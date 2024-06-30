İLANEN TEBLİGAT İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Ada Su Ürünleri Ltd. Şti. (V.N. 0070014480) adına Müdürlüğümüzce düzenlenen 20.10.2015 tarihli, 2015/71 sayılı ödeme emri (gecikme zammı hariç 2.350.012,87-TL) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 101. ve 102. maddesi uyarınca posta yoluyla tebliğ edilememiştir. Bu ilanın tebliğinden itibaren bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat edilmemesi veya açık adres bildirilmemesi halinde, bir (1) ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı Vergi Usul Kanunu 103., 104., 105., 106. md. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02053404

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