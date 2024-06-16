İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR TABLO-A No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Cinsi Arsa payı Bağımsız Bölüm İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 35050102324 İzmir Gaziemir Atıfbey 11517 16 203,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında ayrık nizam 2 kat taks: 0,4 oranına sahip konut alanında kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 3.451.000,00 1.035.300,00 26.06.2024 10:00 2 35030107167 İzmir Buca Dumlupınar 8301 2 1.664,74 1631,97 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında sosyal kültürel tesis alanı Kapalı Teklif

(2886 S.K./36md.) 65.278.800,00 19.583.640,00 26.06.2024 10:15 3 35080102508 İzmir Konak Hacı Mahmut 179 44 1.758,00 Tam Büro 9/1758 5. kat 159 nolu Kemeraltı 1. etap koruma amaçlı revizyon imar planında TH-4: turizm tercihli ticaret (4 kat) alanı içerisinde kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 1.700.000,00 510.000,00 26.06.2024 10:30 4 35160100187 İzmir Foça Hacıveli Bağarası 506141 1161 116,27 Tam Müfrez Tarla Uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olup 3194 sayılı Kanuna göre uygulama görmesi gerekmektedir. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 3.350.755,00 670.000,00 26.06.2024 10:45 5 35220100516 İzmir Menemen Asarlık 335 17 174,00 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanı Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 1.305.000,00 130.500,00 26.06.2024 11:00 6 35220100466 İzmir Menemen Asarlık 320 13 245,00 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planında bitişik nizam 3 kat konut alanı Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 1.592.500,00 159.250,00 26.06.2024 11:15 7 35220101419 İzmir Menemen Ulucak 3172 5 162,00 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planında ayrık nizam 3 kat konut alanı Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 1.944.000,00 194.400,00 26.06.2024 11:30 8 35220103218 İzmir Menemen Asarlık 432 19 268,00 Tam 1 Katlı kargir ev 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanı Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 1.407.000,00 140.700,00 26.06.2024 11:45 KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR TABLO-B No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Cinsi Kiralanacak Yüzölçüm (m²) Kiralama Amacı ve Süresi İmar Durumu İhale Usulü İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 35030100784 İzmir Buca Kızılçullu 248 119 1.922,00 Tam Bağ 1.922,00 Otopark, 5 yıl süreyle Kısmen otopark, sempt spor alanı, küçük sanayi alanı, yol Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 490.000,00 147.000,00 26.06.2024 12:00 2 35030100802 İzmir Buca Kızılçullu 248 140 1.727,00 Tam Verici anten sahası 1.727,00 Otopark, 5 yıl süreyle Kısmen otopark, sempt spor alanı, küçük sanayi alanı, yol Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 439.000,00 131.700,00 26.06.2024 12:15 3 35060101621 İzmir Güzelbahçe Mustafa Kemal Paşa 1929 11 17.795,67 Tam Ham toprak 17.795,67 Tarımsal, 5 yıl süreyle 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında mera alanında kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 401.000,00 120.300,00 26.06.2024 14:00 4 35060101803 İzmir Güzelbahçe Mustafa Kemal Paşa 1929 55 3.086,23 Tam Ham toprak 3.086,23 Tarımsal, 5 yıl süreyle 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kısmen doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alana ve kısmen mera alanında kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 70.000,00 21.000,00 26.06.2024 14:15 5 35060101784 İzmir Güzelbahçe Yaka 2053 13 2.175,13 Tam Ham toprak 2.175,13 Tarımsal, 5 yıl süreyle 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında makilik ve fundalık alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 70.500,00 21.150,00 26.06.2024 14:30 6 35220105944 İzmir Menemen Görece 188 6 3.598,89 Tam Ham toprak 3.598,89 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında mera alanında kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 16.195,00 4.858,50 27.06.2024 10:00 7 35220105951 İzmir Menemen Görece 187 2 22.593,18 Tam Ham toprak 22.593,18 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanında kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 101.669,31 30.500,79 27.06.2024 10:15 8 35220106277 İzmir Menemen Turgutlar 118 4 26.405,45 Tam Ham toprak 26.405,45 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 99.020,44 29.706,13 27.06.2024 10:30 9 35220106085 İzmir Menemen Hasanlar 131 3 14.194,29 Tam Tarla 14.194,29 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanında kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 63.875,00 19.162,50 27.06.2024 10:45 10 35220106344 İzmir Menemen Göktepe 111 1 365,41 Tam Ham toprak 365,41 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında bir kısmı tarım alanı bir kısmı kırsal yerleşim alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 4.933,04 1.479,92 27.06.2024 11:00 11 35220106375 İzmir Menemen Göktepe 123 1 463,28 Tam Ham toprak 463,28 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında kırsal yerleşim alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 6.254,28 1.876,29 27.06.2024 11:15 12 35220106385 İzmir Menemen Göktepe 128 1 961,68 Tam Ham toprak 961,68 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında kırsal yerleşim alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 12.982,68 3.894,81 27.06.2024 11:30 13 35220106388 İzmir Menemen Göktepe 129 6 715,99 Tam Ham toprak 715,99 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında kırsal yerleşim alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 9.665,87 2.899,77 27.06.2024 11:45 14 35220201210 İzmir Menemen Türkelli D.H.T.A. 1.951,63 Tam Ham toprak 1.951,63 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında ağaçlandırılacak alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 29.274,45 8.782,34 27.06.2024 12:00 15 35100105067 İzmir Aliağa Karaköy 157 1 1.108,02 Tam Arsa 1.108,02 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Makilik-fundalık alanlar ve Güzelhisar Barajı orta mesafeli koruma alanında kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 8.310,15 2.493,05 27.06.2024 12:15 16 35100105074 İzmir Aliağa Karaköy 168 15 1.159,32 Tam Ham toprak 1.159,32 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında ağaçlandırılacak alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 17.389,80 5.216,94 27.06.2024 14:00 17 35100105335 İzmir Aliağa Karaköy 170 10 4.576,72 Tam Ham toprak 4.576,72 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında bir kısmı tarım alanı ve DSİ sulama alanında, bir kısmı ağaçlandırılacak alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 68.650,80 20.595,24 27.06.2024 14:15 18 35100105689 İzmir Aliağa Karaköy 170 19 14.548,02 Tam Ham toprak 14.548,02 Tarımsal, 3 yıl süreyle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında bir kısmı tarım alanı ve DSİ sulama alanında, bir kısmı ağaçlandırılacak alanda kalmaktadır. Açık Teklif

(2886 S.K./45md.) 218.220,30 65.466,09 27.06.2024 14:30

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR TABLO-C No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Cinsi İrtifak Hakkı Yüzölçüm (m²) İrtifak Hakkı Amacı ve Süresi İmar Durumu İhale Usulü İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 35040100385 İzmir Çiğli Büyük Çiğli 21595 1 42.616,00 Tam Kovalık ve Çoraklık 42.616,00 İmar planında ayrıldığı amaca/İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun spor tesisi yapılmak amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Açık Spor Tesis alanı, Park, Yaya Yolu, Taşıt Yolu ve Dere Yatağı olarak planlıdır. Pazarlık Usulü

(2886 S.K./51-g md.) 29.800.000,00 8.940.000,00 27.06.2024 14:45



1- Yukarıda Tablo-A'da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi ve 45. Maddesine göre satış ihalesi, Tablo-B'de belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kira ihalesi, Tablo-C'de belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51-g. maddesine göre irtifak hakkı ihalesi Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır .

-Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

-Dış zarfların açılması ile İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 sayılı Kanunun 39. ve 40. maddelerine göre yapılacaktır.

3-İhalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ilgili Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

4- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler). NOT: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak / İZMİR) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.



5- Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Satışa çıkarılacak taşınmazlardan 4. sırada bulunan 35160100187 nolu taşınmaz üzerinde oto elektrik ve lastik atölyesi bulunmaktadır. (42,65 m² dükkan, 48,33 m² avlu)

9-Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 341 68 00

İLAN OLUNUR.



Basın No: ILN02041417

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