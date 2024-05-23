T.C. Foça 2.Asliye Ceza Mahkemesi

Mahkememiz 31/01/2024 tarih ve 2020/47 Esas, 2024/65 Karar sayılı kararı ile Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama suçundan TCK'nın 79/1.b maddesi gereği mahkememizce Mahkumiyet kararı verilmiş olup, Mahmud ve Hırhoğlu, 01/07/1993 doğumlu, Abdulcabbar Hırh tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21/05/2024

Basın No: ILN02037326

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