Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2019/450 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:38

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, DEMİRCİLİ Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, 1168 Parsel kayıtlı "TARLA. Söz konusu taşınmaz tapuda Demircili Mahallesi 8. Ciltte 1243 Sayfada işlidir.Parsel ada ortasında olup, bütün cepheleri komşu parsellerle çevrilidir . Taşınmaz fiiliyatta da Tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz taban arazisi olup, organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Suyu mevcuttur. Taşınmazın içerisinde 50 yaş üzeri 3 adet Zeytin ağacı bulunmaktadır. Ödemiş 1.AHM Nin 2021/65 E, 2022/683 msayılıAdresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Demircili Mah. Köycivarı MevkiYüzölçümü : 6.050,00 m²İmar Durumu : "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar" içerisinde kalmaktadır.Kıymeti : 355.416,66 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: 1) Ağaç, ÜZERİNDEKİ ZEYTİN AĞAÇLARINDAN: 1) BEŞ ADEDİ AHMET ORTAÇ'A, 2) BİR ADEDİ ŞEVKET KILINÇ'A, 3)BİR ADEDİ ÜMMANİ AŞÇI'YA, 5)BİR ADEDİ DE EMİNE ESMİ'ye AİTTİR. 2) TOPRAKSU 1.nci BÖLGE MÜD.PARSELTEVHİDE GİRMİŞTİR. 3) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Nin ipoteği bulunmakta olup

11/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02062812

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