T.C. İZMİR 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO : 2022/826

KARAR NO : 2023/770

KATILAN : YÜKSEL KAYGISIZ, Yüksel ve Ceylan kızı, 26/06/1994 doğumlu,

TC No:34720918284

SANIK : YAKUP YARDİMCİ, Tahir ve Lütfiye oğlu, 20/12/1974 doğumlu, Van Erciş

Salihiye nüfusunda kayıtlı, TC No:63484077166

SUÇ : Güveni Kötüye Kullanma

SUÇ TARİHİ : 14/06/2020

SUÇ YERİ : İzmir

KARAR TARİHİ: 03/10/2023

Yukarıda açık kimliği yazılan sanık Yakup YARDİMCİ hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda sanığın Güveni Kötüye Kullanma suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nin 155/1, 52/2, 52/4, 53, 58.maddeleri gereğince 1 yıl hapis ve 200 gün karşılığı 4.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında bildirdiği adreslere gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi, adres araştırmalarına olumsuz cevap verilmiş olması, Mernis adresinin de bulunmaması sebebiyle gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasa'nın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.23/02/2024



Basın No: ILN01991190



