T.C. İZMİR 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Sayı : 2024/33 Esas 10/05/2024 Konu : İlanen Tebligat İ L A N

Davacı , YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , SERDAR AYTÜRK arasında İzmir 2. Tüketici Mahkemesi'nin 2024/33 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davalı Serdar AYTÜRK'ün adresi meçhul olduğundan dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı Serdar AYTÜRK'ün davacı bankadan kullanmış olduğu kredi kartı ürününe ilişkin borcun ödenmemesi nedeniyle başlatılan 55.287,88-TL toplam alacak miktarlı İzmir Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2023/54534 Esas sayılı dosyasına davalının yapmış olduğu itirazın iptali ve takibin devamı, %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti talep ve dava edilmiş olmakla;

Tebliğin ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağına,

6100 sayılı HMK'nın 320. maddesi gereğince ön inceleme duruşmasının 17/09/2024 günü saat 09:45'te Mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı,

HMK 127. ve 128. Maddeleri gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde davaya karşı cevap ve delillerini bildirmesi gerektiğine, aksi halde davacının iddialarını inkar etmiş sayılacağına ilişkin hususlar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02031924

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