2024 YILI PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1286841

1-İdarenin a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 K:3 35260 KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 0 (232) 441 81 11 - 0 (232) 484 74 86 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 YILI PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 16 KISIM PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEKNİK ŞARTNAMELERDE AYRINTILI OLARAK YERLERİ BELİRTİLEN İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI VE BAĞLI BİRİMLERE AİT HİZMET BİNALARI ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SÜMER MAH. 451 SOKAK NO:2 KONAK İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 1. KISIM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS) Belge Adı Açıklama TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ TS 12643 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

2. KISIM AŞI/ İLAÇ ODASI SOĞUTMA SİSTEMİ Belge Adı Açıklama TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi 3. KISIM KOMBİ / BRÜLÖRLÜ KAZAN Belge Adı Açıklama TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

4. KISIM CCTV KAMERA SİSTEMLERİ Belge Adı Açıklama TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ TS 12540 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

5. KISIM JENERATÖRLER Belge Adı Açıklama TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

7. KISIM SOĞUTMA FAN COIL Belge Adı Açıklama TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

8. KISIM YANGIN HİDROFORLARI Belge Adı Açıklama TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

9. KISIM VRF SİSTEMLERİ Belge Adı Açıklama TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.TÜM KISIMLAR İÇİN KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ İLGİLİ KISMIN NİTELİĞİNE GÖRE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01934148



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