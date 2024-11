AKARYAKIT VE LPG (OTOGAZ) SATIN ALINACAKTIR

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin MADDE 60 – (1) İhale konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. denildğinden maliyet etkinliği ve verimlilik esaslarına istinaden FİYAT DIŞI UNSURDA KULLANILACAK OLAN KATSAYI HESABI Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif veren firmanın akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı dolayısı ile aradaki mesafeden oluşacak birim maliyetinin tespitinde kullanılmak üzere kullanılacak katsayının (D) hesaplanması aşağıdaki şekilde kullanılmıştır. a-) Akaryakıt istasyonuna giderek akaryakıt alacak olan araçların 1 Km mesafede harcayarak oldukları ortalama yakıt miktarının 0,30 Litre olduğu tespit edilmiştir. b-) Akaryakıt istasyonuna giderek akaryakıt alacak olan araçların yakıt depolarının ortalama kapasitesi 115 litre olarak tespit edilmiştir. c-)Fiyat dışı unsurda kullanılacak olan Katsayı (D) = 0,30/115 (D) = 0,0026 dır. Formül; Fiyat dışı unsurlarda km. Cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı, idarece belirlenen 0,0026 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelinin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelinin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır. A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat; B: Teklif edilen birim fiyatı; C: Akaryakıt istasyonunda km. Cinsinden idareye uzaklığı; D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. İçin arttıra katsayı idarece 0,0026 kabul edilir; Her türlü akaryakıt cinsi için; A=B*(C*D)+1) formülü kullanılarak hesaplanacaktır. Bu formül ile akaryakıt istasyonun idareye uzaklığının vermiş olduğu teklife ne kadar ekstra maliyet getirdiği tespit ediliyor.