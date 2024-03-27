Örnek No:55* T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2022/1190 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 12:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:13

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Çiğli İlçe, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın arsası 127,00 m2 alanında olup; parsel içinde bulunan, zemin ve üç normal kattan ibaret, betonarme karkas yapıdaki binanın 1. katında bulunan 1/2 arsa paylı,(2) bağımsız bölüm nolu mesken projesine göre, toplam 8.77 m2 alanındaki iki balkonu haricende net olarak 72m2 alanındadır. Ön tarafındaki yola ve arka bahçeye cephelidir. Çevresi konut yoğnlukludur. Doğrusal olarak, Anadolu Caddesine 90 metre,Hızlı Tren(İzban) İstasyonuna 250 metre, hastaneye 630 metre, İlköğretim Okuluna 1140 metre mesafededir. Temel belediye ve kamu hizmetlerinden(yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu, doğalgaz, kanalizasyon, PTT hizmetleri)yararlanmaktadır. Keşif sırasında mesken kapalı olduğundan içeri girilememiş olup, projesine göre değerlendirilmiştir. Projesine göre mesken iki balkon, salon, üç oda, mutfak, hol, WC-Tuvalet, WC-Banyodan ibarettir. Giriş kapısı hazır çelik kapıdır. Elektriği ve suyu mevcuttur. Binada doğalgaz mevcut olup meskende bulunmamaktadır. Taşınmaz tapusunda; İzmir İli,Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi,83 cilt,8179 sayfa,33583 ada,kat irtifaklı,127,00m2 yüzölçümündeki 21 parselde, ana taşınmaz niteliği: Arsa niteliğinde,1.katta,1/2 arsa paylı (2) bağımsız bölüm no'lu ,mesken niteliğinde olup, mülkiyetinin 1/2 hissesi İ***** İ****,1/2 hissesi D**** İ**** adına kayıtlıdır. Tapusunda İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi lehine "3 AY MÜHLET KARARI VARDIR.17.10.2022 TARİH 2022/813 ESAS","YÖN.PL.TAR. 01/12/2005"beyan kayıtları mevcuttur. Parsel İmar Planında Bitişik Nizam,5 katlı ,"M.Konut, çarşı, büro, iş hanı, her tür ticaret, eğlence yerleri, çok katlı taşıt parkı, servis istasyonu, yerel ve bölgesel kamu kuruluşları, otel motel bulunabilir, zemin katta konut yapılamaz" koşullu yapılaşma şartlarındadır. Taşınmazın 26.07.2001 tarihli Yapı Ruhsatı,12.06.2002 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur.Küçük Çiğli Mahallesi 8786/2 Sokak No:13 Kat:1 Daire:2 Çiğli / İZMİR127 m2Var1.000.000,00 TL%1Tapu Takyidatındaki gibidir.21/03/2024Basın No: ILN02010274#ilangovtr