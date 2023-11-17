T.C. İZMİR 15.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2022/933

KARAR NO:2023/764

HÜKÜM ÖZETİ

Sanığın Cinsel Taciz suçundan TCK.nun 105/1-1 Mad.uyarınca 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,sanık hakkında TCK.nun 53/1 Mad.uygulanmasına ilişkin verilen karar 10/10/2023 tarihinde gıyabında verilmiş olduğundan;

Ömer oğlu,1995İzmirdoğumlu,1822Sok.No:14 D:1 Karşıyaka/İZMİRadresinde otururSerkan ŞEKACAR'akarar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün Türkiye Geneli trajı 50.000.nin altında gazetelerin birinde İLANyoluyla TEBLİĞİNEilan tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.16/11/2023

Basın No: ILN01934045#ilangovtr