T.C.İZMİR 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 2021/758 Esas İLAN METNİ

SANIK :TAHA NAİS, Abdulğani ve İhlas oğlu, 01/01/2002 İDLİP doğumlu, TC Kimlik No:99951549584

Sanığın TCK'nın 141/1, 35 maddeleri uyarınca cezalandırılması için mahkememize açılan kamu davasında suça konu malın değerinin azlığı, suçun işleniş şekli ve özellikleri nazara alınarak TCK'nın 145/1-son cümlesi uyarınca sanığa müsnet suçtan CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerekistinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.21/3/2024



Basın No: ILN02009337



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