Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/312 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, ÇAY Mahalle/Köy, 2034 Ada, 1 Parsel, 10 Nolu Bağımsız BölümAdresi : Zafer Mah. 800 Sk No 24 1. Blok Kat 1 Daire 10 Gaziemir / İZMİRYüzölçümü : 7.982 m2Arsa Payı : 2/352İmar Durumu :Var , İzmir İli, Gaziemir Belediyesinden alınan 17.11.2022 tarihli yazısına göre dosya konusu taşınmaz ile ilgili; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1,50 konut alanında kalmaktadır. İlgili belediyesinden alınan yazı ekinde 12.09.2001 tarihli yapı kullanma belgesi mevcuttur. Söz konusu taşınmaz için 01.01.2013 tarihinden sonra tadilat ruhsatı düzenlenmemiştir. İlgili belediyesinden alınan yazı ekinde 15.08.1997 tarihli yapı ruhsatı mevcuttur.Kıymeti : 1.400.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 24/01/2002Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, KÖPRÜ Mahalle/Köy, Emin B. Mevkii, 823 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu Bağımsız BölümAdresi : Çankaya Mahallesi,154 Sokak, No: 28, Zemin Kat D:1Konak / İZMİRYüzölçümü : 150,75 m2 -),Arsa Payı : 10/80İmar Durumu :Var , İzmir İli, Konak Belediyesinden alınan 30.11.2022 tarihli yazısına göre dosya konusu taşınmaz ile ilgili; 1/1000 ölçekli Üçkuyular, Hatay, Bayramyeri uygulama imar planında, kısmen yolda, kısmen "B-4" bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır. Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır. İlgili belediyesinden alınan yazı ekinde 02.07.1973 tarihli yapı kullanma belgesi mevcuttur. Söz konusu taşınmaz için 01.01.2013 tarihinden sonra tadilat ruhsatı düzenlenmemiştir. İlgili belediyesinden alınan yazı ekinde 21.01.1972 tarihli yapı ruhsatı mevcuttur.Kıymeti : 1.150.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: -

16/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02034825

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