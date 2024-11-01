İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1 Esas

KARAR NO : 2024/234

Mahkememizin 07.05.2024 tarihli ilamı ile ;

Davacının davasının KABULÜNE,

İzmir İli, Konak İlçesi, İmariye Mah.1657 ada 12 parseldeparselde kayıtlı gayrimenkulün kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın davalılar adına olan TAPU KAYDININ İPTALİ ile ,davacı adına TAPUYA TESCİLİNE

Kamulaştırma bedelinin 47.567,00 TL olarak tespitine,

Tespit edilen kamulaştırma bedelinin kamulaştırma kanunu 18/3maddesi gereği malik İbrahim oğlu Mehmet hissesinin malikinmülkiyet ihtilafıma ilişkin kayyımlık kararının kaldırılmasına dair karar kesinleşinceye kadar Vakıflarbankasında 3'er aylık vadeli hesapta nemalandırılmasına karar kesinleştiğinde malike ödeme yapılmasına,

Dava konusu taşınmaz üzerinde " Kadı İlyas Vakfından mukatalı" şerhi bulunduğundan Vakıflar Kanunu 18 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin %10' u oranında olan 4756,70 TL'nin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödenmesine

Taşınmaz üzerinden bulunan takyidatların bedele YANSITILMASINA,

İlişkin davacı vekilinin yüzüne davalının yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karara karşı tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde istinaf yoluna Başvurabileceği,

Yine Mahkememizin 07.05.2024 gün ve 2018/1 esas 2024/284 karar sayılı ilamına karşı kayyım İzmir Defterdarlığı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu istinaf Başvuru dilekçesine karşı tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğine ilişkin istinaf Başvuru dilekçesinin,

Yine davacı İzmir B.Şehir Belediyesi Başk.vekilinin vermiş olduğu 16.10.2024 tarihli istinaf Başvuru dilekçesine karşı tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğine ilişkin istinaf Başvuru dilekçesinin,

Mahkememizin yukarıda dosya numarası yazılı 07.05.2024 tarihli ilamı ile ilgili olarak davacı İzmir B.Şehir Bel.Başkanlığı vekilinintavzih dilekçesinin 28.10.2024 tarihli ek kararı ile reddine karar verilmiş ve karara karşı tebliğden itibaren2 haftalık kesin süre içerisinde istinaf yoluna başvurulabileceğine ilişkin,

Davalı 16246978294 T.C. Kimlik numaralı Ümüt ZORLU'yailanen tebliğine karar verilmiş olmakla gerekçeli kararın ve kayyım İzmir Defterdarlı vekilinin istinaf Başvuru dilekçesinin,davacı vekilinin istinaf Başvuru dilekçesinin ve tavzih dilekçesinin Reddi kararının davalı Ümüt ZORLU'yatebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/10/2024

Basın No: ILN02113530

#ilangovtr