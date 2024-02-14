25 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEME ALIMI EĞİTİM DİŞ HASTANESİ-İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İKN : 2024/154491

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM DİŞ HASTANESİ-İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : FEVZİPAŞA BULVARI 172/2 AKINCI 35260 KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324418181 - 2324893548 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 25 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ 25 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ İLGİLİ DEPOLARI ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2024 tarihine kadardır. Yüklenici, kurumumuzun siparişinde istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak siparişi takıp eden 10 (on) gün içinde teslim etmek zorundadır. Kurumumuzun stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme riayet edilmesi gerekmekte olup, mal teslimi öncesinde kurumumuzun ilgili birimine bilgi verilecektir. Kurumumuzun talebi doğrultusunda alım toplu halde yapılabileceği gibi ihtiyaç durumuna göre peyderpey de yapılabilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1-İSTEKLİLER TEKLİF VERİLEN KALEMLER İÇİN 1 (BİR) ŞAHİT, 1(BİR) DEĞERLENDİRME NUMUNESİ OLMAK ÜZERE 2 (İKİ) ADET PİYASAYA ARZ EDİLMİŞ HALİYLE NUMUNE SUNMAK ZORUNDADIR. NUMUNELER İHALEDEN SONRA AVANTAJ SIRASINA GÖRE İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE İDARECE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE (ŞAHİT NUMUNE VE DEĞERLENDİRME NUMUNESİ OLARAK AYRI AYRI PAKETLERDE VE KOLİLERDE HER NUMUNENİN ÜZERİNE İHALE SIRA NUMARASI VE İHALE KAYIT NO'SU YAZILI VE KAŞELENMİŞ OLARAK) NUMUNELERİ İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

2-TEKLİF EDİLEN MALZEMENİN UYGUNLUĞU TESLİM EDİLEN NUMUNEDEN TESPİT EDİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TEKRAR NUMUNE İSTENEBİLECEKTİR. İDARENİN NUMUNE TALEBİ ÜZERİNE EN GEÇ 24 SAATTE NUMUNELER TESLİM EDİLECEK OLUP, NUMUNELERİ SÜRESİNDE TESLİM ETMEYEN VEYA GECİKME İÇİN GEÇERLİ MAZERETİ BİLDİRMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. NUMUNELERİN DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA, İHTİYAÇ HALİNDE APARAT V.B EN GEÇ 24 SAAT İÇERİSİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERE TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER VE APARATLAR İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR.

3-İSTEKLİLER TARAFINDAN İDAREMİZE SUNULAN DEĞERLENDİRME NUMUNELERİ, DEĞERLENDİRME SIRASINDA ZAYİ OLACAĞINDAN, GERİ İADE EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. BU DURUMDA İSTEKLİ İDAREDEN HİÇBİR HAK VE ÜCRET TALEBİNDE BULUNAMAYACAKTIR.

25 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01984028

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