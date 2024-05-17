Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2023/362 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, BIÇAKÇI Mahalle/Köy, KIRDAĞ Mevkii, 126 Ada, 76 Parsel, 13.849,91 m² yüzölçümüne sahip ?TARLA? vasıflı taşınmazdır. Konu taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Parsel ada ortasında olup, çevresi benzer ve komşu parseller ile çevrilidir. Fiiliyatta ise üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yürütülmemektedir. Taşınmaz eğimli (%55) olup, organik maddeleri orta, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VII. Sınıf tarım arazisidir. Çevresi tamamen aynı özellikleri gösteren arazilerle kaplıdır. Taşınmaz ham toprak olup, üzerinde yer yer maki formunda çalı ve meşeağaçları ile kaplı durumdadır. Taşınmazın suyu ve elektriği yoktur. Borçlunun hissesi TAM'dır.Adresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Bıçakçı Mah.126 Ada 76 ParselYüzölçümü : 13.849,91 m²İmar Durumu :YokKıymeti : 850.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: 0066 Sayılı Tarım Kredi koop.nin ipoteği bulunmakta olup, İpotek bedeli 350.000,00 TL dir.16/05/2024

Basın No: ILN02034479

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