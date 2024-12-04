Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1127 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, POSTACILAR Mahalle/Köy, 37731 Ada, 20 Parsel,1.Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümİzmir ...Adresi : Postacılar Mah. 7468 Sok. No 33 Bayraklı / İZMİRYüzölçümü : 151,00 m2Arsa Payı : 46/288İmar Durumu :"Bayraklı Belediyesinin 16.01.2024 tarihli yazısında, söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve Nazım imar planı revizyonu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlayıncaya kadar yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden Bayraklı Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarih 506 sayılı kararı ile imar plan uygulamaları durdurulmuştur, Konu taşınmaz Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır" şeklinde bilgi verilmiştir.Kıymeti : 1.715.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Beyanlar :1-( YKN 193571- UAVTK 18916124 olan taşınmazın adresi Postacılar mahallesi 7468 S. N:33 ) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.2-Yönetim Planı 29.07.2022 (10.08.2022 tarih ve 19157 yevmiye)Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, POSTACILAR Mahalle/Köy, 37731 Ada, 20 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm .....Adresi : Postacılar Mah. 7468 Sok. No 33 Bayraklı / İZMİRYüzölçümü : 151,00 m2Arsa Payı : 30/288İmar Durumu :"Bayraklı Belediyesinin 16.01.2024 tarihli yazısında, söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve Nazım imar planı revizyonu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlayıncaya kadar yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden Bayraklı Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarih 506 sayılı kararı ile imar plan uygulamaları durdurulmuştur, Konu taşınmaz Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır" şeklinde bilgi verilmiştir.Kıymeti : 1.645.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Beyanlar :1-( YKN 193571- UAVTK 18916124 olan taşınmazın adresi Postacılar mahallesi 7468 S. N:33 ) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.2-Yönetim Planı 29.07.2022 (10.08.2022 tarih ve 19157 yevmiye)

28/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02134276

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