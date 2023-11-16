TASFİYE HALİNDE GÜLSOY SAHİL KONUT YAPI KOOPERATİFİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

ARAR SIRA NO :2023/1

KARAR TARİHİ :14/10/2023

TOPLANTIYA KATILANLAR:Kayhan BİLGİÇ,Mustafa TRAŞ,Ahmet ÖZDEMİR,İbrahim ÇELİK

KARARIN KONUSU :OLAGAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI



KARARIN METNİ

Yönetim kurulumuz Kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

2022 T.Yılı Olağan üstü Genel kurulunun 16.12.2023 tarihinde saat 13:30'da 351 Sokak No:11 Kat:2 D:11 (2 Sanayi sitesi dernek Binası) Bornova-İZMİR adresinde aşağıdaki gündem ile hükümet komiseri nezaretinde toplanılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Toplantı gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem aynı yer ve saatte 23.12.2023 tarihinde saat 13:30'da tarihinde yapılacaktır.

Toplantının tarihi Ticaret sicilin kayıtlı olarak bulunan kooperatif üyelerinin bilinen son adreslerine posta yoluyla bildirilmesine



GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama

2-Toplantı divanının seçimi ve genel kurul belgelerinin imzalanması için divana yetki verilmesine,

3-İzmir 5 Asliye Ticaret Mahkesinin 2022/655 sayılı kararı ile tasfiye memurluğuna getirilen Kayhan BİLGİÇ,Mustafa TRAŞ,Ahmet ÖZDEMİR,İbrahim ÇELİK'in İzmir İli dikili İlçesi çandarlı ilçesi 1471 ADA 59 parselde yer alan taşınmazı 15.000.000,00 Türk lirasından az olmamak kaydıyla satılarak tasfiye edilmesine Satış için tasfiye memurları olan Kayhan BİLGİÇ,Mustafa TRAŞ,Ahmet ÖZDEMİR,İbrahim ÇELİK'e yetki verilmesine

4-İzmir İli dikili İlçesi çandarlı ilçesi 1471 ADA 59 parsel'in hazineden geri alınmasında İzmir 5 Asliye Ticaret mahkesinde açılan ihya davasında avukatlık hizmeti vermiş olan Avukat Kahraman Çinar'a 200.000,00 TL'nin ödenmesinin görüşülmesine

5- Kooperatifin ihyası esnasında tasfiye memurlarından Mustafa TRAŞ'ın şahsi olarak yaptığı harcamaların kendisine ne zaman ve ne şekilde ödeneceğinin görüşülmesine

5-Dilek Temenniler

6-Kapanış

Kayhan BİLGİÇ Mustafa TRAŞ Ahmet ÖZDEMİR İbrahim ÇELİK

Basın No: ILN01932663

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