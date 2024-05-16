İLAN T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/1476 Esas

Davacı tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle; İzmir İli, Karabağlar, Yeşilyurt Mahallesi 13126 Ada, 3 Parselde tapuya kayıtlı 586 m2 arsa vasfında ve Esenlik mah, Ant Cad. No:32 Yeşilyurt/İzmir adresindeki taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, Mahkememizden verilen 15/10/2019 tarih ve 2012/135 Esas 2019/1277 sayılı kararı 'nin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 06/07/2023 tarih ve 2021/190 Esas 2023/1274 Karar sayılı ilamıyla kaldırılmakla, dava mahkememizin 2023/1476 esasına kaydının yapıldığı, davalı Ahmet Kumaş'ın MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendilerine istinaf karar ilamı ve tensip tutanağı tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve duruşma gününün 02/07/2024 günü saat 11:40'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02033353

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