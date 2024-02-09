ÇOCUK OYUN GRUBU, SPOR ALETİ VE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR KARABAĞLAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Mevcut teknik şartnamede idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler ve detaylar belirtilmiştir. İdaremiz tarafından oluşturulan teknik şartnamede yazılı esaslara uymak ve Ana temada değişiklik olmaması koşulu ile DENGİ ürünler alınabilir. Teknik şartnamede yazılı ölçüler minimum ölçüler olup maksimum ölçüler serbest bırakılmıştır. (Bkz. MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 30.03.2009-RESMİ GAZETE SAYISI 27159/mükerrer, RESMİ GAZETE TARİHİ:04.03.2009-madde)

MEVCUT RESİMLER ÖRNEK OLUP, TÜM ÜRÜNLERDE KULLANILAN PARÇALARIN EN AZ TEKNİK ŞARTNAME VE PLANDAKİ PARÇALARI KARŞILAMASI ESASTIR.

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.

TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları). Bu belge Metal, Ahşap, Kompozit, Kauçuk ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları). Bu belge Metal, Kauçuk Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

Teknik Şartnamede talep edilen ürünlere ait, akredite edilmiş kurumlardan alınmış olan Model Bazlı Uygunluk Belgeleri, ihale dosyasında idareye teslim edilecektir. Bu belgelerdeki model kodlarının, sunulan ilgili standart belgelerinde de yazılı olması esastır. İhale dosyasında sunulan kalite belgeleri ve Model Bazlı Uygunluk Belgeleri, idaremiz tarafından ilgili kurumlardan teyit edilecektir.

Teknik şartnamede tarif edilen ürünlere ait aksam listesi ile ürüne ait olarak sunulan Model Bazlı Uygunluk Belgelerindeki aksam listesinin birbirini karşılaması esastır.

TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar

(HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünler, nakliye esnasında yıpranmayı engelleyecek şekilde 2-3 kat balonlu naylon ve streç ile ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. Ambalajsız ürünler kabul edilmeyecektir.