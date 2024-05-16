ÇÖP KONTEYNERI SATIN ALINACAKTIR

İKN : 2024/630954

1-İdarenin a) Adı : BAYRAKLI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : YAMANLAR MAHALLESİ 7355 SK. NO:248 TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYESİ 35540 BAYRAKLI/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324772000 - 2323452458 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 770 LİTRELİK GALVANİZLİ SACDAN ÜRETİM ÇİFT KAPAKLI METAL ÇÖP KONTEYNERI b) Niteliği, türü ve miktarı : 650 ADET 770 LİTRELİK GALVANİZLİ SACDAN ÜRETİM ÇİFT KAPAKLI METAL ÇÖP KONTEYNERI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BAYRAKLI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAMANLAR MAHALLESİ 7355 SOKAK NO:248 BAYRAKLI/İZMİR (Teslimat tek parça halinde şartnamelere uygun olarak çalışır/kullanıma hazır vaziyette Teslim Tutanağı/Alındı Belgesi karşılığında Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi (Bayraklı/ Yamanlar–İZMİR) adresine mesai günlerinde saat 09.00-13.00 saatleri arasında teslim yapılacaktır. Yükleme, boşaltma, tasnif ve istifleme yüklenici tarafından yapılacaktır. Nakliye ve ulaşım giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi : BAYRAKLI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAMANLAR MAHALLESİ 7355 SOKAK NO:248 BAYRAKLI/İZMİR (Teslimat tek parça halinde sözleşme imzalandıktan sonra yirmi(20) gün içinde yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.06.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 7355 SOKAK NO:225 DOĞANÇAY MAHALLESİ BAYRAKLI İZMİR /BAYRAKLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ DESTEK HİZMETLERİ İHALE BİRİMİ

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalatçı Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli Malı Belgesi 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: KONTEYNER TEKERLEĞİ İÇİN TS EN 12532 UYGUNLUK BELGESİ

KONTEYNERLAR İÇİN CE BELGESİ

BAYRAKLI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ770 LİTRELİK GALVANİZLİ SACDAN ÜRETİM ÇİFT KAPAKLI METAL ÇÖP KONTEYNERI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02031420

#ilangovtr