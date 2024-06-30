ARAÇ VE TEKNE SATIŞ İLANI İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

|(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü)
|Sıra No
|TEKNENİN ADI
|UZUNLUĞU(METRE)
|EN (METRE)
|İNŞAAT MALZEMESİ
|MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER
|TEKNENİN DURUMU
|TAHMİNİ BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Neşe
|17
|7
|Ağırlıkla ahşap
|SEFERİHİSAR/ SIĞACIK AÇIKLARI ALARGADA (Ural AKYAZ 0 545 902 35 35 )
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|150.000,00
|45.000,00
|16/07/2024
|10:00
|2
|Küçükyalı
|22
|6
|Ağırlıkla ahşap
|Urla Akyaz Yeddiemin
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|50.000,00
|15.000,00
|16/07/2024
|10:20
|3
|İsimsiz
|5,5
|1,9
|Fiber
|Urla Akyaz Yeddiemin
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|70.000,00
|21.000,00
|16/07/2024
|10:40
|4
|Kardelen
|4,9
|1,9
|Polyester
|Urla Akyaz Yeddiemin
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|70.000,00
|21.000,00
|16/07/2024
|11:00
|5
|Karma
|15,4
|4,6
|Polyester yelkenli
|SEFERİHİSAR/ SIĞACIK AÇIKLARI ALARGADA (Ural AKYAZ 0 545 902 35 35 )
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|800.000,00
|240.000,00
|16/07/2024
|11:20
|6
|Blue Star
|14,27
|4,35
|Polyester yelkenli
|SEFERİHİSAR/ SIĞACIK AÇIKLARI ALARGADA (Ural AKYAZ 0 545 902 35 35 )
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|1.000.000,00
|300.000,00
|16/07/2024
|11:40
|PLAKA
|MODELİ
|MARKASI
|CİNSİ
|MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER
|ARACIN DURUMU
|TAHMİNİ BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|7
|45 N 0560
|2005
|YAMAHA
|MOTOSİKLET
|ÜNAL YEDDİEMİN/BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|5.000,00
|1.500,00
|16/07/2024
|12:00
|8
|27 YF 004
|2006
|VOLKSWAGEN CADDY
|KAMYONET
|TORBALI KAÇAK AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|16/07/2024
|12:20
|9
|35 HA 324
|2013
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|16/07/2024
|14:00
|10
|35 NEE 71
|1990
|FORD TAUNUS
|OTOMOBİL
|NEBİ YEDDİEMİN/BUCA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|50.000,00
|15.000,00
|16/07/2024
|14:20
|11
|35 SU 049
|2018
|RKS
|MOTOSİKLET
|HİTAP YEDDİENİN/BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|15.000,00
|4.500,00
|16/07/2024
|14:40
|12
|35 LN 668
|1996
|OPEL COMBO
|KAMYONET
|METİN EMNİYETLİ YEDDİEMİN/GÜZELBAHÇE
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|65.000,00
|19.500,00
|16/07/2024
|15:00
|13
|35 HA 326
|2013
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|130.000,00
|39.000,00
|16/07/2024
|15:20
|14
|35 AAK 30
|1993
|TOFAŞ ŞAHİN
|OTOMOBİL
|METİN EMNİYETLİ YEDDİEMİN/GÜZELBAHÇE
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|80.000,00
|24.000,00
|16/07/2024
|15:40
|15
|06 EK 805 (KAYDI KAPALI)
|2006
|HYUNDAİ STAREX
|KAMYONET
|ÇAYIRLIOĞLU YEDDİEMİN/ AYRANCILAR TORBALI
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|150.000,00
|45.000,00
|16/07/2024
|16:00
|16
|35 BYA 30
|2007
|SUZİKİ
|MOTOSİKLET
|OKTAYLAR YEDDİENİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|18.000,00
|5.400,00
|16/07/2024
|16:20
|17
|35 HA 327
|2013
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|130.000,00
|39.000,00
|16/07/2024
|16:40
|18
|35 UF 557
|1986
|TOFAŞ ŞAHİN
|OTOMOBİL
|JET YEDDİEMİN/ÇİĞLİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|50.000,00
|15.000,00
|17/07/2024
|09:20
|19
|35 N 7752
|2005
|FIAT DOBLO
|KAMYONET
|URLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|140.000,00
|42.000,00
|17/07/2024
|09:40
|20
|35 HNB 55
|2014
|HONDA
|MOTOSİKLET
|SİLAHÇI YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|17.000,00
|5.100,00
|17/07/2024
|10:00
|21
|35 EYT 38
|2012
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|17/07/2024
|10:20
|22
|35 AR 7080
|1999
|RENAULT MEGANE
|OTOMOBİL
|İ.B.B. MENEMEN HURDA DEPOSU
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|17/07/2024
|10:40
|23
|35 N 7718
|2005
|FIAT DOBLO
|KAMYONET
|URLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|140.000,00
|42.000,00
|17/07/2024
|11:00
|24
|34 DZ 5347
|2011
|HONDA
|MOTOSİKLET
|DEVLET YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|20.000,00
|6.000,00
|17/07/2024
|11:20
|25
|35 EYT 39
|2012
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|100.000,00
|30.000,00
|17/07/2024
|11:40
|26
|07 MB 778
|1990
|TOFAŞ ŞAHİN
|OTOMOBİL
|HASAN HÜSEYİN YEDDİEMİN/BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|90.000,00
|27.000,00
|17/07/2024
|12:00
|27
|35 CZF 97
|2006
|RENAULT KANGO
|KAMYONET
|URLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|150.000,00
|45.000,00
|17/07/2024
|12:20
|28
|34 FM 6299
|2009
|HONDA
|MOTOSİKLET
|BORNOVA YEDDİEMİN/BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|12.000,00
|3.600,00
|17/07/2024
|14:00
|29
|35 EYT 36
|2012
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|17/07/2024
|14:20
|30
|35 VT 162
|2008
|VOLKSWAGEN PASSAT
|OTOMOBİL
|İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|300.000,00
|90.000,00
|17/07/2024
|14:40
|31
|45 FB 534 (KAYDI KAPALI)
|2003
|ISUZU
|OTOBÜS
|HİTAP YEDDİENİN/BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|150.000,00
|45.000,00
|17/07/2024
|15:00
|32
|35 AVY 715
|2021
|RKS
|MOTOSİKLET
|BORNOVA YEDDİEMİN/BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|17.000,00
|5.100,00
|17/07/2024
|15:20
|33
|35 R 8356
|2011
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|17/07/2024
|15:40
|34
|35 RA 553
|2008
|RENAULT MEGANE
|OTOMOBİL
|İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|250.000,00
|75.000,00
|17/07/2024
|16:00
|35
|06 MJ 456 (KAYDI KAPALI)
|2006
|HYUNDAİ
|MİNİBÜS
|ÇAYIRLIOĞLU YEDDİEMİN/ AYRANCILAR TORBALI
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|17/07/2024
|16:20
|36
|35 AUC 959
|2021
|RKS
|MOTOSİKLET
|MAK OSMANLI YEDDİEMİN/BUCA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|20.000,00
|6.000,00
|17/07/2024
|16:40
|37
|35 R 8135
|2011
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|18/07/2024
|09:20
|38
|35 VT 185
|2003
|RENAULT CLIO
|OTOMOBİL
|İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|160.000,00
|48.000,00
|18/07/2024
|09:40
|39
|35 K 00481 (KAYDI KAPALI)
|2017
|DACIA DOKKER
|KAMYONET
|ÇAYIRLIOĞLU YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|150.000,00
|45.000,00
|18/07/2024
|10:00
|40
|35 BGE 557
|2021
|RKS
|MOTOSİKLET
|ZEYBEK YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|20.000,00
|6.000,00
|18/07/2024
|10:20
|41
|35 DN 133
|2012
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|18/07/2024
|10:40
|42
|35 U 2028
|2005
|HYUNDAİ ACC ADMİRA
|OTOMOBİL
|İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|170.000,00
|51.000,00
|18/07/2024
|11:00
|43
|35 PV 112
|2010
|MERCEDEZ BENZ
|KAMYONET
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|170.000,00
|51.000,00
|18/07/2024
|11:20
|44
|35 BBB 557
|2021
|RKS
|MOTOSİKLET
|SİLAHÇI YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|15.000,00
|4.500,00
|18/07/2024
|11:40
|45
|35 DN 134
|2012
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|18/07/2024
|12:00
|46
|41 BH 895 (KAYDI KAPALI)
|1999
|VOLKSWAGEN
|KAMYONET
|YÜCEL YEDDİEMİN/ TORBALI
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|170.000,00
|51.000,00
|18/07/2024
|12:20
|47
|35 LBY 93
|1993
|MITSUBISHİ L300
|KAMYONET
|SİLAHÇI YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|100.000,00
|30.000,00
|18/07/2024
|14:00
|48
|35 AC 7378
|1994
|TOFAŞ KARTAL
|OTOMOBİL
|METİN EMNİYETLİ YEDDİEMİN/GÜZELBAHÇE
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|20.000,00
|6.000,00
|18/07/2024
|14:20
|49
|35 UZ 225
|2007
|FİAT DOBLO
|KAMYONET
|TORBALI KAÇAK AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|150.000,00
|45.000,00
|18/07/2024
|14:40
|50
|35 EA 6773
|2012
|KYMCO
|MOTOSİKLET
|SİLAHÇI YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|15.000,00
|4.500,00
|18/07/2024
|15:00
|51
|35 ZH 112
|2007
|FİAT DUCATO
|KAMYONET
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|18/07/2024
|15:20
|52
|35 U 2048
|2005
|HYUNDAİ ACC ADMİRA
|OTOMOBİL
|İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|170.000,00
|51.000,00
|18/07/2024
|15:40
|53
|35 DN 136
|2012
|FORD TRANSİT
|AMBULANS
|HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|120.000,00
|36.000,00
|18/07/2024
|16:00
|54
|35 DA 4001
|2011
|YAMAHA
|MOTOSİKLET
|EGELINE YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|20.000,00
|6.000,00
|18/07/2024
|16:20
|55
|CB 0064-BA
|KIA KARNAVAL
|OTOMOBİL
|ÇAYIRLIOĞLU YEDDİEMİN/ AYRANCILAR TORBALI
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|60.000,00
|18.000,00
|18/07/2024
|16:40
|56
|35 GA 9028
|2011
|KYMCO
|MOTOSİKLET
|ELÇİN YEDDİEMİN/ BORNOVA
|TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR
|14.000,00
|4.200,00
|18/07/2024
|17:00
|1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğünde (Anadolu cad. No 41/2 Zemin kat ihale salonu) Bayraklı İzmir )teşekkül edecek komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.
|2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar, HER İHALE DOSYASI İÇİN AYRI AYRI, hazırlanmak üzere,
|a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )
|b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir ikametgah belgesi.
|c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (Fotokopi) vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
|3) Taşıt ve teknenin satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, taşıtlara ait hertürlü uygunluk belgelerini almak, noterden tescil yapmak, şerh kaldırmak hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarında muayene yapmak, geçmiş muayene ücretlerine yatırmak vb. bu işlemlere ilişkin her türlü masraf alıcıya aittir, ayrıca satışı yapılan teknelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, CE uygunluk işareti gereklerini taşıması durumunda veya satış sonrası PCA modülünde uygun bulunması halinde özel tekne olarak kaydının yapılabileceği, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.
|4-İhaleye katılacaklar, Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla havale ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemeleri ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz mah. Gazi Bulvarı no 10 Konak/İzmir) alınacak olan onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
|5) İhalede belirtilen araçlar ve tekneler bulundukları otoparklar/ yeddieminlerde mesai saatlerinde kendi imkanlarınca görülebilecek olup, İhalelere ait şartname, gerekli bilgi ve belgeler mesai saatleri (ihale gününden önce) dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacak ayrıca, söz konusu ARAÇ ve TEKNELERİN evvelce olan kusurundan dolayı İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur
|6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
|
7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.izmircsb.gov.tr adresinden görülebilir. İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02052910
#ilangovtr