İ L A N Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Esas No : 2023/307 Karar No: 2024/71Balıkesir /Ayvalık- Bağyüzü nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Selma kızı, 09/07/2002 Balıkesir doğumlu Sedef ÖZDEMİR hakkında mahkememizin 2023/307 Esas – 2024/71 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;

Karşılıksız Yararlanma suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın TCK 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine ve 1 yıllık denetim süresi belirlenmesine karar verilmiştir.

Verilen karar, sanığın tespit edilen tüm adreslerine çıkarıldığı, tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapıldığı, adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile ya da sözlü olarak başvurup Adli para cezası yönünden İstinaf, HAGB kararları yönünden itiraz başvurusunun tutanağa geçirilerek yasa yollarına müracaat etme hakkı bulunduğu ve ilgili mercilerce değerlendirileceği,

