015 0015 2021110366VFF0000008 2021110314VFR0000196 11955,48
0390303162 31660690416 UĞUR CAN AKTAN ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR 201809201809 0015 0015 2021111166VFF0000003 2021111114VFR0000032 11955,48
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201402201402 0015 0015 2022112866VFN0000004 2022112814VFZ0000022 14337,5
0390303154 31669690134 ANIL AKTAN ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR 201712201712 0015 0015 2021110366VFF0000008 2021110314VFR0000200 15166,8
0390303162 31660690416 UĞUR CAN AKTAN ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR 201712201712 0015 0015 2021111166VFF0000003 2021111114VFR0000036 15166,8
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201311201311 0015 0015 2022112866VFN0000003 2022112814VFZ0000014 16899,35
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201310201310 0015 0015 2022112866VFN0000003 2022112814VFZ0000011 17613,94
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201306201306 0015 0015 2022112866VFN0000003 2022112814VFZ0000016 18239,37
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201403201403 0015 0015 2022112866VFN0000004 2022112814VFZ0000031 19300,4
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201404201404 0015 0015 2022112866VFN0000004 2022112814VFZ0000032 20323,98
0390303154 31669690134 ANIL AKTAN ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR 201810201810 0015 0015 2021110366VFF0000008 2021110314VFR0000191 21084,11
0390303162 31660690416 UĞUR CAN AKTAN ATATÜRK MAH. 910 SK. Kapı No:43 Daire No:2 Tel: BORNOVA İZMİR 201810201810 0015 0015 2021111166VFF0000003 2021111114VFR0000027 21084,11
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201309201309 0015 0015 2022112866VFN0000003 2022112814VFZ0000004 21656,16
9000545507 14672518688 KAAN UZDOĞAN SİNANPAŞA MAH. AKMAZÇEŞME SK. YAPIKUR APARTMANI B BLOK Kapı No:27 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201507201507 9211 9011 2022062166VFO0000002 2022062114VFa0000002 21913,87
4121071041 SERDARGULY GURBANNAZAROV MEBUSEVLERİ MAH. ERGİN SK. Kapı No:33 Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201501201512 9166 9166 2022022366VFJ0000003 2022022314VFV0000057 25053,38
8280667481 38470171944 HAKAN TAŞKIN İSMET PAŞA MAH. 3523 SK. Kapı No:54 Daire No:MUSTAKİL Tel: KONAK İZMİR 201408201408 0015 0015 2022112866VFN0000004 2022112814VFZ0000026 26361,74
9000545507 14672518688 KAAN UZDOĞAN SİNANPAŞA MAH. AKMAZÇEŞME SK. YAPIKUR APARTMANI B BLOK Kapı No:27 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201507201507 9211 9211 2022062166VFO0000002 2022062114VFa0000002 43719,53
1- Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğünün yukarıda adı soyadı ve unvanı belirtilen mükellefler adına tanzim edilen ödeme emirleri bilinen adreslerine tebliği edilememiştir.
2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Menderes Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacaktır.
3- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01930821

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