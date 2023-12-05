GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası:

Atatürk Mahallesi 1530 Sokak Yücesoy Kuzeyşehir Sitesi A Blok No: 25/4 Kat:3 Daire 31 Menemen/İZMİR

2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: İzmir İli Menemen İlçesi Yakabağları Mevkii 5128 ada 13 parsel A Blok 31 nolu bağımsız bölüm olan gayrimenkul, 28.704,13 m² arsa üzerinde 9 Bloklu Site içerisinde inşa edilmiş olup A Blok bodrum,zemin+11 (onbir) katlı, 2 yıllık betonarme binadan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında bina girişi,3 adet mesken,kapıcı dairesi elektrik odası hidrofor odası ve su deposu, zemin katta mescit 8 adet mesken diğer katların her birinde 9'ar(dokuzar)adet mesken olmak üzere toplamda 110(yüzon) adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Arsa üzerinde onaylı projesine göre brüt 125 m² alanlıdır. Söz konusu gayrimenkul, giriş holü, koridor, salon, mutfak, üç oda, banyo+wc,ebeveyn banyo,iki adet balkon şemasında inşa edilmiş olup, 3. katta bina girişine göre sol arka tarafta güney-güneybatı cephededir. Taşınmazın etrafında park, otopark, yüzme havuzu bulunmakta olup bölgeye toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

3- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler:

Satışa konu gayrimenkul alıcıya herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredilir.

4- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: 3.400.000,00 TL. (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir)

5- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 255.000,00- TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetce belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir." kabul edilecektir.

6- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:7 Kat:7 Konak /İZMİR adresinde 21.12.2023 Perşembe günü saat 10:30'da yapılacaktır.

7- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir

8- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 21/12/2023 Perşembe günü saat 9:30'a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 28/12/2023 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

10 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İlan olunur.

Basın No: ILN01945159



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