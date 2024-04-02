İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ' NİN 15/A MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ İŞLEMİNE AİT İLANEN TEBLİGAT

İzmir İli Konak İlçesi, Kültür Mahallesi, 1173 ada, 15 numaralı parselde kayıtlı bulunan 116451 Yapı Kimlik Numaralı riskli yapıda hissesi bulunan Malik Donna BARNAS'ın arsa payı;6306 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda anlaşma sağlayan diğer hissedarlara 17/04/2024 Çarşamba günü saat 11:00'de İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5, Bayraklı-İzmir adresindeki hizmet binasında açık artırma usulü ihale yöntemi ile satışa çıkartılacaktır. İlanen tebliğ olunur.Moşe LAZAR Suzi HEFERMoşe YOSEF Baruh LAZARJak YOSEF Lize LEVİNİzak YOSEF

Basın No: ILN02010187

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