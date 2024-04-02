İZMİR İLİ SEFERİHİSAR-KUŞADASI YOLU KÜÇÜK MENDERES (ÇİFT) KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ

İKN : 2024/360411

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : İzmir İli Seferihisar-Kuşadası Yolu Küçük Menderes(Çift) Köprüsü Yapımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Her cins,Her çapta Betonarme nervürlü çelik temini ve işçiliği(Nakliye Dahil) 1270 ton, Plent-Miks Temel ve Alttemel Yapılması (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) ( Nakliye Dahil )(Her şey Dahil) 75000 ton ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan miktarlar kadar diğer işler.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 35-39 KK. Nolu Seferihisar-Kuşadası İl Yolu ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.04.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.



İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A / I Grubu (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ) işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması(Nakliye Dahil) 0,37% 0,56% 0,23 Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak v.s) Kazılması, Kullanılması ve Nakli 0,43% 0,65% 0,27 Dolgu Altına Ocak Taşından Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması (Nakliye Dahil) 2,38% 3,57% 1,49 Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması (Nakliye Dahil) 7,35% 11,03% 4,6 Dolguya Gelen Her Cins ve Klastaki Kazı Malzemesinin Sulanması ve Sıkıştırılması 1,12% 1,67% 0,7 Makine İle Her cins ve klastaki zeminde reglaj 0,03% 0,05% 0,02 80 cm. çapında Her Zeminde Her Derinlikte, Her Açıda Derin Karıştırma (Soilmixing) metodu ile kolon oluşturulması, (min 80 dev./dk. Dönüş hızında, 100 bar basınçlı ve 470 kw2lı (630 bhp) delgi makinesi ile) 4,2% 6,3% 2,63 Portland çimentosu (Dökme) TS EN 197-1 CEM I 42.5 Temini ve Nakli 3,79% 5,69% 2,37 Her cins,Her çapta Betonarme nervürlü çelik temini ve işçiliği(Nakliye Dahil) 17,73% 26,56% 11,07 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde (Heyelan Etmiş Saha Dahil) Kuruda veya Su Altında Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması ve Nakli 0,36% 0,54% 0,22 Her Türlü İnşaatta Kuruda ve/Veya Suda Demirsiz Beton(C 16/20 Hazır Beton Harcı İle) 0,17% 0,26% 0,11 Kutu Menfezlerde Kuruda ve Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) 3,85% 5,77% 2,4 Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği) (C 30/37 hazır beton harcı ile) 0,79% 1,19% 0,5 Refüjlerde,Bordürle Çevrili Refüjlerde,Eşanjörlerde Ve Düz Sahalarda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili(Ocak Veya Depo Malzemesinden) Ve Nakli 0,35% 0,52% 0,22 Ocak Taşı İle İstifli Taş Dolgu (Nakliye Dahil) 0,57% 0,86% 0,36 Prefabrik Beton Bordür Yapılması Ve Yerine Döşenmesi 0,26% 0,4% 0,16 Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz ve Menfez Yanlarına Kırmataş Dolgu Yapılması ve Nakli 0,18% 0,27% 0,11 Ø 300 mm anma çaplı HDPE esaslı koruge kanalizasyon borusunun temini, nakli ve döşenmesi (SN8) 0,09% 0,14% 0,06 Menfezlerde 6 m ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç) 0,13% 0,2% 0,08 Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti 0,05% 0,08% 0,03 Katran badana 0,16% 0,23% 0,1 Her Derinlikte , Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Ve Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine İle) 2,01% 3,01% 1,25 Köprü Temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton ( C16/20 Hazır Beton Harcı İle) 0,23% 0,34% 0,14 Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) 5,42% 8,13% 3,39 Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Demirli Beton (C 45/55 Hazır Beton Harcı ile) ile Prefabrik Kiriş İmali, Nakli ve Yerine Konulması 3,78% 5,67% 2,36 Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C30/37 Hazır Beton Harcı ile) 7,66% 11,48% 4,78 Boyuna ve enine önçekim, öngerme çeliğinin (tel,demet, çubuk) temini,işbaşına nakli,boşaltma ve istifi; yerlerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi (HALAT VE KILIF DAHİL) 2,61% 3,92% 1,63 Köprülerde döşeme,kiriş,başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri(Kompozit köprüler hariç) 0,12% 0,18% 0,08 Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, sabit ankrajlı, kauçukcontalı,sıcak haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilli, su geçirmez tip genleşme derzi yapılması ve yerine konulması 0,22% 0,33% 0,14 Neopren (lastik) Mesnet Tertibatı (içi Çelik Fretli) 0,12% 0,18% 0,08 Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması 0,2% 0,3% 0,13 Köprülerde ve Sanat Yapılarında Profilli Demirden Sıcak Daldırma Galvenizli Yaya Korkuluğu İmali,Yerine Montajı ve Nakli(Birim Fiyat Tarifinde Belirtilen Esaslar Dahilinde) 0,68% 1,02% 0,42 Prekast Cephe Panelleri Yapılması Ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat ve Kalınlıkta) (Nakliye Dahil) 0,05% 0,08% 0,03 Plent-Miks Temel ve Alttemel Yapılması (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) ( Nakliye Dahil )(Her şey Dahil) 11,77% 17,66% 7,36 Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini 0,32% 0,48% 0,2 Asfalt Mıcırı Yıkanması 0,06% 0,1% 0,04 5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocaktaşı ve Modifiye Bitüm ile) (Bitüm idareden) 0,32% 0,48% 0,2 Patlayıcı Madde Kullanılmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması 0,07% 0,1% 0,04

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜİzmir İli Seferihisar-Kuşadası Yolu Küçük Menderes(Çift) Köprüsü Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.

Basın No: ILN02007850

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