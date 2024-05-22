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Resmi İlan Konak Tapu Müdürlüğü’nden İLANEN DUYURUDUR (Muhdesatın Sicilinden Terkini)

Konak Tapu Müdürlüğü’nden İLANEN DUYURUDUR (Muhdesatın Sicilinden Terkini)

İlçemiz Gültepe Mahallesi 38013 ada 25 Parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan muhdesata konu evin yıkılmış olduğunu belirtir İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün 22/04/2024 tarih ve 2024/415 sayılı yazısı ve eki Tescil Bildirimi (Beyanname) belgesi ile belgelendiğinden, Gültepe Mahallesi 38013 ada 25 Parsel sayılı taşınmazın sicilindeki "Üzerindeki ev KADİR ÇAKMAK'a aittir." belirtmesinin Türk Medeni Kanunu'nun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir. Türk Medeni Kanunu'nun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

Basın No: ILN02036229

#ilangovtr