İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İHALE İLANI (İZMİR- MANİSA)

Sıra No Akar No İLÇESİ MAHALLESİ CADDE/SOKAK/ MEVKİİ KAPI NO CİNSİ VE

KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL Alanı

(m²) Muhammen Bedel (TL/ AYLIK) Teminat (Geçici ve Ek: %23) TARİH SAAT

1 14/6 (ÖZEL ŞARTLI) BERGAMA BARBAROS LÖKÇÜ İMAM ÇIKMAZI DÜKKAN DEPO 305 69 238,34 5.000,00 13.800,00 23.11.2023 10:00

2 15/1 BERGAMA GAZİOSMANPAŞA ADNAN MENDERES ARSA - AÇIK DEPO 380 64 1032,28 2.200,00 6.072,00 23.11.2023 10:03

3 15/85 BERGAMA SAĞANCI YASSITEPE ZEYTİNLİK 144 16 1310,91 250,00 690,00 23.11.2023 10:06

4 11/19 BORNOVA ERGENE 541 SOKAK HÜSEYİN İSA BEY CAMİİ ALTI 19 DÜKKAN 115 30 12,51 11.000,00 30.360,00 23.11.2023 10:09

5 12/48 ÇEŞME SAKARYA 16 EYLÜL BÜRO 5358 1 49,71 6.000,00 16.560,00 23.11.2023 10:12

6 16/29 (ÖZEL ŞARTLI) KEMALPAŞA ÖREN 75. YIL CUMHURİYET KARAÇAKIL TARLA 267 23 7705,17 4.700,00 12.972,00 23.11.2023 10:15

7 16/39 KEMALPAŞA ARMUTLU HÜRRİYET KURTULUŞ ARSA 388 17 58,67 600,00 1.656,00 23.11.2023 10:18

8 16/85 KEMALPAŞA ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET KAZIMDİRİK 27/D DÜKKAN 488 7 14,70 700,00 1.932,00 23.11.2023 10:21

9 KONAK 3 KONAK 1. KARATAŞ HALİL RIFAT PAŞA 170/1B MESKEN 624 30 75,00 630,00 1.738,80 23.11.2023 10:24

10 KONAK 21 KONAK GÜZELYURT EŞREFPAŞA CADDESİ 921 SOKAK ARSA 198 28 65,00 600,00 1.656,00 23.11.2023 10:27

11 4/40 KONAK İMARİYE (KADİFEKALE) 998 SOKAK

HAVA ŞEHİTLERİ CAMİİ 3/1-A CAMİİ TUVALETİ 1660 6 44,00 100,00 276,00 23.11.2023 10:30

12 4/102 KONAK DOLAPLIKUYU RAKIM ERKUTLU CADDESİ ARSA 479 5 63,23 140,00 386,40 23.11.2023 10:33

13 7/1-103 KONAK MEMDUHİYE 782 SOKAK ARSA/DEPO 431 6 36,00 100,00 276,00 23.11.2023 10:39

14 9/19 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ

SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 406 DÜKKAN 187 73 56,27 9.550,00 26.358,00 23.11.2023 10:42

15 9/24 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ

SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 411 DÜKKAN 187 73 77,14 13.050,00 36.018,00 23.11.2023 10:45

16 9/35 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ

SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 509 DÜKKAN 187 73 46,88 8.000,00 22.080,00 23.11.2023 10:48

17 9/51 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 612 İŞ YERİ 187 73 31,81 5.550,00 15.318,00 23.11.2023 10:51

18 7/1-94 KONAK ESNAFŞEYH KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI 56/205 DÜKKAN 186 14 24,38 750,00 2.070,00 23.11.2023 10:54

19 M/105 KONAK FEVZİPAŞA 846SOKAK

KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/203 BÜRO 178 94 19,00 3.000,00 8.280,00 23.11.2023 10:57

20 M106 KONAK FEVZİPAŞA 846SOKAK

KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/204 BÜRO 178 94 19,00 3.000,00 8.280,00 23.11.2023 11:00

21 M122 KONAK FEVZİPAŞA 846SOKAK

KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/311 İŞ YERİ 178 94 17,00 2.800,00 7.728,00 23.11.2023 11:03

22 M131 KONAK FEVZİPAŞA 846SOKAK

KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/405 BÜRO 178 94 19,00 3.000,00 8.280,00 23.11.2023 11:06

23 21/3 ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET İSMET PAŞA CADDESİ HÜRRİYET MEYDANI 46 DÜKKAN 195 3 14,00 2.250,00 6.210,00 23.11.2023 11:09

24 22/86 ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET ATİLLA 2/C DEPO 195 2 40,25 600,00 1.656,00 23.11.2023 11:12

25 24/1 ÖDEMİŞ BADEMLİ NARLIK-ÇALTI DEĞİRMENİ ZEYTİNLİK 372 372 241 241 241 242 113 26 37 38 44 6 1545,00 300,00 828,00 23.11.2023 11:15

26 21/9 ÖDEMİŞ MİMAR SİNAN PEYNİR PAZARI 25 DÜKKAN 92 86 12,00 700,00 1.932,00 23.11.2023 11:18

27 24/102 (ÖZEL ŞARTLI) ÖDEMİŞ ADAGÜME ÇİMLİK ZEYTİNLİK 2830 3480,00 400,00 1.104,00 23.11.2023 11:21

28 Seferihisar 3 SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM 92/3 10 VİLLA 3370 1 335 15.000,00 41.400,00 23.11.2023 11:24

29 15/38 SEFERİHİSAR ULAMIŞ İMAM DERESİ DALCILAR MÜEZZİN KAVAĞI ZEYTİNLİK 307 125 19321,11 3.000,00 8.280,00 23.11.2023 11:27

30 19/26 TİRE YENİ ATATÜRK/ BAKIRHAN P06 DÜKKAN 115 10 13,70 3.000,00 8.280,00 23.11.2023 11:30

31 19/68 TİRE ERTUĞRUL NUH EFE 10 HAMAM 421 9 881,22 940,00 2.594,40 23.11.2023 11:33

32 20/49 TİRE KİRELİ HASBAŞLAR ZEYTİNLİ TARLA 111 1 7723,18 2.500,00 6.900,00 23.11.2023 11:36

33 29/52 DEMİRCİ CAMİ ATİK FERAH TUVALET 192 15 31,15 200,00 552,00 23.11.2023 11:39

34 M-AKHİSAR/3 (ÖZEL ŞARTLI) AKHİSAR ZEYTİNLİOVA KÖYÜ KÖYİÇİ DÜKKAN 536 12 + 6 250,00 690,00 23.11.2023 11:42

35 MAKHİSAR/4 AKHİSAR ZEYTİNLİOVA KÖYÜ KÖY İÇİ DÜKKAN 206 12,00 400,00 1.104,00 23.11.2023 11:45

36 29/80 KIRKAĞAÇ KARAALİ ARSA 284 21 264,00 150,00 414,00 23.11.2023 11:48

37 Salihli 1

ÖZEL ŞARTLI SALİHLİ İĞDECİK DAĞ SOKAK PALAMUTLUK 141 8 45436,94 1.500,00 4.140,00 23.11.2023 11:51

38 Salihli 2 SALİHLİ İĞDECİK DAĞ SOKAK TARLA 141 206 2626,53 100,00 276,00 23.11.2023 11:54

39 SELENDİ 1 SELENDİ ESKİ CAMİ ŞEHİT ER KEMAL İŞ MERKEZİ-SAĞLIK MERKEZİ-YURT-PANSİYON-BİNA 257 12 557,00 3.000,00 8.280,00 23.11.2023 11:57

40 26/23 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ VAKIF İŞ HANI 606 DÜKKAN 416 7 46,00 700,00 1.932,00 23.11.2023 12:00

41 26/55 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ VAKIF İŞ HANI 115 WC 416 7 14+15=29 415,00 1.145,40 23.11.2023 12:03

SÖZLEŞME SÜRESİ: TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2024 TARİHİNE KADARDIR.

1 İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 23.11.2023 PERŞEMBE günü yukarıda belirtilen saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecektir.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evraklarını en geç 22.11.2023 ÇARŞAMBA günü saat 17.00'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

3- Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.

4- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vb. giderleri kiracıya aittir. Bunların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir.

5- İHALEMİZE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER;

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi, yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (adres beyanı), SABIKA KAYDI, banka dekontu.

b-) TÜZEL KİŞİLİK OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, banka dekontu;

c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, banka dekontu;

d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, banka dekontu;

e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu;

f-) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaat edecekler, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.),

g-)Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

6 Artırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, şartnamedeki şartları, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

7 İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, pul, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.

8 Geçiçi, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin,

Vakıf Katılım Bankası Konak Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR620021000000017759400001 hesaba yatırılması, teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. (Yatırılacak teminat miktarı Geçici ve Ek Teminat miktarının TOPLAMı olan %23'üdür.) (Dekontta kiralık taşınmazın "Akar No-Mahalle-Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek gerçek/ tüzel kişi/kurum adı" belirtilmelidir.)

9 İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu GEÇİCİ ve EK TEMİNAT İdare bütçesine gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır.

10 Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.

11 İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmektedir. Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir.

12 İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

13 İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. (Kefilli sözleşmelerde)

14 Zeytinlik vasıflı taşınmazlarda ara ziraati yapılamaz.

15 Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Cami tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.

16 Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdarenin yazılı izni ile çevresi tel örgüyle kapatılabilir.

17 Listenin 1. sırasındaki taşınmaz Kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalmakta olup izinsiz olarak hiçbir şekilde tamirat tadilat yapılamaz. (14/6)

18 Listenin 6. sırasındaki taşınmazın ilk iki dikim sezonunda usulune uygun kiraz bahçesi tesis edilecektir.Bahçe tesis edilmediği takdirde sözleşme yenilenmeyecektir. Kiraz bahçesi tesis edilmeden devir talebinde bulunulmayacaktır.Sözleşme tarihinden itibaren birinci ve ikinci yıl kira artışı TÜFE oranında yapılacaktır.(16/29)

19 Listenin 27. Sırasındaki taşınmazda 3. şahıslara ait 15 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. (24/102)

20 Listenin 31. sırasındaki onarıma ihtiyacı olup idaremizden izin almak koşuluyla onarımı kiralayan tarafından yaptırılacaktır. (19/68)

21 Listenin 34. sırasındaki taşınmazlar Camii müştemilatında yer alan ve biri 12 diğeri 6 metrekare olan iki dükkan beraber kiralanacaktır. (Akar No: M-AKHİSAR/3)

22 Listenin 37. sırasında bulunan taşınmazın 1/2 hissesi İdaremize aittir. (Akar No Salihli 1)

23 Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinden ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/İhaleİlanları internet sayfasından. İdareden (0232) 441 52 92 numaralı telefon, (0232) 446 55 19 nolu fax ve izmir@vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir.