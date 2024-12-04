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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1127 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1127 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1127 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, POSTACILAR Mahalle/Köy, 37731 Ada, 20 Parsel,1.Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümİzmir ...
Adresi : Postacılar Mah. 7468 Sok. No 33 Bayraklı / İZMİR
Yüzölçümü : 151,00 m2(brüt 62 m2 Net 54 m2 alanlıdır.)
Arsa Payı : 46/288
İmar Durumu :"Bayraklı Belediyesinin 16.01.2024 tarihli yazısında, söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve Nazım imar planı revizyonu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlayıncaya kadar yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden Bayraklı Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarih 506 sayılı kararı ile imar plan uygulamaları durdurulmuştur, Konu taşınmaz Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır" şeklinde bilgi verilmiştir.
Kıymeti : 1.715.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar :
1-( YKN 193571- UAVTK 18916124 olan taşınmazın adresi Postacılar mahallesi 7468 S. N:33 ) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.
2-Yönetim Planı 29.07.2022 (10.08.2022 tarih ve 19157 yevmiye)
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, POSTACILAR Mahalle/Köy, 37731 Ada, 20 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm .....
Adresi : Postacılar Mah. 7468 Sok. No 33 Bayraklı / İZMİR
Yüzölçümü : 151,00 m2 ( brüt 36 m2 Net 32 m2 alanlıdır. )
Arsa Payı : 30/288
İmar Durumu :"Bayraklı Belediyesinin 16.01.2024 tarihli yazısında, söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve Nazım imar planı revizyonu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlayıncaya kadar yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden Bayraklı Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarih 506 sayılı kararı ile imar plan uygulamaları durdurulmuştur, Konu taşınmaz Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır" şeklinde bilgi verilmiştir.
Kıymeti : 1.645.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar :
1-( YKN 193571- UAVTK 18916124 olan taşınmazın adresi Postacılar mahallesi 7468 S. N:33 ) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.
2-Yönetim Planı 29.07.2022 (10.08.2022 tarih ve 19157 yevmiye)
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 15:00

28/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02134276

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