Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/312 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, ÇAY Mahalle/Köy, 2034 Ada, 1 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Zafer Mah. 800 Sk No 24 1. Blok Kat 1 Daire 10 Gaziemir / İZMİR
Yüzölçümü : 7.982 m2 (satışa konu dairebrüt 111,92 m2, net 45.34 m² dir)
Arsa Payı : 2/352
İmar Durumu :Var , İzmir İli, Gaziemir Belediyesinden alınan 17.11.2022 tarihli yazısına göre dosya konusu taşınmaz ile ilgili; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1,50 konut alanında kalmaktadır. İlgili belediyesinden alınan yazı ekinde 12.09.2001 tarihli yapı kullanma belgesi mevcuttur. Söz konusu taşınmaz için 01.01.2013 tarihinden sonra tadilat ruhsatı düzenlenmemiştir. İlgili belediyesinden alınan yazı ekinde 15.08.1997 tarihli yapı ruhsatı mevcuttur.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 24/01/2002
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:35
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, KÖPRÜ Mahalle/Köy, Emin B. Mevkii, 823 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Çankaya Mahallesi,154 Sokak, No: 28, Zemin Kat D:1Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 150,75 m2 -satışa konu daire net 55.00 m² (balkon dahil), bürüt 66.00 m² dir),
Arsa Payı : 10/80
İmar Durumu :Var , İzmir İli, Konak Belediyesinden alınan 30.11.2022 tarihli yazısına göre dosya konusu taşınmaz ile ilgili; 1/1000 ölçekli Üçkuyular, Hatay, Bayramyeri uygulama imar planında, kısmen yolda, kısmen "B-4" bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır. Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır. İlgili belediyesinden alınan yazı ekinde 02.07.1973 tarihli yapı kullanma belgesi mevcuttur. Söz konusu taşınmaz için 01.01.2013 tarihinden sonra tadilat ruhsatı düzenlenmemiştir. İlgili belediyesinden alınan yazı ekinde 21.01.1972 tarihli yapı ruhsatı mevcuttur.
Kıymeti : 1.150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:50
16/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02034825
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