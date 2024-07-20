Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1060 ESAS

T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/1060 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1060 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir ili, Konak İlçesi, 1.Süleymaniye Mahallesi, 586 ada, 31 parselinde 230,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 144/3600 arsa paylı, Bodrum kat 12 bağımsız bölüm numaralı dükkanın ½ hissesinin Sabahat SAVGU, ½ hissesinin ise Sarper SAVGU adlarına kayıtlıdır. (Taşınmazın tam hissesi satışa konudur.)
Adresi : Altıntaş Mahallesi, 341 Sokak, No:34/B Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 230 m2
Arsa Payı : 144/3600
İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 03.02.1984 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Üçkuyular Hatay Bayramyeri Uygulama İmar Planında; (B-8) BİTİŞİK NİZAM, 8 KAT yapılaşma koşullu "KT1" Zemin+1.kat tercihli Ticaret Üst Katlar Konut Alanında kaldığı, H.R.S. Hafif Raylı Sistem güzergahında kaldığından her türlü(altyapı-üstyapı) yapılaşma için İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürlüğünden izin alınması gerektiği, Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda (K1) kaldığı (parsel maliklerinin tamamının muvafakatı ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde) plan notlarına uyulacağı belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :Tapu Kaydındaki Gibidir.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan : Y. PLANI TARİHİ: 06/01/1995
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:55
Özellikleri : İzmir ili, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 8426 ada, 13 parselinde 444,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 180/540 arsa paylı, 6. kat 13 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamı Sebahat SAVGU adına kayıtlıdır.(Taşınmazın tam hissesi satışa konudur.)
Adresi : Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi, No:353/3, Kat: 6/601 Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 444 m2
Arsa Payı : 180/5040
İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 21.04.1983 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında; (BL-7) BLOK NİZAM, 7 KAT yapılaşma koşullu "M" Metropoiten Aktive Merkezi Alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: YÖN PLAN TA. 20/12/1995
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:05
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 8426 ada, 13 parselinde 444,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 6. kat 14 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamının Sarper SAVGU adına kayıtlıdır. (Taşınmazın tam hissesi satışa konudur.)
Adresi : Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi, No:353/3, Kat: 6/602 Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 444 m2
Arsa Payı : 180/5040
İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 21.04.1983 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında; (BL-7) BLOK NİZAM, 7 KAT yapılaşma koşullu "M" Metropoiten Aktive Merkezi Alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: YÖN PLAN TA. 20/12/1995
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:20
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir ili, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 8426 ada, 13 parselinde 444,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 6. kat 15 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamının Sebahat SAVGU adına kayıtlıdır. (Taşınmazın tam hissesi satışa konudur)
Adresi : Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi, No:353/3, Kat:6/603 Konak / İZMİR
Yüz ölçümü : 444 m2
Arsa Payı : 180/5040
İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 21.04.1983 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında; (BL-7) BLOK NİZAM, 7 KAT yapılaşma koşullu "M" Metropoiten Aktive Merkezi Alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: YÖN PLAN TA. 20/12/1995
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:45
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 8426 ada, 13 parselinde 444,00 m2 yüzölçümü ve "Arsa" cinsli taşınmazda tesis edilen kat irtifakına göre, 6. kat 16 bağımsız bölüm numaralı büronun tamamının Sarper SAVGU adına kayıtlıdır. (Taşınmazın tam hissesi satışa konudur.)
Adresi : Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesi, No: 353/3, Kat: 6/604 Konak / İZMİR
Yüz ölçümü : 444 m2
Arsa Payı : 180/5040
İmar Durumu : Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih, E-35598559-115.01.99-309419 sayılı yazısında; 21.04.1983 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında; (BL-7) BLOK NİZAM, 7 KAT yapılaşma koşullu "M" Metropoiten Aktive Merkezi Alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: YÖN PLAN TA. 20/12/1995
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 12:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 12:20
18/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02064891
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