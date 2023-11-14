T.C. İZMİR 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

DOSYA NO : 2011/399 Esas

KARAR NO : 2011/595

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/10/2011 tarih hakkında beraat kararı verilen Mansur ve Hesne oğlu, 1979 AHVAZ doğumlu HOUSEYİN YALALI, Abdolhossein ve Saide kızı, 1985 DASHTAZADEGAN doğumlu AMAL JALALI, Naeim ve Gande oğlu, 1978 HAMIDIE doğumlu,HASSAN MANABI SALEHİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TIRAJI 50.000 ALTINDAKİ GAZETELERİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş

olup, İLAN OLUNUR.10/11/2023

Basın No: ILN01930793

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