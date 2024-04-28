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T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/3774 Esas 21/02/2024 Konu : MURAT KILIÇHALİT KILIÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURAT KILIÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/02/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 15311648650

ADI SOYADI : MURAT KILIÇ

BABA ADI : HALİT

ANA ADI : ŞAYNAZ

DOĞUM TARİHİ : 09/11/1987

DOĞUM YERİ : TURGUTLU

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın no: ILN02023856



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