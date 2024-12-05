Örnek No:54* T.C. İZMİR BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ 2024/36557 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.191.400,00

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Taşıt

35BOJ332 Plakalı, 2023 Model,Renault Marka, Otomobil/ AG E-TECH ELECTRİC Cinsi, Ticari Adı ZOE, Mavi Renkli, Motor cinsi Elektrik, Yakıt Tipi Elektrik, Otomatik Vitesli, 5AQ605C242331 Motor ve VF1AG000770469790 Şasi Nolu Aracın; Anahtarı ve Ruhsatı Yok, Anahtarı olmadığından Ön kaputu, kapılar ve bagaj bölümü açılamamış, Dışarından görüldüğü kadarıyla koltukların üzeri naylon malzeme ile örtülmüş, Ön gögüslükte tablet ekran multimedya sistemi var, Klima sistemi fonksiyonu var, Kaporta bölümünde, boyasında ve tüm cam bölümlerinde kırık, çatlak ve hasarlı bölümlere rastlanmamış, Şerit takip sistemi, ön ve arka tamponlarda par sensörü, ön tamponda sis lambaları ve dış dikiz aynaları ısıtmalıdır. Lastiklerinin durumu iyi olup kullanılır seviyededir, Km bilgisi aracın anahtarı bulunmadığından tespit edilememiştir. Aracın SBM(Sigorta Bilgi Merkezi) kayıtlarında geçmiş harası bulunmamıştır. Aracın Fiziki Olarak Görülebileceği Adres: 7401 SK NO:17 Pınarbaşı- Bornova/İZMİR

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