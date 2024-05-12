TORBALI-DENİZLİ HATTINDA YER ALAN İŞYERİ VE HİZMETEVİ BİNALARININ MUHTELİF BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ



Torbalı-Denizli Hattında Yer Alan İşyeri ve Hizmetevi Binalarının Muhtelif Bakım-Onarımlarının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/574305

1- İdarenin a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : ATATÜRK CADDESI 121/ A ALSANCAK KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324643131 - 2324647798 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Torbalı-Denizli Hattında Yer Alan İşyeri ve Hizmetevi Binalarının Muhtelif Bakım-Onarımlarının Yapılması b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 tane İstasyon sahasında, (9 tane yapıda) iyileştirme çalışmaları (450 m2 terrazo karo dış cephe uygulaması, 840 m3 inşaat yıkımı vb. uygulamalar)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aydın - Denizli - İzmir ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüz Elli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2024 - 14:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19/06/2018 Tarih ve 30453 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Belge Adı Açıklama İnşaat Mühendisliği Mimarlık Mezuniyet Belgesi Mezuniyet Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı: 40

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 60



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 60)

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,3% 3,45% 1,88 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kilogram/metrekare (3,000 kilogram/metrekare dahil)( Nakliyeler dahildir ) 0,41% 0,62% 0,33 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,96% 1,44% 0,79 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)( Nakliyeler dahildir ) 0,52% 0,79% 0,43 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)( Nakliyeler dahildir ) 0,5% 0,75% 0,41 200 kilogram çimento dozlu tesviye tabakası yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,78% 1,17% 0,64 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 0,85% 1,27% 0,69 250/350 kilogram çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) 2,92% 4,38% 2,39 200/250 kilogram kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) 2,6% 3,9% 2,13 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) 2,66% 3,99% 2,18 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) 0,58% 0,88% 0,48 12 nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı yapılması 0,41% 0,61% 0,33 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) 0,43% 0,65% 0,35 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. 0,54% 0,82% 0,45 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 2,79% 4,18% 2,28 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,65% 2,47% 1,35 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa, aşınma direnç sınıfı (2-g), yüzey alanı <= 1600 cmetrekare , yivli-yivsiz, her renkte)( Nakliyeler dahildir ) 5,63% 8,45% 4,61 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir ) 0,69% 1,04% 0,57 Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 1,9% 2,85% 1,55 30*30 cm ebadetında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadetan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 0,65% 0,97% 0,53 Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması 0,41% 0,62% 0,33 Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi 0,33% 0,49% 0,27 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) 1,04% 1,56% 0,85 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) 1,72% 2,58% 1,41 Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması( Nakliyeler dahildir ) 14,67% 22,01% 12 Doğal parke taşı, beton plak, adeti kaldırım ve blokaj sökülmesi( Nakliyeler dahildir ) 1,01% 1,51% 0,82 Her türlü iç sıva sökülmesi.( Nakliyeler dahildir ) 0,62% 0,92% 0,5 Her türlü dış sıva sökülmesi.( Nakliyeler dahildir ) 1,11% 1,67% 0,91 Her türlü ahşap çatı sökülmesi. 0,59% 0,89% 0,48 MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI 1,5% 2,26% 1,23 MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ÜST DOLABI YAPILMASI 1,3% 1,95% 1,06 12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI 0,3% 0,46% 0,25 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI( Nakliyeler dahildir ) 0,35% 0,52% 0,29 40/40/2 KUTU PROFİLDEN OLUŞTURULAN KARKAS ÇERÇEVE ÜZERİNE 50/50/3 GALVANİZLİ KAFES TEL İLE TELÖRGÜ İMALATI YAPILMASI( Nakliyeler dahildir ) 1,15% 1,73% 0,94 Uyarı/Nokta Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammadetdeden Üretilen Tekli Kamalı Hissedilebilir Yüzey 2,1% 3,15% 1,71 Kılavuz/İz Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammadetdeden Üretilen Üstten Dört Dübelli Hissedilebilir Yüzey 1,94% 2,92% 1,59 ACİL DURUM ÇAĞRI ALICI PAGER (SAAT) VE KABLOSUZ ACİL DURUM ÇAĞRI SİSTEMİ 0,48% 0,72% 0,39 Mevcut Mermer, Yonu Taşı veya İmitasyon Taşla Kum Üzerine Döşeme Yapılması İşçiliği( Nakliyeler dahildir ) 1,07% 1,61% 0,88 Debisi 5.0-10 metreküp/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,38% 0,57% 0,32 Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi 0,34% 0,51% 0,28 SOĞUTMA YÜKÜ 12000 BTU/H A++ İNVERTER SPLİT KLİMA 0,36% 0,54% 0,29 SOĞUTMA YÜKÜ 18000 BTU/H A++ İNVERTER SPLİT KLİMA 0,48% 0,71% 0,39 SOĞUTMA YÜKÜ 24000 BTU/H A++ İNVERTER SPLİT KLİMA 0,52% 0,78% 0,43 35 mmetrekare Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) 1,35% 2,03% 1,11 3x70 sç/35 sç mmetrekare YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletakımenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,95% 1,42% 0,78 3x4 mmetrekare NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 0,36% 0,55% 0,29 5x6 mmetrekare N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,57% 0,85% 0,46 Halogenfree kablo ile normal sorti 0,5% 0,76% 0,41 Halogenfree kablo ile komütatör sorti 0,35% 0,53% 0,29 Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. 0,82% 1,23% 0,67 Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru 0,65% 0,98% 0,53 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 1,81% 2,71% 1,48 LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w 2,43% 3,65% 1,99

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN02030392

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