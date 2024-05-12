T.C. İZMİR 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E. 2023/354-Ceza Dava Dosyası 08.05.2024 İLAN METNİ

SANIK :ABDULKADİR CAN ÖKÇÜN, Mustafa ve Seyhan oğlu, 04/02/1997 MERZİFON doğumlu, AMASYA, MERZİFON, Mahsen mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Sanık hakkında mahkememizce verilen 2019/159 esas, 2019/692 K sayılı HAGB kararının, sanığın 5

yıllık denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı bir suç işlemesi nedeni ile AÇIKLANMASINA,

Sanığın üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan TCK 191/1. maddesi gereğince neticeten 1 YIL8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCY'nın 53/1,2 fıkrası ile 3 fıkrasının 1. cümlesinin Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı ve 7242 sayılı yasa ile yapılan değişiklik dikkate alınarak uygulanmasına ,Sanığın sarfına sebebiyet verdiği 3 adet tebligat gideri 261,00TL, ile karar kesinleşinceye kadar yapılacak olan yargılama giderlerinin SANIKTAN TAHSİLİNE,, karar verilmiştir. 7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek istinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02030297

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