İZMİR İLİ KİRAZ BELEDİYESİNE AİT 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45. MADDE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL TAPU NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜMÜ

M² HİSSE ORANI TAŞINMAZ DURUMU TAŞINMAZIN İMAR VE YOL DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ

1 BEYDAĞ

KURUDERE 0 872 TARLA 10.224,44 TAM SULAK ARAZİ, HAFİF EĞİMLİ

(YAKLAŞIK %5) TAŞINMAZ TARIM ALANINDA KALIYOR. KÖY YERLEŞİK ALANI DIŞINDA. KADASTRAL YOLU VAR 5.500.000,00 ₺ 165.000,00 ₺ 10.10.2024

SAAT 14:00

2 BEYDAĞ

KURUDERE 0 874 TARLA 17.632,27 TAM TABAN ARAZİ, EĞİMLİ

(YAKLAŞIK %25) TAŞINMAZ TARIM ALANINDA KALIYOR. KÖY YERLEŞİK ALANI DIŞINDA. KADASTRAL YOLU VAR 4.500.000,00 ₺ 135.000,00 ₺ 10.10.2024

SAAT 14:10

KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI DUYURU METNİ

1. İzmir İli Beydağ İlçesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait çizelgede mahallesi, ada parseli ve tüm özellikleri belirtilen 2 (iki) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci Maddesi Açık Teklif Usulüne göre 10.10.2024 tarihinde satış ihalesi yapılacaktır.

2. Satış İhalesi, İzmir ili Kiraz ilçesinde İstiklal Mah. Sabit Arlı Cad. No:51 Kiraz Belediyesinde Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda katılan istekliler arasında yapılacaktır.

3. İhaleye katılmak isteyenler için son müracaat tarihi, en geç listede belirtilen ihale tarihlerindeki ihale saatinden 1 (bir) saat öncedir.

4. Bilgi almak isteyenler için şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülüp okunabilir. İhaleye katılanlar Şartname bedeli için 5.000,00 TL (BeşbinTL) Belediye Veznesine ödemesi gerekmektedir. İhaleye katılanlara şartnamenin onaylı örneği verilir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler İçin:

a.) İhale Listesinde belirtilen en az % 3 olan Geçici Teminatın Tahsilat Makbuzu veya Teminat Mektubu.

b.) Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

c.) Yerleşim Yeri Adresi (İkametgah) Belgesi. (Muhtarlıktan veya E-Devlet Sisteminden Alınabilir)

d.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 'Borcu Yoktur Yazısı' alınacak.

e.) İstekli tarafından taahhüt edilmiş ve imzalanmış 'İhale Şartnamesinin' aslı ve şartname bedeli tahsilat makbuzu ve ihaleye başvuru dilekçesi.

Tüzel Kişilikler İçin:

a.) İhale Listesinde belirtilen en az % 3 olan Geçici Teminatın Tahsilat Makbuzu veya Teminat Mektubu.

b.) Tüzel Kişilik (Şirket veya Kooperatif) adına katılacak Yetkilinin Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Güncel Yetki Belgesi ve Noterlik İmza Sirküleri.

c.) Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Ticaret Odasından alınan, bilgileri, MERSİS numarası ve adresi güncel olan 'Ticaret Odası Sicil Belgesi' ve Vergi Levhası fotokopisi.

d.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden Tüzel Kişiliğin ve katılacak Yetkilisinin 'Borcu Yoktur Yazısı' alınacak.

e.) İstekli tarafından taahhüt edilmiş ve imzalanmış 'İhale Şartnamesinin' aslı ve şartname bedeli tahsilat makbuzu ve ihaleye başvuru dilekçesi.

5. İhalelere İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa; teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter Tasdikli Vekaletname ve imza sirküsü aslı ile müracaat edilecektir.