T.C. BUCA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARLARI

|
|
ADI SOYADI
|
ADA/PARSEL
|
ENCÜMEN TARİHİ
|
KARAR NO
|
YTZ NO
|
1
|
Rıdvan AKGÜL
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5365
|
2023/634
|
2
|
Murat ÇETİN
|
147/11
|
26/12/2023
|
5352
|
2023/1448
|
3
|
M.Zeki DÜZTAŞ
|
41374/4
|
09/01/2024
|
42
|
2024/2
|
4
|
Rıdvan AKGÜL
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5366
|
2023/681
|
5
|
Rıdvan AKGÜL
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5367
|
2023/635
|
6
|
Rıdvan AKGÜL
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5363
|
2023/557
|
7
|
Alper YADA
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5364
|
2023/633
|
8
|
Rıdvan AKGÜL
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5364
|
2023/633
|
9
|
Gülay ÇETİN
|
52013/8
|
16/01/2024
|
83
|
2024/7
|
10
|
Ramazan ARAT
|
884/9
|
28/11/2023
|
4805
|
2023/1692
|
11
|
Bahar YAMACI
|
326/2
|
26/12/2023
|
5288
|
2023/1872
|
12
|
Eyyüp EKİNCİ
|
179/20
|
05/12/2023
|
4923
|
2023/1735
|
13
|
Mehmet Ali ÇELİK
|
1012/23
|
11/04/2023
|
1593
|
2023/557
|
14
|
Yaprak ELÇİN
|
179/26
|
07/11/2023
|
4457
|
2023/1570
|
15
|
Mehmet Nezir GÖKALP
|
179/20
|
05/12/2023
|
4942
|
2023/1754
|
16
|
Ahmet Can ÜNGÖR
|
40420/7
|
30/01/2024
|
192
|
2024/17
|
17
|
Fatma KURT
|
313/6
|
26/12/2023
|
5269
|
2023/1845
|
18
|
İlknur ERBAŞARANOĞLU
|
141/27
|
12/12/2023
|
5096
|
2023/1536
|
19
|
Cebrail GÖKHAN
|
7566/8
|
06/02/2024
|
306
|
2024/60
|
20
|
Hüseyin ERARSLAN
|
40323/23
|
06/02/2024
|
301
|
2024/52
|
21
|
İbrahim DALKILIÇ
|
40139/6
|
30/01/2024
|
200
|
2024/23
|
22
|
Fesih ÇALIKKILIÇ
|
40211/27
|
30/01/2024
|
198
|
2024/21
|
23
|
Nazik FİDAN
|
4042/10
|
23/01/2024
|
125
|
2024/11
|
24
|
Yalçın ELEKÇİ
|
40786/10
|
30/01/2024
|
193
|
2024/18
|
25
|
Birgül İŞLEKONARAN
|
6090/8
|
23/01/2024
|
124
|
2024/08
|
26
|
Orhan İŞLEKONARAN
|
6090/8
|
23/01/2024
|
124
|
2024/08
|
27
|
Ahmet AVCI
|
180/38
|
26/12/2023
|
5244
|
2023/1870
|
28
|
Mehmet ÖZDEMİR
|
149/9
|
30/01/2024
|
209
|
2023/1635
|
29
|
YUPPİ DERİ TEKSTİL HALI İNŞ. DIŞ TİC.VE SAN LTD. ŞTİ.
|
3058/1
|
26/12/2023
|
5247
|
2023/1871
|
30
|
Filiz ERCAN
|
38162/4
|
06/02/2024
|
307
|
2024/64
|
31
|
Reyhan DAĞLI
|
6066/28
|
09/01/2024
|
44
|
2024/4
|
32
|
Enis ARICAN
|
38852/3
|
06/02/2024
|
277
|
2024/27
|
33
|
Nevin BÜTE
|
6026/5
|
06/02/2024
|
275
|
2024/24
|
34
|
Abdullah GEZGİN
|
39728/25
|
26/12/2023
|
5361
|
2023/1349
|
35
|
İsmail ALPDÜNDAR
|
146/21
|
23/01/2024
|
157
|
2023/1474
|
36
|
Vahdettin MANAV
|
146/21
|
23/01/2024
|
156
|
2023/1473
|
37
|
Ufuk DEMİR-Osman DEMİR-Sevinç DEMİR
|
423/52
|
26/09/2023
|
3638
|
2023/1205
|
38
|
Meltem ADIGÜZEL
|
423/52
|
26/09/2023
|
3638
|
2023/1205
|
39
|
Tolga DEMİR
|
423/52
|
26/09/2023
|
3638
|
2023/1205
|
40
|
Mustafa TOLUNAY
|
7345/2
|
23/01/2024
|
165
|
2023/1190
|
41
|
Betül Keziban YAŞAR
|
7345/2
|
23/01/2024
|
165
|
2023/1190
|
42
|
Ummahan GİRENAY
|
0/921
|
20/02/2024
|
447
|
2023/94
|
43
|
Zeynal ARSLAN
|
873/9
|
06/02/2024
|
312
|
2024/62
|
44
|
Alev ARAPOĞLU
|
7277/6
|
06/02/2024
|
310
|
2024/66
|
45
|
Semra AYDIN
|
7277/6
|
06/02/2024
|
310
|
2024/66
|
46
|
Fadime ZENGİN
|
7277/6
|
06/02/2024
|
310
|
2024/66
|
47
|
Mahir KÜÇÜKVATAN
|
7277/6
|
06/02/2024
|
310
|
2024/66
|
48
|
Hanife SİVARİOĞULLARI
|
6090/8
|
30/01/2024
|
196
|
2024/09
|
49
|
Münevver KİTAPÇIOĞLU
|
312/2
|
06/02/2024
|
328
|
2024/45
|
50
|
İsmail YALÇIN
|
312/2
|
06/02/2024
|
300
|
2024/56
|
51
|
SS KARACAAĞAÇ CENNET BAHÇELERİ İŞLETME KOOPERATİFİ
|
179/20
|
05/12/2023
|
4930
|
2023/1742
|
52
|
Mehmet Nesip ULUŞIK
|
8068/1
|
26/12/2023
|
5236
|
2023/1832
|
53
|
İsmet GÜÇLÜER
|
8068/1
|
26/12/2023
|
5232
|
2023/1817
|
54
|
Ayşe ÇİÇEKLİ
|
8068/1
|
26/12/2023
|
5234
|
2023/1824
|
55
|
Emre YİĞİT
|
42141/8
|
06/02/2024
|
320
|
2022/721
|
56
|
Cihan KILBAŞ
|
313/2
|
26/12/2023
|
5264
|
2023/1841
|
57
|
Beytullah YILDIZ
|
154/6
|
26/12/2023
|
5258
|
2023/1828
|
58
|
Esma AMAÇ
|
141/27
|
12/12/2023
|
5090
|
2023/1529
|
59
|
Nuran KALMAZ
|
142/7
|
12/12/2023
|
5073
|
2023/1561
|
60
|
Mustafa ÇEKİÇCİ
|
52188/12
|
16/01/2024
|
92
|
2023/1388
|
61
|
Necati KAYA
|
179/20
|
05/12/2023
|
4952
|
2023/1763
|
62
|
Ayşe DEMİR
|
179/20
|
05/12/2023
|
4916
|
2023/1730
|
63
|
Maruf KIZIL
|
10068/16
|
20/02/2024
|
433
|
2024/101
|
64
|
Nihat DEMİRCİ
|
39764/4
|
20/02/2024
|
456
|
2024/107
|
65
|
Abdullah GEZGİN
|
39728/25
|
20/02/2024
|
451
|
2024/117
|
66
|
Yalçın AKALINLI
|
179/20
|
05/12/2023
|
4910
|
2023/1726
|
67
|
Şengül ÖZEN
|
179/26
|
07/11/2023
|
4477
|
2023/1581
|
68
|
Filiz NEZİR
|
105/2
|
12/12/2023
|
5018
|
2023/1789
|
69
|
Havane ERDEM
|
141/27
|
12/12/2023
|
5091
|
2023/1530
|
70
|
Zeynep DÜNDAR
|
163/39
|
30/01/2024
|
225
|
2023/1360
|
71
|
Musa YİĞİT
|
142/7
|
30/01/2024
|
236
|
2023/1559
|
72
|
Yakup TEKİN
|
170/23
|
20/02/2024
|
444
|
2024/90
|
73
|
Güler EĞERCİ
|
170/23
|
20/02/2024
|
443
|
2024/89
|
74
|
Mehmet ÖZSERTTAŞ
|
20143/1
|
06/02/2024
|
284
|
2024/32
|
75
|
Samet ÖZSOY
|
179/20
|
05/12/2023
|
4906
|
2023/1722
|
76
|
Aycan BAHTİYAR
|
179/20
|
05/12/2023
|
4909
|
2023/1725
|
77
|
Yeliz KESGİN
|
315/5
|
26/12/2023
|
5284
|
2023/1861
|
78
|
Ali ŞİLİT
|
231/7
|
23/01/2024
|
149
|
2023/1600
|
79
|
Ayhan KARĞIN
|
149/9
|
23/01/2024
|
148
|
2023/1630
|
80
|
Metin YILDIZ
|
142/7
|
30/01/2024
|
237
|
2023/1562
|
81
|
Alper YADA
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5363
|
2023/557
|
82
|
Alper YADA
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5367
|
2023/635
|
83
|
Ömer LEVENT
|
179/20
|
05/12/2023
|
4953
|
2023/1764
|
84
|
Şerife ÇİPAN
|
142/7
|
30/01/2024
|
238
|
2023/1558
|
85
|
Mehmet AKYEL
|
149/9
|
23/01/2024
|
143
|
2023/1638
|
86
|
Celal KAYAALP
|
179/20
|
05/12/2023
|
4935
|
2023/1746
|
87
|
Mehmet Sait ÖZBEY
|
179/20
|
05/12/2023
|
4924
|
2023/1736
|
88
|
Eyüp YILMAZ
|
179/20
|
05/12/2023
|
4932
|
2023/1744
|
89
|
Osman PEKER
|
149/9
|
30/01/2024
|
206
|
2023/1622
|
90
|
Hasan ÇELİK
|
163/39
|
30/01/2024
|
227
|
2023/1357
|
91
|
Dilber ŞAHİN
|
154/6
|
26/12/2023
|
5256
|
2023/1826
|
92
|
Laman LEVENT
|
179/20
|
05/12/2023
|
4948
|
2023/1760
|
93
|
Yaşar Burak CAYMAZ
|
155/16
|
26/12/2023
|
5252
|
2023/1819
|
94
|
Alper YADA
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5365
|
2023/634
|
95
|
Yasemin EREN DALAK
|
179/20
|
05/12/2023
|
4929
|
2023/1741
|
96
|
Eren LİMANLAR
|
179/26
|
12/12/2023
|
5075
|
2023/1583
|
97
|
Musa ERGAR
|
204/13
|
05/12/2023
|
4898
|
2023/1710
|
98
|
Aslan UZ
|
179/20
|
05/12/2023
|
4944
|
2023/1756
|
99
|
Zübeyir LEVENT
|
179/20
|
05/12/2023
|
4943
|
2023/1755
|
100
|
Hazal GÜL
|
141/27
|
07/11/2023
|
4438
|
2023/1527
|
101
|
Servet PİLGİR
|
142/7
|
12/12/2023
|
5072
|
2023/1560
|
102
|
Abdülbekir TURPÇU
|
154/6
|
26/12/2023
|
5260
|
2023/1830
|
103
|
Turan BAKİ
|
179/26
|
16/01/2024
|
91
|
2023/1578
|
104
|
Fatma YAZ
|
149/9
|
30/01/2024
|
245
|
2023/1641
|
105
|
Semaya YALUR
|
149/9
|
23/01/2024
|
147
|
2023/1631
|
106
|
Mahmut ODAK
|
892/243
|
05/12/2023
|
4899
|
2023/1711
|
107
|
Ali Şükrü İNAT
|
52095/14
|
21/11/2023
|
4721
|
2023/1654
|
108
|
Fuat IŞIK
|
179/20
|
05/12/2023
|
4926
|
2023/1738
|
109
|
Emre GÜLER
|
179/20
|
05/12/2023
|
4920
|
2023/1733
|
110
|
Nuran TÜRKKOKULU
|
52188/25
|
30/01/2024
|
215
|
2023/1400
|
111
|
Berkan BAYAT
|
163/19
|
26/12/2023
|
5354
|
2023/1329
|
112
|
Kısmet YILAN
|
147/11
|
26/12/2023
|
5355
|
2023/1450
|
113
|
Burçin HAYDAN
|
163/17
|
26/12/2023
|
5348
|
2023/1354
|
114
|
Serhat YILDIZTEKİN
|
163/15
|
26/12/2023
|
5356
|
2023/1346
|
115
|
Ayşe MİROĞLU
|
163/15
|
12/12/2023
|
5098
|
2023/1344
|
116
|
Sevgül GÜLER
|
52188/25
|
30/01/2024
|
216
|
2023/1401
|
117
|
Sevil EMEÇ DEMİR
|
163/15
|
12/12/2023
|
5097
|
2023/1343
|
118
|
Sırrı ERDEYEN
|
166/3
|
12/12/2023
|
5005
|
2023/1776
|
119
|
Pelin ERDEM
|
141/27
|
12/12/2023
|
5092
|
2023/1531
|
120
|
Rasim GÜRLEK
|
141/27
|
12/12/2023
|
5083
|
2023/1520
|
121
|
Selma YALÇIN
|
52176/4
|
26/12/2023
|
5285
|
2023/1866
|
122
|
Sabri TAŞ
|
179/20
|
05/12/2023
|
4928
|
2023/1740
|
123
|
Ali KAVAKLI
|
52176/4
|
12/12/2023
|
5054
|
2023/287
|
124
|
Alper YADA
|
1012/23
|
26/12/2023
|
5366
|
2023/681
|
125
|
Sevinç ALTINBİLEK
|
179/26
|
07/11/2023
|
4478
|
2023/1582
|
126
|
Tunay ALTINAY(VRS)
|
154/6
|
26/12/2023
|
5257
|
2023/1827
|
127
|
Yılmaz ÖZÇAY
|
141/27
|
12/12/2023
|
5084
|
2023/1521
|
128
|
Ceyda AMAT
|
20227/2
|
05/12/2023
|
4954
|
2023/1767
|
129
|
Tülay ADIGÜZEL
|
52188/25
|
30/01/2024
|
246
|
2023/1366
|
130
|
Savaş DEMİR
|
138/1
|
19/12/2023
|
5135
|
2023/1807
|
131
|
Vedat YİLEN
|
141/27
|
12/12/2023
|
5086
|
2023/1524
|
132
|
Birol ŞEBOY
|
141/27
|
12/12/2023
|
5087
|
2023/1525
|
133
|
Mehmet SIRLI
|
204/25
|
05/12/2023
|
4896
|
2023/1708
|
134
|
Nuhat TAŞ
|
179/20
|
05/12/2023
|
4951
|
2023/1753
|
135
|
Mustafa SATIR
|
149/9
|
30/01/2024
|
205
|
2023/1620
|
136
|
Seval ESİN
|
179/20
|
05/12/2023
|
4915
|
2023/1729
|
137
|
Feride AKPINAR
|
315/3
|
26/12/2023
|
5282
|
2023/1859
|
138
|
Arielle Juli Claire ZÜMRÜT
|
179/26
|
14/11/2023
|
4581
|
2023/4581
|
139
|
Özgür ACAR
|
179/20
|
05/12/2023
|
4939
|
2023/1750
|
140
|
Abdulselam BATAN
|
179/20
|
05/12/2023
|
4936
|
2023/1747
|
141
|
Hamdi IRMAK
|
198/5
|
12/12/2023
|
5001
|
2023/1772
|
142
|
Beste KAHRAMAN
|
52188/12
|
16/01/2024
|
93
|
2023/1386
|
143
|
Gülsen YILMAZ
|
163/17
|
26/12/2023
|
5344
|
2023/1350
Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yararlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
|
|
ADI SOYADI
|
ADA / PARSEL
|
ENCÜMEN TARİHİ
|
KARAR NO
|
YTZ NO
|
1
|
Tuğberk BİLGİ
|
7605/12
|
29/12/2023
|
5433
|
2023/1716
|
2
|
Sevilay AYDOĞDU
|
104/3
|
26/12/2023
|
5304
|
2023/396
|
3
|
Ümit ALKAN
|
38148/11
|
29/12/2023
|
5394
|
2023/1419
|
4
|
Zöhre AKIN
|
3046/20
|
29/12/2023
|
5410
|
2023/1123
|
5
|
Zehra SAĞIR
|
38166/4
|
29/12/2023
|
5397
|
2023/1424
|
6
|
Asuman DİREL
|
461/153
|
29/12/2023
|
5402
|
2023/1504
|
7
|
Zeki Armağan AKGÜL
|
461/153
|
29/12/2023
|
5402
|
2023/1504
|
8
|
Azize KELEŞ
|
6050/4
|
29/12/2023
|
5409
|
2023/1684
|
9
|
Türkan ŞANLI
|
175/3
|
29/12/2023
|
5431
|
2023/1713
|
10
|
Necdet BAŞARAN
|
888/3
|
29/08/2023
|
3277
|
2023/736
|
11
|
Fehminaz DİNDAŞ
|
6050/4
|
29/12/2023
|
5406
|
2023/1678
|
12
|
Özlem GÜNGÖR
|
6050/4
|
29/12/2023
|
5405
|
2023/1677
|
13
|
Ozan SÜRÜCOĞLU
|
52089/32
|
12/12/2023
|
5035
|
2023/1226
|
14
|
Aydın KARABAĞ
|
462/165
|
29/12/2023
|
5398
|
2023/1497
|
15
|
Gülcan BAŞCAM
|
6081/3
|
29/12/2023
|
5392
|
2023/1407
|
16
|
Taner DUT
|
39715/17
|
26/12/2023
|
5332
|
2023/1507
|
17
|
Tolga AYDOĞDU
|
40144/11
|
23/01/2024
|
129
|
2023/920
|
18
|
Özgür POLAT
|
40746/22
|
06/02/2024
|
317
|
2023/577
|
19
|
Güven POLAT
|
40746/22
|
06/02/2024
|
317
|
2023/577
|
20
|
Ufuk POLAT
|
40746/22
|
06/02/2024
|
317
|
2023/577
|
21
|
Mehmet Salih YAVŞAN
|
40403/20
|
29/12/2023
|
5418
|
2023/1619
|
22
|
Şerif PEKER
|
735/54
|
23/01/2024
|
128
|
2023/1421
|
23
|
Ejder DEVECİ
|
648/101
|
29/12/2023
|
5413
|
2023/1368
|
24
|
Özkan DEMİR
|
38827/11
|
29/12/2023
|
5401
|
2023/1500
|
25
|
Ümran YİĞİT
|
38827/11
|
29/12/2023
|
5400
|
2023/1499
|
26
|
Enis ARICAN
|
38852/3
|
29/12/2023
|
5393
|
2023/1412
|
27
|
İsmail KAYMAZ
|
878/6
|
26/12/2023
|
5319
|
2023/1436
|
28
|
Mustafa ÖZDEMİR-Aylin ÖZDEMİR
|
423/52
|
13/02/2024
|
356
|
2023/1205
|
29
|
Ufuk DEMİR-Osman DEMİR-Sevinç DEMİR
|
423/52
|
13/02/2024
|
356
|
2023/1205
|
30
|
Emine TUNÇ
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
31
|
Özcan ARAN
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
32
|
Setkin TOKER
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
33
|
Mustafa ARAN
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
34
|
Sebahat ARAN(VRS)
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
35
|
Tomris YAŞAR
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
36
|
Sinan ŞAFAK
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
37
|
Nergiz PALA
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
38
|
Fatma TOKER
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
39
|
Sibel TOKER
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
40
|
Özlem ÖZTÜRK
|
275/27
|
19/12/2023
|
5205
|
2023/1554
|
41
|
Ramazan ALTIN
|
45104/12
|
13/02/2024
|
380
|
2023/1788
|
42
|
Emrullah KAÇTI
|
45104/12
|
13/02/2024
|
380
|
2023/1788
|
43
|
Mustafa YILMAZ
|
45044/5
|
13/02/2024
|
362
|
2023/1770
|
44
|
Umut ÇIRALI
|
41402/27
|
21/03/2023
|
1256
|
2023/85
|
45
|
Kadir SALUR
|
7362/8
|
29/12/2023
|
5434
|
2023/1602
|
46
|
Rüştü POLAT
|
10191/2
|
26/12/2023
|
5336
|
2023/1545
|
47
|
Hayrettin KARAKUŞ
|
45085/8
|
26/12/2023
|
5343
|
2023/1672
|
48
|
Sedat KARAKUŞ
|
45085/8
|
26/12/2023
|
5343
|
2023/1672
|
49
|
Eyüp GÜNAY
|
42653/6
|
13/02/2024
|
368
|
2023/1867
|
50
|
Hakkı UYAR
|
0/316
|
26/12/2023
|
5023
|
2023/638
|
51
|
Barış Sezer SARI
|
141/27
|
26/12/2023
|
5321
|
2023/1517
|
52
|
Esin ŞAFAK
|
146/21
|
19/12/2023
|
5159
|
2023/1467
|
53
|
İsmail TOPRAK
|
20324/22
|
07/11/2023
|
4494
|
2023/1038
|
54
|
Regaib Buğra KARA
|
52019/1
|
11/07/2023
|
2802
|
2023/605
|
55
|
Mehmet Ali TAHTALI
|
167/50
|
20/02/2024
|
468
|
2023/1323
|
56
|
Hüseyin BİR
|
52035/2
|
26/12/2023
|
5313
|
2023/1341
|
57
|
Mahmut TOK
|
113/25
|
12/12/2023
|
5033
|
2023/1218
|
58
|
Esat BELCE (VRS)
|
141/27
|
26/12/2023
|
5324
|
2023/1532
|
59
|
Mehtap ALDEMİR
|
104/3
|
26/12/2023
|
5300
|
2023/388
|
60
|
Ahmet ÖZER
|
39706/20
|
13/02/2024
|
365
|
2023/1781
|
61
|
ASEL 35 İNŞAAT GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
45044/5
|
13/02/2024
|
361
|
2023/1769
|
62
|
Ersoy YAŞAYAN
|
41374/5
|
13/02/2024
|
367
|
2023/1813
|
63
|
İdris YILDIRIM
|
8256/5
|
13/02/2024
|
360
|
2023/1768
|
64
|
Yasemin AKSOY
|
104/3
|
26/12/2023
|
5298
|
2023/386
|
65
|
Mülkiye MERCAN
|
113/25
|
12/12/2023
|
5028
|
2023/1213
|
66
|
Remziye BAŞER
|
113/25
|
12/12/2023
|
5031
|
2023/1216
|
67
|
Çetin PORSUK
|
104/3
|
26/12/2023
|
5303
|
2023/394
|
68
|
Selma KILIÇ
|
0/1226
|
26/12/2023
|
5306
|
2023/1298
|
69
|
Özlem ŞAHİN
|
52176/4
|
26/12/2023
|
5292
|
2023/298
|
70
|
Samet YILDIRIM
|
146/21
|
19/12/2023
|
5162
|
2023/1476
|
71
|
Bedian DUMAN
|
52188/106
|
26/12/2023
|
5318
|
2023/1435
|
72
|
Şenol ÇETİNKAYA
|
146/21
|
19/12/2023
|
5167
|
2023/1486
|
73
|
SINIRLI SORUMLU SÖĞÜTLÜ GAYRİMENKUL İŞL. KOOP.
|
52177/28
|
26/12/2023
|
5305
|
2023/1246
|
74
|
Erkan YILMAZ
|
52177/28
|
26/12/2023
|
5305
|
2023/1246
|
75
|
İlknur ÖZSOY
|
104/4
|
19/12/2023
|
5156
|
2023/1429
|
76
|
Erdem ŞENGÜL
|
52188/12
|
26/12/2023
|
5315
|
2023/1369
|
77
|
Metin ŞAHİN
|
0/316
|
26/12/2023
|
5023
|
2023/638
|
78
|
Hasan YILDIRIM
|
52089/32
|
12/12/2023
|
5036
|
2023/1228
|
79
|
Betül GÜL
|
52163/33
|
12/12/2023
|
5025
|
2023/741
|
80
|
Mehmet Layık ULUĞ
|
122/18
|
12/12/2023
|
5042
|
2023/1289
|
81
|
Selma ADIN
|
104/3
|
26/12/2023
|
5302
|
2023/393
|
82
|
Hatice ÇAKIR MERSİN
|
141/27
|
26/12/2023
|
5322
|
2023/1518
|
83
|
Maynur TÜRKER
|
52163/33
|
12/12/2023
|
5026
|
2023/743
|
84
|
Kadir BOLSOY
|
0/1012
|
26/12/2023
|
5329
|
2023/1551
|
85
|
İsmail BAŞER
|
113/25
|
12/12/2023
|
5030/5032
|
2023/1215-1217
|
86
|
Selma YALÇIN
|
52176/4
|
26/12/2023
|
5294
|
2023/302
|
87
|
Nuran DEMİR
|
52191/3
|
12/12/2023
|
5047
|
2023/1309
|
88
|
Kibar SARISOY
|
52012/1
|
26/12/2023
|
5310
|
2023/1308
Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.
Basın No: ILN02008573
#ilangovtr