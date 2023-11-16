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Resmi İlan İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

SIRA NO

VERGİ NO

AD SOYAD / UNVAN

İHBARNAME FİŞ NO

VERGİ DÖNEMİ

ANA V.KODU

VERGİ KODU

VERGİ TUTARI

 CEZA V.KODU CEZA TUTARI ADRES
1 4260558097 GÜN DMR DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023091213HTk0000011 201801201812 0010 0010 39.740,66 3080 120.958,55 YALI MAH. 6429 SK. 5 B KARŞIYAKA İZMİR
2 4260558097 GÜN DMR DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023091213HTk0000013 201801201801 0015 0015 32.515,08 3080 97.545,24 YALI MAH. 6429 SK. 5 B KARŞIYAKA İZMİR
3 4260558097 GÜN DMR DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023091213HTk0000014 201801201803 0033 0033 39.740,66 3080 119.221,98 YALI MAH. 6429 SK. 5 B KARŞIYAKA İZMİR
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.13.11.2023(İlan no:20231113-IHB-113900)

Basın No: ILN01932291

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