Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1060 ESAS

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1060 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:45

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 12:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir ili, Konak İlçesi, 1.Süleymaniye Mahallesi, 586 ada, 31 parselinde 230,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 144/3600 arsa paylı, Bodrum kat 12 bağımsız bölüm numaralı dükkanın ½ hissesinin Sabahat SAVGU, ½ hissesinin ise Sarper SAVGU adlarına kayıtlıdır.Adresi : Altıntaş Mahallesi, 341 Sokak, No:34/B Konak / İZMİRYüzölçümü : 230 m2Arsa Payı : 144/3600İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 03.02.1984 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Üçkuyular Hatay Bayramyeri Uygulama İmar Planında; (B-8) BİTİŞİK NİZAM, 8 KAT yapılaşma koşullu "KT1" Zemin+1.kat tercihli Ticaret Üst Katlar Konut Alanında kaldığı, H.R.S. Hafif Raylı Sistem güzergahında kaldığından her türlü(altyapı-üstyapı) yapılaşma için İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürlüğünden izin alınması gerektiği, Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda (K1) kaldığı (parsel maliklerinin tamamının muvafakatı ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde) plan notlarına uyulacağı belirtilmiştir.Kıymeti : 2.100.000,00 TLKDV Oranı : %20Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :Tapu Kaydındaki Gibidir.Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan : Y. PLANI TARİHİ: 06/01/1995Özellikleri : İzmir ili, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 8426 ada, 13 parselinde 444,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 180/540 arsa paylı, 6. kat 13 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamı Sebahat SAVGU adına kayıtlıdır.Adresi : Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi, No:353/3, Kat: 6/601 Konak / İZMİRYüzölçümü : 444 m2Arsa Payı : 180/5040İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 21.04.1983 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında; (BL-7) BLOK NİZAM, 7 KAT yapılaşma koşullu "M" Metropoiten Aktive Merkezi Alanında kaldığı belirtilmiştir.Kıymeti : 1.100.000,00 TLKDV Oranı : %20Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: YÖN PLAN TA. 20/12/1995Özellikleri : İzmir ili, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 8426 ada, 13 parselinde 444,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 6. kat 14 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamının Sarper SAVGU adına kayıtlıdır.Adresi : Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi, No:353/3, Kat: 6/602 Konak / İZMİRYüzölçümü : 444 m2Arsa Payı : 180/5040İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 21.04.1983 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında; (BL-7) BLOK NİZAM, 7 KAT yapılaşma koşullu "M" Metropoiten Aktive Merkezi Alanında kaldığı belirtilmiştir.Kıymeti : 1.200.000,00 TLKDV Oranı : %20Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: YÖN PLAN TA. 20/12/1995Özellikleri :İzmir ili, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 8426 ada, 13 parselinde 444,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 6. kat 15 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamının Sebahat SAVGU adına kayıtlıdır. (Taşınmazın tam hissesi satışa konudur)Adresi : Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi, No:353/3, Kat:6/603 Konak / İZMİRYüz ölçümü : 444 m2Arsa Payı : 180/5040İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 21.04.1983 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında; (BL-7) BLOK NİZAM, 7 KAT yapılaşma koşullu "M" Metropoiten Aktive Merkezi Alanında kaldığı belirtilmiştir.Kıymeti : 1.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: YÖN PLAN TA. 20/12/1995Özellikleri : İzmir ili, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 8426 ada, 13 parselinde 444,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 6. kat 16 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamının Sarper SAVGU adına kayıtlıdır. (Taşınmazın tam hissesi satışa konudur.)Adresi : Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi, No: 353/3, Kat: 6/604 Konak / İZMİRYüz ölçümü : 444 m2Arsa Payı : 180/5040İmar Durumu : Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 21.04.1983 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında; (BL-7) BLOK NİZAM, 7 KAT yapılaşma koşullu "M" Metropoiten Aktive Merkezi Alanında kaldığı belirtilmiştir.Kıymeti : 900.000,00 TLKDV Oranı : %20Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: YÖN PLAN TA. 20/12/1995



18/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02064891

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