TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR ŞEHİR HASTANESİ -İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İKN : 2024/1385138

1-İdarenin a) Adı : ŞEHİR HASTANESİ -İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : R.ŞEVKET İNCE 2148/11 SK. 1/11 35540 BAYRAKLI BAYRAKLI/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 02329550500-4388 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 8 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir Şehir Hastanesi / Tıbbi Sarf Depo ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip (izleyen) 15 gün içerisinde işe başlanacak olup sözleşmenin süresi SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 12 AYDIR. HASTANEMİZ TALEBİ DOĞRULTUSUNDA İSTENEN TÜR VE MİKTARDA ÜRÜN PEYDER PEY OLARAK YİNE SARF AMBAR/DEPO VEYA GÖSTERECEKLERİ YERE EKSİKSİZ OLARAK SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİMATLAR MESAİ SAATLERİ İÇİNDE YAPILACAKTIR. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip (izleyen) 15 gün

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.11.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmir Şehir Hastanesi/Satın Alma Birimi 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: UBB/UTS KAYIT 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: YERLİ MALI

Yetki Belgesi 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.3.İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: UBB/UTS KAYIT 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.

8 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02105725

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