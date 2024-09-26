Örnek No:54* T.C. İZMİR BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ 2024/59697 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.857.300,00

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Taşıt

35BUD599 Plakalı, 2017 Model, MERCEDES-BENZ Marka, Cinsi/Tipi Otomobil/204,Ticari adı C200 D AMG, Beyaz Renkli, Yakıt Tipi Dizel, Şanzımanı Otomatik,R9MA500C083721 Motor Nolu,WDD2050371R315986 Şasi Nolu aracın Anahtarı Yok, Ruhsatı Yok, Otomobil'in kontak anahtarı bulunmadığı için motor bölümü görülememiştir. Dış bölümden aracın motorunun söküldüğüne dair ibare görülmemiş olup, motor bölümünde eksik parça olup olmadığı tespit edilememiştir. Kapıları açılamamış iç bölümü görülememiştir. Cam Tavan, Ön ve Arka tamponda park sensörleri vardır. Ön camda fonksiyonel sensör vardır. Dikiz aynaları ısıtmalıdır. Dış kaporta bölümünde hasar görülmemiştir. Sağ ön lastik değişmelidir ve diğer lastikler kullanılacak durumdadır. Aracın kilometre bilgisi alınamamış olup, https://hgs.pttavmı.com/arac-km-sorgu sayfasından 28.06.2022 tarihinde 32.674 kilometre olduğu tespit edilmiştir. Cep telefonu ile 5664 numara üzerinden sorgulamada aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmadığı tespit edilmiştir