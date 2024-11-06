AKARYAKIT VE LPG (OTOGAZ) SATIN ALINACAKTIR

İKN : 2024/1470652

1-İdarenin a) Adı : BAYINDIR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 32 35840 BAYINDIR/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2325815000- 2325814268 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : Akaryakıt Ürünleri Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 280.000 litre motorin, 8.000 litre Benzin (95 oktan) ve 8.000 litre LPG (Otogaz) alınması

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt ürünleri Bayındır Belediyesi araçlarına istenilen tarihlerde ve miktarda pompadan peyder pey teslim alınacak olup; idare tarafından talep edilmesi halinde motorin idarenin Bayındır (Merkez) Şantiyesinde bulunan akaryakıt tankına teslim edilecektir. Söz konusu akaryakıt ürünleri genelde pompa teslimi alınacağından, İhaleye Bayındır İlçe Sınırları içerisinde faaliyet gösteren petrol bayileri katılabilir. ç) Süresi/teslim tarihi : 01/01/2025 veya sözleşmenin imzalanmasına mütakip başlar ve 31/12/2025 mesai bitimine kadardır. d) İşe başlama tarihi : 01/01/2025

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bayındır Belediyesi Ek Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü Ofisi (Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Önü Caddesi No:7A Bayındır/İzmir)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin MADDE 60 – (1) İhale konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. denildğinden maliyet etkinliği ve verimlilik esaslarına istinaden FİYAT DIŞI UNSURDA KULLANILACAK OLAN KATSAYI HESABI Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif veren firmanın akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı dolayısı ile aradaki mesafeden oluşacak birim maliyetinin tespitinde kullanılmak üzere kullanılacak katsayının (D) hesaplanması aşağıdaki şekilde kullanılmıştır. a-) Akaryakıt istasyonuna giderek akaryakıt alacak olan araçların 1 Km mesafede harcayarak oldukları ortalama yakıt miktarının 0,30 Litre olduğu tespit edilmiştir. b-) Akaryakıt istasyonuna giderek akaryakıt alacak olan araçların yakıt depolarının ortalama kapasitesi 115 litre olarak tespit edilmiştir. c-)Fiyat dışı unsurda kullanılacak olan Katsayı (D) = 0,30/115 (D) = 0,0026 dır. Formül; Fiyat dışı unsurlarda km. Cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı, idarece belirlenen 0,0026 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelinin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelinin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır. A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat; B: Teklif edilen birim fiyatı; C: Akaryakıt istasyonunda km. Cinsinden idareye uzaklığı; D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. İçin arttıra katsayı idarece 0,0026 kabul edilir; Her türlü akaryakıt cinsi için; A=B*(C*D)+1) formülü kullanılarak hesaplanacaktır. Bu formül ile akaryakıt istasyonun idareye uzaklığının vermiş olduğu teklife ne kadar ekstra maliyet getirdiği tespit ediliyor.

Akaryakıt Ürünleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesiİstasyonlu Bayilik Belgesiİş Yeri Açma ve Çalıştırma RuhsatıLPG Otogaz Bayilik Belgesi4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02115474

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