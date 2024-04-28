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T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/3774 Esas 21/02/2024 Konu : MURAT KILIÇHALİT KILIÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURAT KILIÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/02/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 15311648650
ADI SOYADI : MURAT KILIÇ
BABA ADI : HALİT
ANA ADI : ŞAYNAZ
DOĞUM TARİHİ : 09/11/1987
DOĞUM YERİ : TURGUTLU
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın no: ILN02023856
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