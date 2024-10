TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No Mahalle Ada / Parsel Niteliği Alanı(M2) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati 1 Merkez 919/1* Dükkan 29,64 3.000.000,00 90.000,00 14:00 2 Merkez 919/1** Dükkan 14,82 2.000.000,00 60.000,00 14:20 3 Merkez 919/1*** Dükkan 14,82 2.000.000,00 60.000,00 14:40 4 Merkez 919/1**** Dükkan 14,82 2.000.000,00 60.000,00 15:00

İzmir İli Karaburun Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışına karar verilmiştir.İHALE TARİHİ : 30.10.2024 ÇARŞAMBA GÜNÜİHALE YERİ : Merkez Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No:4 Karaburun/İzmir, Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı Bahçesinde Belediye Encümeni Huzurunda Yapılacaktır.



Adres Bilgileri (Cumhuriyet İş Merkezi)

*Merkez Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No: 2/4 Karaburun/İZMİR

**Merkez Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No: 2/29 Karaburun/İZMİR

***Merkez Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No: 2/30 Karaburun/İZMİR

****Merkez Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No: 2/31 Karaburun/İZMİR

TEMİNATLAR

Geçici teminat bedeli tahmini bedel üzerinden % 3 oranında olup ihaleye girmeden önce belediye hesabına yatırılacaktır.

Kesin teminat bedeli % 6 oranında olup ihale bedeli üzerinden alınacaktır.











İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN

1) İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere

2) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

3) Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,

4) Adli sicil kaydı,

5) Başkası adına katılıyorsa 2024 yılı noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

6) Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

7) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

8) Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

9) İhaleye katılmada yasaklılık sorgulaması

TÜZEL KİŞİLERDEN



1) İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),

2) Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

3) Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,

4) Yılı Noter onaylı, yetki belgesi ve vekaletname,

5) Yılı noter onaylı imza sirküleri,

6) Yılı içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi,

7) İflas konkordato olmadığına dair belge,

8) Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

9) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

10) Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

11) İhaleye katılmada yasaklılık sorgulaması

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR



Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

İhaleye ait şartname 250,00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İletişim Numarası: 444 35 56 Dahili (8004)

