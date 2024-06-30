ARAÇ VE TEKNE SATIŞ İLANI İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü)

Sıra No TEKNENİN ADI UZUNLUĞU(METRE) EN (METRE) İNŞAAT MALZEMESİ MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER TEKNENİN DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Neşe 17 7 Ağırlıkla ahşap SEFERİHİSAR/ SIĞACIK AÇIKLARI ALARGADA (Ural AKYAZ 0 545 902 35 35 ) TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 150.000,00 45.000,00 16/07/2024 10:00

2 Küçükyalı 22 6 Ağırlıkla ahşap Urla Akyaz Yeddiemin TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 50.000,00 15.000,00 16/07/2024 10:20

3 İsimsiz 5,5 1,9 Fiber Urla Akyaz Yeddiemin TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 70.000,00 21.000,00 16/07/2024 10:40

4 Kardelen 4,9 1,9 Polyester Urla Akyaz Yeddiemin TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 70.000,00 21.000,00 16/07/2024 11:00

5 Karma 15,4 4,6 Polyester yelkenli SEFERİHİSAR/ SIĞACIK AÇIKLARI ALARGADA (Ural AKYAZ 0 545 902 35 35 ) TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 800.000,00 240.000,00 16/07/2024 11:20

6 Blue Star 14,27 4,35 Polyester yelkenli SEFERİHİSAR/ SIĞACIK AÇIKLARI ALARGADA (Ural AKYAZ 0 545 902 35 35 ) TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 1.000.000,00 300.000,00 16/07/2024 11:40

PLAKA MODELİ MARKASI CİNSİ MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER ARACIN DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

7 45 N 0560 2005 YAMAHA MOTOSİKLET ÜNAL YEDDİEMİN/BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 5.000,00 1.500,00 16/07/2024 12:00

8 27 YF 004 2006 VOLKSWAGEN CADDY KAMYONET TORBALI KAÇAK AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 16/07/2024 12:20

9 35 HA 324 2013 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 16/07/2024 14:00

10 35 NEE 71 1990 FORD TAUNUS OTOMOBİL NEBİ YEDDİEMİN/BUCA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 50.000,00 15.000,00 16/07/2024 14:20

11 35 SU 049 2018 RKS MOTOSİKLET HİTAP YEDDİENİN/BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 15.000,00 4.500,00 16/07/2024 14:40

12 35 LN 668 1996 OPEL COMBO KAMYONET METİN EMNİYETLİ YEDDİEMİN/GÜZELBAHÇE TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 65.000,00 19.500,00 16/07/2024 15:00

13 35 HA 326 2013 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 130.000,00 39.000,00 16/07/2024 15:20

14 35 AAK 30 1993 TOFAŞ ŞAHİN OTOMOBİL METİN EMNİYETLİ YEDDİEMİN/GÜZELBAHÇE TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 80.000,00 24.000,00 16/07/2024 15:40

15 06 EK 805 (KAYDI KAPALI) 2006 HYUNDAİ STAREX KAMYONET ÇAYIRLIOĞLU YEDDİEMİN/ AYRANCILAR TORBALI TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 150.000,00 45.000,00 16/07/2024 16:00

16 35 BYA 30 2007 SUZİKİ MOTOSİKLET OKTAYLAR YEDDİENİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 18.000,00 5.400,00 16/07/2024 16:20

17 35 HA 327 2013 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 130.000,00 39.000,00 16/07/2024 16:40

18 35 UF 557 1986 TOFAŞ ŞAHİN OTOMOBİL JET YEDDİEMİN/ÇİĞLİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 50.000,00 15.000,00 17/07/2024 09:20

19 35 N 7752 2005 FIAT DOBLO KAMYONET URLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 140.000,00 42.000,00 17/07/2024 09:40

20 35 HNB 55 2014 HONDA MOTOSİKLET SİLAHÇI YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 17.000,00 5.100,00 17/07/2024 10:00

21 35 EYT 38 2012 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 17/07/2024 10:20

22 35 AR 7080 1999 RENAULT MEGANE OTOMOBİL İ.B.B. MENEMEN HURDA DEPOSU TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 17/07/2024 10:40

23 35 N 7718 2005 FIAT DOBLO KAMYONET URLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 140.000,00 42.000,00 17/07/2024 11:00

24 34 DZ 5347 2011 HONDA MOTOSİKLET DEVLET YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 20.000,00 6.000,00 17/07/2024 11:20

25 35 EYT 39 2012 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 100.000,00 30.000,00 17/07/2024 11:40

26 07 MB 778 1990 TOFAŞ ŞAHİN OTOMOBİL HASAN HÜSEYİN YEDDİEMİN/BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 90.000,00 27.000,00 17/07/2024 12:00

27 35 CZF 97 2006 RENAULT KANGO KAMYONET URLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 150.000,00 45.000,00 17/07/2024 12:20

28 34 FM 6299 2009 HONDA MOTOSİKLET BORNOVA YEDDİEMİN/BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 12.000,00 3.600,00 17/07/2024 14:00

29 35 EYT 36 2012 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 17/07/2024 14:20

30 35 VT 162 2008 VOLKSWAGEN PASSAT OTOMOBİL İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 300.000,00 90.000,00 17/07/2024 14:40

31 45 FB 534 (KAYDI KAPALI) 2003 ISUZU OTOBÜS HİTAP YEDDİENİN/BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 150.000,00 45.000,00 17/07/2024 15:00

32 35 AVY 715 2021 RKS MOTOSİKLET BORNOVA YEDDİEMİN/BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 17.000,00 5.100,00 17/07/2024 15:20

33 35 R 8356 2011 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 17/07/2024 15:40

34 35 RA 553 2008 RENAULT MEGANE OTOMOBİL İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 250.000,00 75.000,00 17/07/2024 16:00

35 06 MJ 456 (KAYDI KAPALI) 2006 HYUNDAİ MİNİBÜS ÇAYIRLIOĞLU YEDDİEMİN/ AYRANCILAR TORBALI TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 17/07/2024 16:20

36 35 AUC 959 2021 RKS MOTOSİKLET MAK OSMANLI YEDDİEMİN/BUCA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 20.000,00 6.000,00 17/07/2024 16:40

37 35 R 8135 2011 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 18/07/2024 09:20

38 35 VT 185 2003 RENAULT CLIO OTOMOBİL İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 160.000,00 48.000,00 18/07/2024 09:40

39 35 K 00481 (KAYDI KAPALI) 2017 DACIA DOKKER KAMYONET ÇAYIRLIOĞLU YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 150.000,00 45.000,00 18/07/2024 10:00

40 35 BGE 557 2021 RKS MOTOSİKLET ZEYBEK YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 20.000,00 6.000,00 18/07/2024 10:20

41 35 DN 133 2012 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 18/07/2024 10:40

42 35 U 2028 2005 HYUNDAİ ACC ADMİRA OTOMOBİL İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 170.000,00 51.000,00 18/07/2024 11:00

43 35 PV 112 2010 MERCEDEZ BENZ KAMYONET HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 170.000,00 51.000,00 18/07/2024 11:20

44 35 BBB 557 2021 RKS MOTOSİKLET SİLAHÇI YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 15.000,00 4.500,00 18/07/2024 11:40

45 35 DN 134 2012 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 18/07/2024 12:00

46 41 BH 895 (KAYDI KAPALI) 1999 VOLKSWAGEN KAMYONET YÜCEL YEDDİEMİN/ TORBALI TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 170.000,00 51.000,00 18/07/2024 12:20

47 35 LBY 93 1993 MITSUBISHİ L300 KAMYONET SİLAHÇI YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 100.000,00 30.000,00 18/07/2024 14:00

48 35 AC 7378 1994 TOFAŞ KARTAL OTOMOBİL METİN EMNİYETLİ YEDDİEMİN/GÜZELBAHÇE TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 20.000,00 6.000,00 18/07/2024 14:20

49 35 UZ 225 2007 FİAT DOBLO KAMYONET TORBALI KAÇAK AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 150.000,00 45.000,00 18/07/2024 14:40

50 35 EA 6773 2012 KYMCO MOTOSİKLET SİLAHÇI YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 15.000,00 4.500,00 18/07/2024 15:00

51 35 ZH 112 2007 FİAT DUCATO KAMYONET HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 18/07/2024 15:20

52 35 U 2048 2005 HYUNDAİ ACC ADMİRA OTOMOBİL İZMİR VALİLİĞİ BAHÇESİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 170.000,00 51.000,00 18/07/2024 15:40

53 35 DN 136 2012 FORD TRANSİT AMBULANS HATAY SEMT POLİKİLİNİĞİ TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 120.000,00 36.000,00 18/07/2024 16:00

54 35 DA 4001 2011 YAMAHA MOTOSİKLET EGELINE YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 20.000,00 6.000,00 18/07/2024 16:20

55 CB 0064-BA KIA KARNAVAL OTOMOBİL ÇAYIRLIOĞLU YEDDİEMİN/ AYRANCILAR TORBALI TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 60.000,00 18.000,00 18/07/2024 16:40

56 35 GA 9028 2011 KYMCO MOTOSİKLET ELÇİN YEDDİEMİN/ BORNOVA TAMİRİ İLE KULLANILABİLİR 14.000,00 4.200,00 18/07/2024 17:00

1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğünde (Anadolu cad. No 41/2 Zemin kat ihale salonu) Bayraklı İzmir )teşekkül edecek komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar, HER İHALE DOSYASI İÇİN AYRI AYRI, hazırlanmak üzere,

a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir ikametgah belgesi.

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (Fotokopi) vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3) Taşıt ve teknenin satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, taşıtlara ait hertürlü uygunluk belgelerini almak, noterden tescil yapmak, şerh kaldırmak hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarında muayene yapmak, geçmiş muayene ücretlerine yatırmak vb. bu işlemlere ilişkin her türlü masraf alıcıya aittir, ayrıca satışı yapılan teknelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, CE uygunluk işareti gereklerini taşıması durumunda veya satış sonrası PCA modülünde uygun bulunması halinde özel tekne olarak kaydının yapılabileceği, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

4-İhaleye katılacaklar, Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla havale ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemeleri ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz mah. Gazi Bulvarı no 10 Konak/İzmir) alınacak olan onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

5) İhalede belirtilen araçlar ve tekneler bulundukları otoparklar/ yeddieminlerde mesai saatlerinde kendi imkanlarınca görülebilecek olup, İhalelere ait şartname, gerekli bilgi ve belgeler mesai saatleri (ihale gününden önce) dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacak ayrıca, söz konusu ARAÇ ve TEKNELERİN evvelce olan kusurundan dolayı İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur

6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.