T.C. BUCA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARLARI

ADI SOYADI ADA/PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO 1 Rıdvan AKGÜL 1012/23 26/12/2023 5365 2023/634 2 Murat ÇETİN 147/11 26/12/2023 5352 2023/1448 3 M.Zeki DÜZTAŞ 41374/4 09/01/2024 42 2024/2 4 Rıdvan AKGÜL 1012/23 26/12/2023 5366 2023/681 5 Rıdvan AKGÜL 1012/23 26/12/2023 5367 2023/635 6 Rıdvan AKGÜL 1012/23 26/12/2023 5363 2023/557 7 Alper YADA 1012/23 26/12/2023 5364 2023/633 8 Rıdvan AKGÜL 1012/23 26/12/2023 5364 2023/633 9 Gülay ÇETİN 52013/8 16/01/2024 83 2024/7 10 Ramazan ARAT 884/9 28/11/2023 4805 2023/1692 11 Bahar YAMACI 326/2 26/12/2023 5288 2023/1872 12 Eyyüp EKİNCİ 179/20 05/12/2023 4923 2023/1735 13 Mehmet Ali ÇELİK 1012/23 11/04/2023 1593 2023/557 14 Yaprak ELÇİN 179/26 07/11/2023 4457 2023/1570 15 Mehmet Nezir GÖKALP 179/20 05/12/2023 4942 2023/1754 16 Ahmet Can ÜNGÖR 40420/7 30/01/2024 192 2024/17 17 Fatma KURT 313/6 26/12/2023 5269 2023/1845 18 İlknur ERBAŞARANOĞLU 141/27 12/12/2023 5096 2023/1536 19 Cebrail GÖKHAN 7566/8 06/02/2024 306 2024/60 20 Hüseyin ERARSLAN 40323/23 06/02/2024 301 2024/52 21 İbrahim DALKILIÇ 40139/6 30/01/2024 200 2024/23 22 Fesih ÇALIKKILIÇ 40211/27 30/01/2024 198 2024/21 23 Nazik FİDAN 4042/10 23/01/2024 125 2024/11 24 Yalçın ELEKÇİ 40786/10 30/01/2024 193 2024/18 25 Birgül İŞLEKONARAN 6090/8 23/01/2024 124 2024/08 26 Orhan İŞLEKONARAN 6090/8 23/01/2024 124 2024/08 27 Ahmet AVCI 180/38 26/12/2023 5244 2023/1870 28 Mehmet ÖZDEMİR 149/9 30/01/2024 209 2023/1635 29 YUPPİ DERİ TEKSTİL HALI İNŞ. DIŞ TİC.VE SAN LTD. ŞTİ. 3058/1 26/12/2023 5247 2023/1871 30 Filiz ERCAN 38162/4 06/02/2024 307 2024/64 31 Reyhan DAĞLI 6066/28 09/01/2024 44 2024/4 32 Enis ARICAN 38852/3 06/02/2024 277 2024/27 33 Nevin BÜTE 6026/5 06/02/2024 275 2024/24 34 Abdullah GEZGİN 39728/25 26/12/2023 5361 2023/1349 35 İsmail ALPDÜNDAR 146/21 23/01/2024 157 2023/1474 36 Vahdettin MANAV 146/21 23/01/2024 156 2023/1473 37 Ufuk DEMİR-Osman DEMİR-Sevinç DEMİR 423/52 26/09/2023 3638 2023/1205 38 Meltem ADIGÜZEL 423/52 26/09/2023 3638 2023/1205 39 Tolga DEMİR 423/52 26/09/2023 3638 2023/1205 40 Mustafa TOLUNAY 7345/2 23/01/2024 165 2023/1190 41 Betül Keziban YAŞAR 7345/2 23/01/2024 165 2023/1190 42 Ummahan GİRENAY 0/921 20/02/2024 447 2023/94 43 Zeynal ARSLAN 873/9 06/02/2024 312 2024/62 44 Alev ARAPOĞLU 7277/6 06/02/2024 310 2024/66 45 Semra AYDIN 7277/6 06/02/2024 310 2024/66 46 Fadime ZENGİN 7277/6 06/02/2024 310 2024/66 47 Mahir KÜÇÜKVATAN 7277/6 06/02/2024 310 2024/66 48 Hanife SİVARİOĞULLARI 6090/8 30/01/2024 196 2024/09 49 Münevver KİTAPÇIOĞLU 312/2 06/02/2024 328 2024/45 50 İsmail YALÇIN 312/2 06/02/2024 300 2024/56 51 SS KARACAAĞAÇ CENNET BAHÇELERİ İŞLETME KOOPERATİFİ 179/20 05/12/2023 4930 2023/1742 52 Mehmet Nesip ULUŞIK 8068/1 26/12/2023 5236 2023/1832 53 İsmet GÜÇLÜER 8068/1 26/12/2023 5232 2023/1817 54 Ayşe ÇİÇEKLİ 8068/1 26/12/2023 5234 2023/1824 55 Emre YİĞİT 42141/8 06/02/2024 320 2022/721 56 Cihan KILBAŞ 313/2 26/12/2023 5264 2023/1841 57 Beytullah YILDIZ 154/6 26/12/2023 5258 2023/1828 58 Esma AMAÇ 141/27 12/12/2023 5090 2023/1529 59 Nuran KALMAZ 142/7 12/12/2023 5073 2023/1561 60 Mustafa ÇEKİÇCİ 52188/12 16/01/2024 92 2023/1388 61 Necati KAYA 179/20 05/12/2023 4952 2023/1763 62 Ayşe DEMİR 179/20 05/12/2023 4916 2023/1730 63 Maruf KIZIL 10068/16 20/02/2024 433 2024/101 64 Nihat DEMİRCİ 39764/4 20/02/2024 456 2024/107 65 Abdullah GEZGİN 39728/25 20/02/2024 451 2024/117 66 Yalçın AKALINLI 179/20 05/12/2023 4910 2023/1726 67 Şengül ÖZEN 179/26 07/11/2023 4477 2023/1581 68 Filiz NEZİR 105/2 12/12/2023 5018 2023/1789 69 Havane ERDEM 141/27 12/12/2023 5091 2023/1530 70 Zeynep DÜNDAR 163/39 30/01/2024 225 2023/1360 71 Musa YİĞİT 142/7 30/01/2024 236 2023/1559 72 Yakup TEKİN 170/23 20/02/2024 444 2024/90 73 Güler EĞERCİ 170/23 20/02/2024 443 2024/89 74 Mehmet ÖZSERTTAŞ 20143/1 06/02/2024 284 2024/32 75 Samet ÖZSOY 179/20 05/12/2023 4906 2023/1722 76 Aycan BAHTİYAR 179/20 05/12/2023 4909 2023/1725 77 Yeliz KESGİN 315/5 26/12/2023 5284 2023/1861 78 Ali ŞİLİT 231/7 23/01/2024 149 2023/1600 79 Ayhan KARĞIN 149/9 23/01/2024 148 2023/1630 80 Metin YILDIZ 142/7 30/01/2024 237 2023/1562 81 Alper YADA 1012/23 26/12/2023 5363 2023/557 82 Alper YADA 1012/23 26/12/2023 5367 2023/635 83 Ömer LEVENT 179/20 05/12/2023 4953 2023/1764 84 Şerife ÇİPAN 142/7 30/01/2024 238 2023/1558 85 Mehmet AKYEL 149/9 23/01/2024 143 2023/1638 86 Celal KAYAALP 179/20 05/12/2023 4935 2023/1746 87 Mehmet Sait ÖZBEY 179/20 05/12/2023 4924 2023/1736 88 Eyüp YILMAZ 179/20 05/12/2023 4932 2023/1744 89 Osman PEKER 149/9 30/01/2024 206 2023/1622 90 Hasan ÇELİK 163/39 30/01/2024 227 2023/1357 91 Dilber ŞAHİN 154/6 26/12/2023 5256 2023/1826 92 Laman LEVENT 179/20 05/12/2023 4948 2023/1760 93 Yaşar Burak CAYMAZ 155/16 26/12/2023 5252 2023/1819 94 Alper YADA 1012/23 26/12/2023 5365 2023/634 95 Yasemin EREN DALAK 179/20 05/12/2023 4929 2023/1741 96 Eren LİMANLAR 179/26 12/12/2023 5075 2023/1583 97 Musa ERGAR 204/13 05/12/2023 4898 2023/1710 98 Aslan UZ 179/20 05/12/2023 4944 2023/1756 99 Zübeyir LEVENT 179/20 05/12/2023 4943 2023/1755 100 Hazal GÜL 141/27 07/11/2023 4438 2023/1527 101 Servet PİLGİR 142/7 12/12/2023 5072 2023/1560 102 Abdülbekir TURPÇU 154/6 26/12/2023 5260 2023/1830 103 Turan BAKİ 179/26 16/01/2024 91 2023/1578 104 Fatma YAZ 149/9 30/01/2024 245 2023/1641 105 Semaya YALUR 149/9 23/01/2024 147 2023/1631 106 Mahmut ODAK 892/243 05/12/2023 4899 2023/1711 107 Ali Şükrü İNAT 52095/14 21/11/2023 4721 2023/1654 108 Fuat IŞIK 179/20 05/12/2023 4926 2023/1738 109 Emre GÜLER 179/20 05/12/2023 4920 2023/1733 110 Nuran TÜRKKOKULU 52188/25 30/01/2024 215 2023/1400 111 Berkan BAYAT 163/19 26/12/2023 5354 2023/1329 112 Kısmet YILAN 147/11 26/12/2023 5355 2023/1450 113 Burçin HAYDAN 163/17 26/12/2023 5348 2023/1354 114 Serhat YILDIZTEKİN 163/15 26/12/2023 5356 2023/1346 115 Ayşe MİROĞLU 163/15 12/12/2023 5098 2023/1344 116 Sevgül GÜLER 52188/25 30/01/2024 216 2023/1401 117 Sevil EMEÇ DEMİR 163/15 12/12/2023 5097 2023/1343 118 Sırrı ERDEYEN 166/3 12/12/2023 5005 2023/1776 119 Pelin ERDEM 141/27 12/12/2023 5092 2023/1531 120 Rasim GÜRLEK 141/27 12/12/2023 5083 2023/1520 121 Selma YALÇIN 52176/4 26/12/2023 5285 2023/1866 122 Sabri TAŞ 179/20 05/12/2023 4928 2023/1740 123 Ali KAVAKLI 52176/4 12/12/2023 5054 2023/287 124 Alper YADA 1012/23 26/12/2023 5366 2023/681 125 Sevinç ALTINBİLEK 179/26 07/11/2023 4478 2023/1582 126 Tunay ALTINAY(VRS) 154/6 26/12/2023 5257 2023/1827 127 Yılmaz ÖZÇAY 141/27 12/12/2023 5084 2023/1521 128 Ceyda AMAT 20227/2 05/12/2023 4954 2023/1767 129 Tülay ADIGÜZEL 52188/25 30/01/2024 246 2023/1366 130 Savaş DEMİR 138/1 19/12/2023 5135 2023/1807 131 Vedat YİLEN 141/27 12/12/2023 5086 2023/1524 132 Birol ŞEBOY 141/27 12/12/2023 5087 2023/1525 133 Mehmet SIRLI 204/25 05/12/2023 4896 2023/1708 134 Nuhat TAŞ 179/20 05/12/2023 4951 2023/1753 135 Mustafa SATIR 149/9 30/01/2024 205 2023/1620 136 Seval ESİN 179/20 05/12/2023 4915 2023/1729 137 Feride AKPINAR 315/3 26/12/2023 5282 2023/1859 138 Arielle Juli Claire ZÜMRÜT 179/26 14/11/2023 4581 2023/4581 139 Özgür ACAR 179/20 05/12/2023 4939 2023/1750 140 Abdulselam BATAN 179/20 05/12/2023 4936 2023/1747 141 Hamdi IRMAK 198/5 12/12/2023 5001 2023/1772 142 Beste KAHRAMAN 52188/12 16/01/2024 93 2023/1386 143 Gülsen YILMAZ 163/17 26/12/2023 5344 2023/1350

Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,

-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.

-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;

-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yararlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.

-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.

-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

ADI SOYADI ADA / PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO 1 Tuğberk BİLGİ 7605/12 29/12/2023 5433 2023/1716 2 Sevilay AYDOĞDU 104/3 26/12/2023 5304 2023/396 3 Ümit ALKAN 38148/11 29/12/2023 5394 2023/1419 4 Zöhre AKIN 3046/20 29/12/2023 5410 2023/1123 5 Zehra SAĞIR 38166/4 29/12/2023 5397 2023/1424 6 Asuman DİREL 461/153 29/12/2023 5402 2023/1504 7 Zeki Armağan AKGÜL 461/153 29/12/2023 5402 2023/1504 8 Azize KELEŞ 6050/4 29/12/2023 5409 2023/1684 9 Türkan ŞANLI 175/3 29/12/2023 5431 2023/1713 10 Necdet BAŞARAN 888/3 29/08/2023 3277 2023/736 11 Fehminaz DİNDAŞ 6050/4 29/12/2023 5406 2023/1678 12 Özlem GÜNGÖR 6050/4 29/12/2023 5405 2023/1677 13 Ozan SÜRÜCOĞLU 52089/32 12/12/2023 5035 2023/1226 14 Aydın KARABAĞ 462/165 29/12/2023 5398 2023/1497 15 Gülcan BAŞCAM 6081/3 29/12/2023 5392 2023/1407 16 Taner DUT 39715/17 26/12/2023 5332 2023/1507 17 Tolga AYDOĞDU 40144/11 23/01/2024 129 2023/920 18 Özgür POLAT 40746/22 06/02/2024 317 2023/577 19 Güven POLAT 40746/22 06/02/2024 317 2023/577 20 Ufuk POLAT 40746/22 06/02/2024 317 2023/577 21 Mehmet Salih YAVŞAN 40403/20 29/12/2023 5418 2023/1619 22 Şerif PEKER 735/54 23/01/2024 128 2023/1421 23 Ejder DEVECİ 648/101 29/12/2023 5413 2023/1368 24 Özkan DEMİR 38827/11 29/12/2023 5401 2023/1500 25 Ümran YİĞİT 38827/11 29/12/2023 5400 2023/1499 26 Enis ARICAN 38852/3 29/12/2023 5393 2023/1412 27 İsmail KAYMAZ 878/6 26/12/2023 5319 2023/1436 28 Mustafa ÖZDEMİR-Aylin ÖZDEMİR 423/52 13/02/2024 356 2023/1205 29 Ufuk DEMİR-Osman DEMİR-Sevinç DEMİR 423/52 13/02/2024 356 2023/1205 30 Emine TUNÇ 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 31 Özcan ARAN 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 32 Setkin TOKER 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 33 Mustafa ARAN 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 34 Sebahat ARAN(VRS) 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 35 Tomris YAŞAR 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 36 Sinan ŞAFAK 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 37 Nergiz PALA 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 38 Fatma TOKER 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 39 Sibel TOKER 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 40 Özlem ÖZTÜRK 275/27 19/12/2023 5205 2023/1554 41 Ramazan ALTIN 45104/12 13/02/2024 380 2023/1788 42 Emrullah KAÇTI 45104/12 13/02/2024 380 2023/1788 43 Mustafa YILMAZ 45044/5 13/02/2024 362 2023/1770 44 Umut ÇIRALI 41402/27 21/03/2023 1256 2023/85 45 Kadir SALUR 7362/8 29/12/2023 5434 2023/1602 46 Rüştü POLAT 10191/2 26/12/2023 5336 2023/1545 47 Hayrettin KARAKUŞ 45085/8 26/12/2023 5343 2023/1672 48 Sedat KARAKUŞ 45085/8 26/12/2023 5343 2023/1672 49 Eyüp GÜNAY 42653/6 13/02/2024 368 2023/1867 50 Hakkı UYAR 0/316 26/12/2023 5023 2023/638 51 Barış Sezer SARI 141/27 26/12/2023 5321 2023/1517 52 Esin ŞAFAK 146/21 19/12/2023 5159 2023/1467 53 İsmail TOPRAK 20324/22 07/11/2023 4494 2023/1038 54 Regaib Buğra KARA 52019/1 11/07/2023 2802 2023/605 55 Mehmet Ali TAHTALI 167/50 20/02/2024 468 2023/1323 56 Hüseyin BİR 52035/2 26/12/2023 5313 2023/1341 57 Mahmut TOK 113/25 12/12/2023 5033 2023/1218 58 Esat BELCE (VRS) 141/27 26/12/2023 5324 2023/1532 59 Mehtap ALDEMİR 104/3 26/12/2023 5300 2023/388 60 Ahmet ÖZER 39706/20 13/02/2024 365 2023/1781 61 ASEL 35 İNŞAAT GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 45044/5 13/02/2024 361 2023/1769 62 Ersoy YAŞAYAN 41374/5 13/02/2024 367 2023/1813 63 İdris YILDIRIM 8256/5 13/02/2024 360 2023/1768 64 Yasemin AKSOY 104/3 26/12/2023 5298 2023/386 65 Mülkiye MERCAN 113/25 12/12/2023 5028 2023/1213 66 Remziye BAŞER 113/25 12/12/2023 5031 2023/1216 67 Çetin PORSUK 104/3 26/12/2023 5303 2023/394 68 Selma KILIÇ 0/1226 26/12/2023 5306 2023/1298 69 Özlem ŞAHİN 52176/4 26/12/2023 5292 2023/298 70 Samet YILDIRIM 146/21 19/12/2023 5162 2023/1476 71 Bedian DUMAN 52188/106 26/12/2023 5318 2023/1435 72 Şenol ÇETİNKAYA 146/21 19/12/2023 5167 2023/1486 73 SINIRLI SORUMLU SÖĞÜTLÜ GAYRİMENKUL İŞL. KOOP. 52177/28 26/12/2023 5305 2023/1246 74 Erkan YILMAZ 52177/28 26/12/2023 5305 2023/1246 75 İlknur ÖZSOY 104/4 19/12/2023 5156 2023/1429 76 Erdem ŞENGÜL 52188/12 26/12/2023 5315 2023/1369 77 Metin ŞAHİN 0/316 26/12/2023 5023 2023/638 78 Hasan YILDIRIM 52089/32 12/12/2023 5036 2023/1228 79 Betül GÜL 52163/33 12/12/2023 5025 2023/741 80 Mehmet Layık ULUĞ 122/18 12/12/2023 5042 2023/1289 81 Selma ADIN 104/3 26/12/2023 5302 2023/393 82 Hatice ÇAKIR MERSİN 141/27 26/12/2023 5322 2023/1518 83 Maynur TÜRKER 52163/33 12/12/2023 5026 2023/743 84 Kadir BOLSOY 0/1012 26/12/2023 5329 2023/1551 85 İsmail BAŞER 113/25 12/12/2023 5030/5032 2023/1215-1217 86 Selma YALÇIN 52176/4 26/12/2023 5294 2023/302 87 Nuran DEMİR 52191/3 12/12/2023 5047 2023/1309 88 Kibar SARISOY 52012/1 26/12/2023 5310 2023/1308

Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.



Basın No: ILN02008573



#ilangovtr