MSB İZMİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

1-İdarenin a) Adresi : MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı

Mithatpaşa Cad. No:457 35288 Küçükyalı/Konak/İzmir b) Telefon ve faks numarası : (232) 243 67 00 / (232) 243 21 49 c) Elektronik Posta Adresi : lgm-izmie-ihale@msb.gov.tr

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ter.Müc.Eğt. ve Tatb.Mrk.K.lığı Sorumluluğunda Bulunan 1 Adet Taşınmazın Yıkımı, Binadan Çıkan Hurda Malzeme Satışı Karşılığında Yapılacaktır. b) Yapılacağı yer : Isparta c) İşe başlama tarihi : Yıkım ruhsatının alınmasını müteakip 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı b) Tarihi ve saati : 02.07.2024 – 10:00

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

TER.MÜC.EĞT. VE TATB.MRK.K.LIĞI SORUMLULUĞUNDA BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif (açık artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.2-İhale konusu işin3- İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. İkametgâh Belgesi ve tebligat adresi4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5. İhalelere katılamayacak durumlarda olmadığını gösterir adli sicil kaydı.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi (Y-1 veya Y-2 belgelerinden herhangi biri)

4.1.9. İş Bitirme Belgesi; isteklilerin en az 100.000,00 TL (Yüzbin Türklirası) tutarında tek sözleşmeye dayalı en geç 10 yıl önce kabulü yapılmış yıkım işine ait iş deneyimini gösterir belge. (Söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektöre ait olması durumunda işe ait sözleşme, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların örneklerinin noter, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri belge ekinde sunulmak zorundadır.)

İş ortaklığı olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının %100'ünü, özel ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %40'ını sağlaması zorunludur.

4.1.10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. İhaleye katılamayacak olanlar:

4.2.1. İhaleyi yapan idarenin ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

4.2.2. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

4.2.3. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,

4.2.4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

4.2.5. Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

4.2.6. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

5. Uygun bedel tespiti fiyat esasına göre muhammen bedelin üzerinde kalmak üzere teklif edilen en yüksek bedele göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Yüzelli Türklirası) karşılığı MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:457 35288 Küçükyalı/Konak/İzmir adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.3. İhale dokümanı satış bedeli, MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğü (Karşıyaka/İzmir) T.C. Ziraat Bankası Konak Şubesi TR65 0001 0007 7600 0010 0055 25 numaralı IBAN hesabına yatırılacaktır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:457 35288 Küçükyalı/Konak/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, idarece hazırlanmış ihale dokümanında yer alan iş için toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler muhammen bedel olan 140.000,00 TL'nin %3'ü tutarındaki 4.200,00 TL'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

Basın No: ILN02047233

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