ÇOCUK OYUN GRUBU, SPOR ALETİ VE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR KARABAĞLAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN PARK, VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK OYUN GRUBU, SPOR ALETİ VE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLMESİ İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/133592
1-İdarenin
a) Adı
:
KARABAĞLAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BULVARI GEDİZ YERLEŞKESİ NO:451 35380 GEDİZ/BUCA KARABAĞLAR/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası
:
2324147910 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN PARK, VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK OYUN GRUBU, SPOR ALETİ VE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLMESİ İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1.Ksım :12 kalem malzeme 2.Kısım : 4 Kalem malzeme
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne İdarenin talep edeceği miktarda getirilecektir. Ürünlerin montajı dahil en son teslim tarihi sözleşmeden itibaren 120 gündür.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Ürünlerin montajı dahil en son teslim tarihi sözleşmeden itibaren 120 gündür.
d) İşe başlama tarihi
:
SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
28.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
KARABAĞLAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Mevcut teknik şartnamede idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler ve detaylar belirtilmiştir. İdaremiz tarafından oluşturulan teknik şartnamede yazılı esaslara uymak ve Ana temada değişiklik olmaması koşulu ile DENGİ ürünler alınabilir. Teknik şartnamede yazılı ölçüler minimum ölçüler olup maksimum ölçüler serbest bırakılmıştır. (Bkz. MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 30.03.2009-RESMİ GAZETE SAYISI 27159/mükerrer, RESMİ GAZETE TARİHİ:04.03.2009-madde)
MEVCUT RESİMLER ÖRNEK OLUP, TÜM ÜRÜNLERDE KULLANILAN PARÇALARIN EN AZ TEKNİK ŞARTNAME VE PLANDAKİ PARÇALARI KARŞILAMASI ESASTIR.
Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.
TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)
TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).
TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).
TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları). Bu belge Metal, Ahşap, Kompozit, Kauçuk ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.
TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları). Bu belge Metal, Kauçuk Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.
Teknik Şartnamede talep edilen ürünlere ait, akredite edilmiş kurumlardan alınmış olan Model Bazlı Uygunluk Belgeleri, ihale dosyasında idareye teslim edilecektir. Bu belgelerdeki model kodlarının, sunulan ilgili standart belgelerinde de yazılı olması esastır. İhale dosyasında sunulan kalite belgeleri ve Model Bazlı Uygunluk Belgeleri, idaremiz tarafından ilgili kurumlardan teyit edilecektir.
Teknik şartnamede tarif edilen ürünlere ait aksam listesi ile ürüne ait olarak sunulan Model Bazlı Uygunluk Belgelerindeki aksam listesinin birbirini karşılaması esastır.
TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar
(HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)
Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünler, nakliye esnasında yıpranmayı engelleyecek şekilde 2-3 kat balonlu naylon ve streç ile ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. Ambalajsız ürünler kabul edilmeyecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
MODEL 1: OYUN GRUBU
MODEL 2: OYUN GRUBU
MODEL 3: OYUN GRUBU
MODEL 4: TAHTEREVALLİ
MODEL 5: İKİLİ SALINCAK
KONDİSYON BİSİKLETİ (İKİ KİŞİLİK)
UZAY YÜRÜYÜŞÜ (İKİ KİŞİLİK)
STEP + TWİST (ÜÇ KİŞİLİK)
BEL ESNETME (İKİ KİŞİLİK)
İhalede en avantajlı teklif veren 1. ve 2. istekliler beyan ettikleri belgeleri tevsik eden bilgilerin idareye sunumunda , İhale konusu Oyun Gruplarından teknik şartnameye uygun yukarıda yazılı olan oyun gruplarını idarenin göstereceği alana TSE güvenlik normlarına uygun olarak monte edecekler ( numune montajı yapmayan isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır) ve teklif ettikleri ürünlere ait katalogları da sunacaklardır. Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gediz Şantiye Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı no:451 Gediz/Buca adresine gösterilen yere geçici montajı yapılacaktır. Kurulacak numune ürünler, TSE güvenlik normlarına uygun olarak monte edilmiş olacaktır. Oyun gruplarını oluşturan herhangi bir aksama kuvvet uygulandığında sağa, sola, öne, geriye doğru hareket etmeyecektir. Tüm aksamlar, metal boru dikmelere ve platformlara sabitlenmiş olacaktır. Numune ürünler: ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından kontrol edilerek değerlendirilecektir. Numune teslimi yapmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale üzerinde kalan isteklinin kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir. Mevcut teknik şartnamede idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler ve detaylar belirtilmiştir. İdaremiz tarafından oluşturulan teknik şartnamede yazılı esaslara uymak ve Ana temada değişiklik olmaması koşulu ile DENGİ ürünler alınabilir. Teknik şartnamede yazılı ölçüler en az ölçüler olup maksimum ölçüler serbest bırakılmıştır.(Bkz. MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 30.03.2009-RESMİ GAZETE SAYISI 27159/mükerrer, RESMİ GAZETE TARİHİ:04.03.2009-madde)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dok��manını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01980842
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