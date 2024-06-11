2 KISIM MONOBLOK HİDROFOBİK ASFERİK GÖZ İÇİ LENS ALIMI DEVLET HASTANESİ -URLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İKN : 2024/758385

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -URLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : TORASAN MAH. ÖZBEK YOLU CAD. NO: 15 35430 URLA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2327521004 - 2327520695 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2 KISIM MONOBLOK HİDROFOBİK ASFERİK GÖZ İÇİ LENS ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM 46 KALEM MONOBLOK HİDROFOBİK ASFERİK GÖZ İÇİ LENS ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : URLA DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPO ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup sözleşme süresi içinde 1 er aylık periyodlar dahilinde (Acil durumda 1 er ayılık periyodlar beklenilmeden) alım yapılacaktır. İdare tarafından e-mail veya Faks veya İadeli taahhütlü yapılan talebe istinaden yüklenici, sözleşme konusu ürünü/ürünleri 10 (on) takvim günü içerisinde ihale dokümanlarına uygun bir şekilde teslim edecektir. Teslimatlar en az bir gün önce idareye bilgi vermek kaydıyla mesai günleri içerisinde saat 08:00 ile 16:00 arasında yapılacaktır. Teslimat sürecinde bütün sorumluluk yükleniciye aittir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : URLA DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası)

ÜTS(Ürün Takip Sistemi)

ÜTS(Ürün Takip Sistemi) veya TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası) kayıtlı olduğuna dair belge 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Beyan

Katalog

2 KISIM MONOBLOK HİDROFOBİK ASFERİK GÖZ İÇİ LENS ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenen Satış Merkezi Yetki Belgesi4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02046284

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