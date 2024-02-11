TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2024-2025 YILLARI TAM İDRAR ANALİZİ TESTLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/155448

1-İdarenin a) Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ b) Adresi : Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi No:56 35340 BALÇOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324122429 - 2324122199 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024-2025 YILLARI TAM İDRAR ANALİZİ TESTLERİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024-2025 YILLARI TAM İDRAR ANALİZİ TESTLERİ ALIMI (1 KALEM 240.000 TEST)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği fax numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak sipariş bildirimlerinde belirtilen teslim tarihine istinaden, 31.12.2025 tarihine kadar peyder pey Merkez Laboratuvarı deposuna yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : D.E.Ü Döner Sermaye İşletmesi Başhekimlik İhale Salonu Balçova-İzmir



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: İstekli firma, teklif ettiği malzemelere verilen teklifle birlikte üretici firmanın ISO ve ürünün CE veya FDA kalite kontrol belgelerinin onaylı bir kopyasını sunacaktır. 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler TİTUBB kayıtlı olmalıdır. Teklif edilen kitler ve analizler için gerekli olan kimyasal ve reaktifler UBB/ÜTS kayıtlı olmalıdır. Bu kayıtların belgeleri ihale dosyasında sunulmalıdır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teklifle birlikte teknik şartnameye cevap verilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Teknik Değer; Onay Destek Sistemi: İdrar örneklerinde patolojik olmayanların otomatik olarak sistem tarafından onaylandığı, sonuçların hasta ve klinisyen ile daha hızlı buluşmasını sağlayan, cihaz bazlı teknik ve biyolojik kuralların ayarlanabildiği, idrar sistemlerine tam entegre ara yazılımın olması. Nispi Ağırlık: %2 Teknik Değer; Osmolalite: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir yer tutan idrar osmolalite parametresinin olması, tam idar analizinin yanında ekstra bilgi sağlayabilmesi. Nispi Ağırlık: %3 Teknik Değer; Pediatrik Numune: Sistemin 5 mlnin altında olan pediatrik örnekleri çalışmaya olanak sağlaması. Nispi Ağırlık: %3 Örnek Uygulama: A firması toplam teklif fiyatı 100.000. TL, B firması toplam teklif fiyatı 100.000. TL olsun. A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı %5, B firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oram %8 olsun. A firması: 100 000 X ( %100 - % 5 ) 95 000 TL B firması: 100 000 X ( %100 - % 8 ) 92 000 TL Sonuçta B firmasının Toplam Teklif fiyatının, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif olduğu saptanmıştır.





6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01982295



#ilangovtr

