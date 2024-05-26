FOÇA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

(Muhdesatın Terkini)

İlçemiz Kozbeyli Mahallesi 512121 Ada 640, 641, 642 Parsel (eski 620 parsel) sayılı taşınmazların beyanlar hanesinde bulunan "Üzerinde bir zeytin ağacı HASAN kızı EMİNE AKAN'a aittir." muhdesatının zeminde olmadığı 3523-390 NOLU MENEMEN LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSUNUN 23/05/2024 tarih 53 sayılı yazısı ve FOÇA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23/05/2024 tarih 14395650 sayılı yazısı ile

belgelendiğinden , İlçemiz Kozbeyli Mahallesi 512121 Ada 640, 641, 642 Parsel (eski 620 parsel) sayılı taşınmazların beyanlar hanesinde bulunan "Üzerinde bir zeytin ağacı HASAN kızı EMİNE AKAN'a aittir." muhdesatı Türk Medeni

Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra

terkin edilecek olup, ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliği

tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açma hakkı

bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adresi/mirasçısı tesbit edilemeyen

muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ

olunur.



Basın No: ILN02038511

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