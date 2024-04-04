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Resmi İlan T.C. BUCA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARLARI

T.C. BUCA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARLARI

ADI SOYADI

ADA/PARSEL

ENCÜMEN TARİHİ

KARAR NO

YTZ NO

1

Rıdvan AKGÜL

1012/23

26/12/2023

5365

2023/634

2

Murat ÇETİN

147/11

26/12/2023

5352

2023/1448

3

M.Zeki DÜZTAŞ

41374/4

09/01/2024

42

2024/2

4

Rıdvan AKGÜL

1012/23

26/12/2023

5366

2023/681

5

Rıdvan AKGÜL

1012/23

26/12/2023

5367

2023/635

6

Rıdvan AKGÜL

1012/23

26/12/2023

5363

2023/557

7

Alper YADA

1012/23

26/12/2023

5364

2023/633

8

Rıdvan AKGÜL

1012/23

26/12/2023

5364

2023/633

9

Gülay ÇETİN

52013/8

16/01/2024

83

2024/7

10

Ramazan ARAT

884/9

28/11/2023

4805

2023/1692

11

Bahar YAMACI

326/2

26/12/2023

5288

2023/1872

12

Eyyüp EKİNCİ

179/20

05/12/2023

4923

2023/1735

13

Mehmet Ali ÇELİK

1012/23

11/04/2023

1593

2023/557

14

Yaprak ELÇİN

179/26

07/11/2023

4457

2023/1570

15

Mehmet Nezir GÖKALP

179/20

05/12/2023

4942

2023/1754

16

Ahmet Can ÜNGÖR

40420/7

30/01/2024

192

2024/17

17

Fatma KURT

313/6

26/12/2023

5269

2023/1845

18

İlknur ERBAŞARANOĞLU

141/27

12/12/2023

5096

2023/1536

19

Cebrail GÖKHAN

7566/8

06/02/2024

306

2024/60

20

Hüseyin ERARSLAN

40323/23

06/02/2024

301

2024/52

21

İbrahim DALKILIÇ

40139/6

30/01/2024

200

2024/23

22

Fesih ÇALIKKILIÇ

40211/27

30/01/2024

198

2024/21

23

Nazik FİDAN

4042/10

23/01/2024

125

2024/11

24

Yalçın ELEKÇİ

40786/10

30/01/2024

193

2024/18

25

Birgül İŞLEKONARAN

6090/8

23/01/2024

124

2024/08

26

Orhan İŞLEKONARAN

6090/8

23/01/2024

124

2024/08

27

Ahmet AVCI

180/38

26/12/2023

5244

2023/1870

28

Mehmet ÖZDEMİR

149/9

30/01/2024

209

2023/1635

29

YUPPİ DERİ TEKSTİL HALI İNŞ. DIŞ TİC.VE SAN LTD. ŞTİ.

3058/1

26/12/2023

5247

2023/1871

30

Filiz ERCAN

38162/4

06/02/2024

307

2024/64

31

Reyhan DAĞLI

6066/28

09/01/2024

44

2024/4

32

Enis ARICAN

38852/3

06/02/2024

277

2024/27

33

Nevin BÜTE

6026/5

06/02/2024

275

2024/24

34

Abdullah GEZGİN

39728/25

26/12/2023

5361

2023/1349

35

İsmail ALPDÜNDAR

146/21

23/01/2024

157

2023/1474

36

Vahdettin MANAV

146/21

23/01/2024

156

2023/1473

37

Ufuk DEMİR-Osman DEMİR-Sevinç DEMİR

423/52

26/09/2023

3638

2023/1205

38

Meltem ADIGÜZEL

423/52

26/09/2023

3638

2023/1205

39

Tolga DEMİR

423/52

26/09/2023

3638

2023/1205

40

Mustafa TOLUNAY

7345/2

23/01/2024

165

2023/1190

41

Betül Keziban YAŞAR

7345/2

23/01/2024

165

2023/1190

42

Ummahan GİRENAY

0/921

20/02/2024

447

2023/94

43

Zeynal ARSLAN

873/9

06/02/2024

312

2024/62

44

Alev ARAPOĞLU

7277/6

06/02/2024

310

2024/66

45

Semra AYDIN

7277/6

06/02/2024

310

2024/66

46

Fadime ZENGİN

7277/6

06/02/2024

310

2024/66

47

Mahir KÜÇÜKVATAN

7277/6

06/02/2024

310

2024/66

48

Hanife SİVARİOĞULLARI

6090/8

30/01/2024

196

2024/09

49

Münevver KİTAPÇIOĞLU

312/2

06/02/2024

328

2024/45

50

İsmail YALÇIN

312/2

06/02/2024

300

2024/56

51

SS KARACAAĞAÇ CENNET BAHÇELERİ İŞLETME KOOPERATİFİ

179/20

05/12/2023

4930

2023/1742

52

Mehmet Nesip ULUŞIK

8068/1

26/12/2023

5236

2023/1832

53

İsmet GÜÇLÜER

8068/1

26/12/2023

5232

2023/1817

54

Ayşe ÇİÇEKLİ

8068/1

26/12/2023

5234

2023/1824

55

Emre YİĞİT

42141/8

06/02/2024

320

2022/721

56

Cihan KILBAŞ

313/2

26/12/2023

5264

2023/1841

57

Beytullah YILDIZ

154/6

26/12/2023

5258

2023/1828

58

Esma AMAÇ

141/27

12/12/2023

5090

2023/1529

59

Nuran KALMAZ

142/7

12/12/2023

5073

2023/1561

60

Mustafa ÇEKİÇCİ

52188/12

16/01/2024

92

2023/1388

61

Necati KAYA

179/20

05/12/2023

4952

2023/1763

62

Ayşe DEMİR

179/20

05/12/2023

4916

2023/1730

63

Maruf KIZIL

10068/16

20/02/2024

433

2024/101

64

Nihat DEMİRCİ

39764/4

20/02/2024

456

2024/107

65

Abdullah GEZGİN

39728/25

20/02/2024

451

2024/117

66

Yalçın AKALINLI

179/20

05/12/2023

4910

2023/1726

67

Şengül ÖZEN

179/26

07/11/2023

4477

2023/1581

68

Filiz NEZİR

105/2

12/12/2023

5018

2023/1789

69

Havane ERDEM

141/27

12/12/2023

5091

2023/1530

70

Zeynep DÜNDAR

163/39

30/01/2024

225

2023/1360

71

Musa YİĞİT

142/7

30/01/2024

236

2023/1559

72

Yakup TEKİN

170/23

20/02/2024

444

2024/90

73

Güler EĞERCİ

170/23

20/02/2024

443

2024/89

74

Mehmet ÖZSERTTAŞ

20143/1

06/02/2024

284

2024/32

75

Samet ÖZSOY

179/20

05/12/2023

4906

2023/1722

76

Aycan BAHTİYAR

179/20

05/12/2023

4909

2023/1725

77

Yeliz KESGİN

315/5

26/12/2023

5284

2023/1861

78

Ali ŞİLİT

231/7

23/01/2024

149

2023/1600

79

Ayhan KARĞIN

149/9

23/01/2024

148

2023/1630

80

Metin YILDIZ

142/7

30/01/2024

237

2023/1562

81

Alper YADA

1012/23

26/12/2023

5363

2023/557

82

Alper YADA

1012/23

26/12/2023

5367

2023/635

83

Ömer LEVENT

179/20

05/12/2023

4953

2023/1764

84

Şerife ÇİPAN

142/7

30/01/2024

238

2023/1558

85

Mehmet AKYEL

149/9

23/01/2024

143

2023/1638

86

Celal KAYAALP

179/20

05/12/2023

4935

2023/1746

87

Mehmet Sait ÖZBEY

179/20

05/12/2023

4924

2023/1736

88

Eyüp YILMAZ

179/20

05/12/2023

4932

2023/1744

89

Osman PEKER

149/9

30/01/2024

206

2023/1622

90

Hasan ÇELİK

163/39

30/01/2024

227

2023/1357

91

Dilber ŞAHİN

154/6

26/12/2023

5256

2023/1826

92

Laman LEVENT

179/20

05/12/2023

4948

2023/1760

93

Yaşar Burak CAYMAZ

155/16

26/12/2023

5252

2023/1819

94

Alper YADA

1012/23

26/12/2023

5365

2023/634

95

Yasemin EREN DALAK

179/20

05/12/2023

4929

2023/1741

96

Eren LİMANLAR

179/26

12/12/2023

5075

2023/1583

97

Musa ERGAR

204/13

05/12/2023

4898

2023/1710

98

Aslan UZ

179/20

05/12/2023

4944

2023/1756

99

Zübeyir LEVENT

179/20

05/12/2023

4943

2023/1755

100

Hazal GÜL

141/27

07/11/2023

4438

2023/1527

101

Servet PİLGİR

142/7

12/12/2023

5072

2023/1560

102

Abdülbekir TURPÇU

154/6

26/12/2023

5260

2023/1830

103

Turan BAKİ

179/26

16/01/2024

91

2023/1578

104

Fatma YAZ

149/9

30/01/2024

245

2023/1641

105

Semaya YALUR

149/9

23/01/2024

147

2023/1631

106

Mahmut ODAK

892/243

05/12/2023

4899

2023/1711

107

Ali Şükrü İNAT

52095/14

21/11/2023

4721

2023/1654

108

Fuat IŞIK

179/20

05/12/2023

4926

2023/1738

109

Emre GÜLER

179/20

05/12/2023

4920

2023/1733

110

Nuran TÜRKKOKULU

52188/25

30/01/2024

215

2023/1400

111

Berkan BAYAT

163/19

26/12/2023

5354

2023/1329

112

Kısmet YILAN

147/11

26/12/2023

5355

2023/1450

113

Burçin HAYDAN

163/17

26/12/2023

5348

2023/1354

114

Serhat YILDIZTEKİN

163/15

26/12/2023

5356

2023/1346

115

Ayşe MİROĞLU

163/15

12/12/2023

5098

2023/1344

116

Sevgül GÜLER

52188/25

30/01/2024

216

2023/1401

117

Sevil EMEÇ DEMİR

163/15

12/12/2023

5097

2023/1343

118

Sırrı ERDEYEN

166/3

12/12/2023

5005

2023/1776

119

Pelin ERDEM

141/27

12/12/2023

5092

2023/1531

120

Rasim GÜRLEK

141/27

12/12/2023

5083

2023/1520

121

Selma YALÇIN

52176/4

26/12/2023

5285

2023/1866

122

Sabri TAŞ

179/20

05/12/2023

4928

2023/1740

123

Ali KAVAKLI

52176/4

12/12/2023

5054

2023/287

124

Alper YADA

1012/23

26/12/2023

5366

2023/681

125

Sevinç ALTINBİLEK

179/26

07/11/2023

4478

2023/1582

126

Tunay ALTINAY(VRS)

154/6

26/12/2023

5257

2023/1827

127

Yılmaz ÖZÇAY

141/27

12/12/2023

5084

2023/1521

128

Ceyda AMAT

20227/2

05/12/2023

4954

2023/1767

129

Tülay ADIGÜZEL

52188/25

30/01/2024

246

2023/1366

130

Savaş DEMİR

138/1

19/12/2023

5135

2023/1807

131

Vedat YİLEN

141/27

12/12/2023

5086

2023/1524

132

Birol ŞEBOY

141/27

12/12/2023

5087

2023/1525

133

Mehmet SIRLI

204/25

05/12/2023

4896

2023/1708

134

Nuhat TAŞ

179/20

05/12/2023

4951

2023/1753

135

Mustafa SATIR

149/9

30/01/2024

205

2023/1620

136

Seval ESİN

179/20

05/12/2023

4915

2023/1729

137

Feride AKPINAR

315/3

26/12/2023

5282

2023/1859

138

Arielle Juli Claire ZÜMRÜT

179/26

14/11/2023

4581

2023/4581

139

Özgür ACAR

179/20

05/12/2023

4939

2023/1750

140

Abdulselam BATAN

179/20

05/12/2023

4936

2023/1747

141

Hamdi IRMAK

198/5

12/12/2023

5001

2023/1772

142

Beste KAHRAMAN

52188/12

16/01/2024

93

2023/1386

143

Gülsen YILMAZ

163/17

26/12/2023

5344

2023/1350

Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,

-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.

-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;

-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yararlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.

-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.

-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

ADI SOYADI

ADA / PARSEL

ENCÜMEN TARİHİ

KARAR NO

YTZ NO

1

Tuğberk BİLGİ

7605/12

29/12/2023

5433

2023/1716

2

Sevilay AYDOĞDU

104/3

26/12/2023

5304

2023/396

3

Ümit ALKAN

38148/11

29/12/2023

5394

2023/1419

4

Zöhre AKIN

3046/20

29/12/2023

5410

2023/1123

5

Zehra SAĞIR

38166/4

29/12/2023

5397

2023/1424

6

Asuman DİREL

461/153

29/12/2023

5402

2023/1504

7

Zeki Armağan AKGÜL

461/153

29/12/2023

5402

2023/1504

8

Azize KELEŞ

6050/4

29/12/2023

5409

2023/1684

9

Türkan ŞANLI

175/3

29/12/2023

5431

2023/1713

10

Necdet BAŞARAN

888/3

29/08/2023

3277

2023/736

11

Fehminaz DİNDAŞ

6050/4

29/12/2023

5406

2023/1678

12

Özlem GÜNGÖR

6050/4

29/12/2023

5405

2023/1677

13

Ozan SÜRÜCOĞLU

52089/32

12/12/2023

5035

2023/1226

14

Aydın KARABAĞ

462/165

29/12/2023

5398

2023/1497

15

Gülcan BAŞCAM

6081/3

29/12/2023

5392

2023/1407

16

Taner DUT

39715/17

26/12/2023

5332

2023/1507

17

Tolga AYDOĞDU

40144/11

23/01/2024

129

2023/920

18

Özgür POLAT

40746/22

06/02/2024

317

2023/577

19

Güven POLAT

40746/22

06/02/2024

317

2023/577

20

Ufuk POLAT

40746/22

06/02/2024

317

2023/577

21

Mehmet Salih YAVŞAN

40403/20

29/12/2023

5418

2023/1619

22

Şerif PEKER

735/54

23/01/2024

128

2023/1421

23

Ejder DEVECİ

648/101

29/12/2023

5413

2023/1368

24

Özkan DEMİR

38827/11

29/12/2023

5401

2023/1500

25

Ümran YİĞİT

38827/11

29/12/2023

5400

2023/1499

26

Enis ARICAN

38852/3

29/12/2023

5393

2023/1412

27

İsmail KAYMAZ

878/6

26/12/2023

5319

2023/1436

28

Mustafa ÖZDEMİR-Aylin ÖZDEMİR

423/52

13/02/2024

356

2023/1205

29

Ufuk DEMİR-Osman DEMİR-Sevinç DEMİR

423/52

13/02/2024

356

2023/1205

30

Emine TUNÇ

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

31

Özcan ARAN

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

32

Setkin TOKER

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

33

Mustafa ARAN

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

34

Sebahat ARAN(VRS)

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

35

Tomris YAŞAR

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

36

Sinan ŞAFAK

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

37

Nergiz PALA

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

38

Fatma TOKER

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

39

Sibel TOKER

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

40

Özlem ÖZTÜRK

275/27

19/12/2023

5205

2023/1554

41

Ramazan ALTIN

45104/12

13/02/2024

380

2023/1788

42

Emrullah KAÇTI

45104/12

13/02/2024

380

2023/1788

43

Mustafa YILMAZ

45044/5

13/02/2024

362

2023/1770

44

Umut ÇIRALI

41402/27

21/03/2023

1256

2023/85

45

Kadir SALUR

7362/8

29/12/2023

5434

2023/1602

46

Rüştü POLAT

10191/2

26/12/2023

5336

2023/1545

47

Hayrettin KARAKUŞ

45085/8

26/12/2023

5343

2023/1672

48

Sedat KARAKUŞ

45085/8

26/12/2023

5343

2023/1672

49

Eyüp GÜNAY

42653/6

13/02/2024

368

2023/1867

50

Hakkı UYAR

0/316

26/12/2023

5023

2023/638

51

Barış Sezer SARI

141/27

26/12/2023

5321

2023/1517

52

Esin ŞAFAK

146/21

19/12/2023

5159

2023/1467

53

İsmail TOPRAK

20324/22

07/11/2023

4494

2023/1038

54

Regaib Buğra KARA

52019/1

11/07/2023

2802

2023/605

55

Mehmet Ali TAHTALI

167/50

20/02/2024

468

2023/1323

56

Hüseyin BİR

52035/2

26/12/2023

5313

2023/1341

57

Mahmut TOK

113/25

12/12/2023

5033

2023/1218

58

Esat BELCE (VRS)

141/27

26/12/2023

5324

2023/1532

59

Mehtap ALDEMİR

104/3

26/12/2023

5300

2023/388

60

Ahmet ÖZER

39706/20

13/02/2024

365

2023/1781

61

ASEL 35 İNŞAAT GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45044/5

13/02/2024

361

2023/1769

62

Ersoy YAŞAYAN

41374/5

13/02/2024

367

2023/1813

63

İdris YILDIRIM

8256/5

13/02/2024

360

2023/1768

64

Yasemin AKSOY

104/3

26/12/2023

5298

2023/386

65

Mülkiye MERCAN

113/25

12/12/2023

5028

2023/1213

66

Remziye BAŞER

113/25

12/12/2023

5031

2023/1216

67

Çetin PORSUK

104/3

26/12/2023

5303

2023/394

68

Selma KILIÇ

0/1226

26/12/2023

5306

2023/1298

69

Özlem ŞAHİN

52176/4

26/12/2023

5292

2023/298

70

Samet YILDIRIM

146/21

19/12/2023

5162

2023/1476

71

Bedian DUMAN

52188/106

26/12/2023

5318

2023/1435

72

Şenol ÇETİNKAYA

146/21

19/12/2023

5167

2023/1486

73

SINIRLI SORUMLU SÖĞÜTLÜ GAYRİMENKUL İŞL. KOOP.

52177/28

26/12/2023

5305

2023/1246

74

Erkan YILMAZ

52177/28

26/12/2023

5305

2023/1246

75

İlknur ÖZSOY

104/4

19/12/2023

5156

2023/1429

76

Erdem ŞENGÜL

52188/12

26/12/2023

5315

2023/1369

77

Metin ŞAHİN

0/316

26/12/2023

5023

2023/638

78

Hasan YILDIRIM

52089/32

12/12/2023

5036

2023/1228

79

Betül GÜL

52163/33

12/12/2023

5025

2023/741

80

Mehmet Layık ULUĞ

122/18

12/12/2023

5042

2023/1289

81

Selma ADIN

104/3

26/12/2023

5302

2023/393

82

Hatice ÇAKIR MERSİN

141/27

26/12/2023

5322

2023/1518

83

Maynur TÜRKER

52163/33

12/12/2023

5026

2023/743

84

Kadir BOLSOY

0/1012

26/12/2023

5329

2023/1551

85

İsmail BAŞER

113/25

12/12/2023

5030/5032

2023/1215-1217

86

Selma YALÇIN

52176/4

26/12/2023

5294

2023/302

87

Nuran DEMİR

52191/3

12/12/2023

5047

2023/1309

88

Kibar SARISOY

52012/1

26/12/2023

5310

2023/1308

Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.

Basın No: ILN02008573

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