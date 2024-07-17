Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2019/450 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, DEMİRCİLİ Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, 1168 Parsel kayıtlı "TARLA. Söz konusu taşınmaz tapuda Demircili Mahallesi 8. Ciltte 1243 Sayfada işlidir.Parsel ada ortasında olup, bütün cepheleri komşu parsellerle çevrilidir . Taşınmaz fiiliyatta da Tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz taban arazisi olup, organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Suyu mevcuttur. Taşınmazın içerisinde 50 yaş üzeri 3 adet Zeytin ağacı bulunmaktadır. Ödemiş 1.AHM Nin 2021/65 E, 2022/683 msayılı Tasarrufun iptaliilamı nedeniyle üçüncü şahsın borçludan nizalıdevraldığı1/3hisse satılacaktır.
Adresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Demircili Mah. Köycivarı Mevki
Yüzölçümü : 6.050,00 m²
İmar Durumu : "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar" içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 355.416,66 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1) Ağaç, ÜZERİNDEKİ ZEYTİN AĞAÇLARINDAN: 1) BEŞ ADEDİ AHMET ORTAÇ'A, 2) BİR ADEDİ ŞEVKET KILINÇ'A, 3)BİR ADEDİ ÜMMANİ AŞÇI'YA, 5)BİR ADEDİ DE EMİNE ESMİ'ye AİTTİR. 2) TOPRAKSU 1.nci BÖLGE MÜD.PARSELTEVHİDE GİRMİŞTİR. 3) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Nin ipoteği bulunmakta olup ipotek bedeli altında Satılmasına muvafakat vermiştir.
Muhdesat sahiplerine tebliğ imkansızlığı nedeniyle İİK'nun 27.m ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.mad gereğince internet haber sitesi ilanının tebliğ yerine geçmesine
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:38
11/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02062812
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