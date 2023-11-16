İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

|
SIRA NO
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VERGİ NO
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AD SOYAD / UNVAN
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İHBARNAME FİŞ NO
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VERGİ DÖNEMİ
|
ANA V.KODU
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VERGİ KODU
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VERGİ TUTARI
|CEZA V.KODU
|CEZA TUTARI
|ADRES
|1
|4260558097
|GÜN DMR DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023091213HTk0000011
|201801201812
|0010
|0010
|39.740,66
|3080
|120.958,55
|YALI MAH. 6429 SK. 5 B KARŞIYAKA İZMİR
|2
|4260558097
|GÜN DMR DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023091213HTk0000013
|201801201801
|0015
|0015
|32.515,08
|3080
|97.545,24
|YALI MAH. 6429 SK. 5 B KARŞIYAKA İZMİR
|3
|4260558097
|GÜN DMR DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023091213HTk0000014
|201801201803
|0033
|0033
|39.740,66
|3080
|119.221,98
|YALI MAH. 6429 SK. 5 B KARŞIYAKA İZMİR
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.13.11.2023(İlan no:20231113-IHB-113900)
Basın No: ILN01932291
#ilangovtr