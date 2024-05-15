T.C. İZMİR 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

DOSYA NO : 2017/50 Esas

KARAR NO : 2022/293

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/03/2022 tarihli karar ile hakkında beraat kararı verilen Geniya ve Alla kızı,1984 ZAPOROJE doğumlu, KATERYNA SHEMBERKO yurt içi ve yurt dışı yapılan tebligatlara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TIRAJI 50.000 ALTINDAKİ GAZETELERİN BİRİNDE VE YEREL İNTERNET HABER SİTESİ(İL)'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş

olup, İLAN OLUNUR.13/05/2024

Basın No: ILN02032114

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